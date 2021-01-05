Омурбек Текебаев сложил с себя полномочия лидера партии «Ата Мекен». Новым лидером политобъединения была избрана Айсулуу Мамашева.

Такое решение было принято на внеочередном заседании партии 5 января. Заместителем лидера была избрана депутатка Наталья Никитенко.

Мамашева ранее уже возглавляла партию — с декабря 2019 до октября 2020 года, пока Текебаеву не вернули его депутатский мандат и он снова стал лидером фракции.

В интервью изданию Kaktus.media, Текебаев сообщил, что партию также покинула депутатка Гульнара-Клара Самат. По его словам, члены партии приняли решение исключить депутатку из-за того, что она не принимала участие в работе фракции.

«Депутат должен работать во фракции, принимать участие в ее делах. А она не участвовала и потеряла связь с фракцией», — сказал Текебав.

Текебаев отметил, что он сам решил покинул партию. Но он всё ещё остаётся депутатом парламента.

Ранее бишкекский городской суд оставил в силе решение Административного суда о том, что Центральная избирательная комиссия незаконно выдала ему депутатский мандат.

Сам Текебаев не согласился с решением суда и заявил, что продолжит работу депутата пока у него «не отберут мандат».

«Две судебные инстанции уже отменили решение Центризбиркома. ЦИК не спешит исполнять данное решение и может подать апелляционную жалобу. Поэтому я пока являюсь депутатом Жогорку Кенеша, однако сложил с себя полномочия лидера фракции», — сказал Текебаев.

Комиссия может обжаловать решение горсуда в Верховном суде. Но в ЦИК пока не приняли решение подавать жалобу или нет.

Выдача мандата Текебаеву

Административный суд Бишкека 23 ноября вынес решение, что ЦИК выдала депутатский мандат Омурбеку Текебаеву незаконно. Такое решение суд вынес по иску активиста Темирлана Ормукова.

Избирательная комиссия 15 октября вернула мандат лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву и он снова стал депутатом парламента.

Ранее комиссия отказала ему в возвращении мандата, потому что свободных кресел в шестом созыве не оказалось. После этого коллега Текебаева — Садык Шер-Нияз заявил, что готов отказаться от своего мандата ради возвращения Текебаева в парламент. Он написал заявление на имя главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой с просьбой аннулировать его мандат в пользу лидера своей партии.

В 2017 году Текебаева признали виновными в коррупции и вымогательстве, после чего у политика забрали депутатский мандат.

Право вернуться в Жогорку Кенеш появилось у оппозиционера после того, как Верховный суд отменил приговор предыдущих инстанций. Сейчас уголовное дело Текебаева отправили на пересмотр. Пока политику не вынесли обвинительный приговор, он имеет право работать в парламенте.