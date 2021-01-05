Пресс-служба МВД сообщила, что начальник Аксыйского РОВД Джалал-Абадской области Шекербек Тангиров уволен после митингов жителей города Кербен.

«Приказом МВД, начальник Аксыйского РОВД Джалал-Абадской области, полковник милиции Шекербек Тангиров освобожден от занимаемой должности», — сообщили в министерстве.

Кроме того, аким аксыйского района Эсеналы Ормоналиев ушел в отставку.

«Аким района пришел к нам и заявил о намерении подать в отставку, объяснив, что такие требования выдвинули местные жители. Его заявление передано на рассмотрение главы правительства. Мы выполнили требование жителей», — рассказал изданию «Турмуш» полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев.

После отмены результатов парламентских выборов в Кербене 7 октября 2020 года произошли массовые беспорядки, которые переросли в массовую драку. В результате скончался 41-летний Уланбек Жаманкулов. По факту смерти мужчины и массовых беспорядков милиция задержала Кутмана Шадыбекова.

Однако местные жители и родственники задержанного были не согласны с задержанием Шадыбекова и устроили митинг 2 января 2021 года у здания управления ГКНБ по Джалал-Абадской области. Митингующие требовали провести объективное расследование, а также отстранить от должностей акима Аксыйского района и главу ОВД района Шекербека Тангирова.

Кроме этого, семья задержанного выразила недоверие милиции и обратились в прокуратуру с просьбой передать расследование дела местному отделению ГКНБ.

В МВД сообщили, что расследованием дела занимается управление ГКНБ по Джалал-Абадской области и находится на контроле госкомитета.

Митинг продолжился уже 4 января, где родственники и сторонники задержанного Шадыбекова перекрыли дорогу Кербен — Ала-Бука. По данным 24.kg на митинге собрались около 200 человек, на месте также находилась милиция. Однако к 16:00 митингующие открыли дорогу для проезда машин.