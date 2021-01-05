Депутаты Савайского айылного кенеша Кара-Суйского района Ошской области заявили, что глава айыл окмоту Мунарбек Сайпидинов «вмешался в их дела и сорвал их заседание». Об этом «Клоопу» сообщил один из депутатов Бакыт Садиров.

Мунарбек Сайпидинов — названный сын экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, которого ГКНБ считает виновным в коррупционной схеме. До смены власти в Кыргызстане Кара-Суйский район возглавлял его брат Тилек Матраимов.

По словам Садирова, на заседании 4 января депутаты должны были заслушать отчет об исполнении бюджета за 2020 год, рассмотреть бюджет на 2021 год и решить вопрос о заработной плате спикера.

Также они предложили внести в повестку вопрос о смене спикера и потребовали, чтобы этот вопрос рассмотрели в первую очередь.

Садиров рассказал, что, несмотря на желание депутатов, нынешний спикер Али Байымбетов отказался рассмотреть вопрос об уходе со своего поста первым и заявил, что вместо этого заслушает отчет айыл окмоту за 2020 год.

Садиров считает, что к этому «напрямую причастен» Мунарбек Сайпидинов, так как он является посаженным отцом Байымбетова.

«На самом деле, глава айыл окмоту не имеет права вмешиваться в наши сессии. Сайпидинов сел рядом с торага [спикером], они сговорились и так поступили. Торага поддался его словам и не поддержал предложение депутатов. В конце Сайпидинов подал знаки глазами некоторым депутатам и разогнал их. Таким образом сессия не состоялась», — сказал Садиров.

Журналист телеканала «Ынтымак» вел прямой эфир с этого заседания — на нем можно увидеть, что депутаты недовольны действиями Сайпидинова и спикера Байымбетова.

Также на видео зафиксировано, как Сайпидинов и Байымбетов вместе ушли с заседания, но затем Сайпидинов вернулся и обратился к депутатам.

«Может примете наш отчет? Давайте сдадим наш отчет, срочно надо, уже 12 часов. Мы должны работать, эй», — сказал Сайпидинов.

Спикер Байымбетов заявил, что не против отдать свое место, «просто вопросы должны быть рассмотрены, исходя из повестки».

«Мне от спикерства нет ни сома пользы. Я работаю без зарплаты. Вопросы должны быть рассмотрены, исходя из постановления. Я не был бы против, если бы депутаты высказали свои предложения в специальное время. Хорошо же, когда все идет по повестке», — сказал он.

Пресс-секретарька полпреда правительства в Ошской области Нуркыз Кадырбек кызы сообщила, что глава области Жарасул Абдураимов поручил акиму Кара-Суйского района рассмотреть вопрос о «вмешательстве» главы айыл окмоту в дела депутатов.

«Когда я показала полпреду видео из соцсетей [прямой эфир с заседания], он сказал: “Этот вопрос должен быть уточнен и рассмотрен. Действительно, он не имеет права вмешиваться. Если это так, то он должен быть наказан. Этот глава айыл окмоту уже во второй раз обсуждается в соцсетях”», — сказала Кадырбек кызы.

Недоверие к Сайпидинову

Депутаты айыльного кенеша Савай рассказали, что их основное требование — сменить спикера, признать отчет главы айыл окмоту за 2020 год неудовлетворительным и объявить ему вотум недоверия. Депутаты надеются, что эти вопросы будут рассмотрены на следующем заседании.

Ранее нардепы требовали привлечь Сайпидинова к ответственности — они обвинили его в распродаже земель и незаконном распределении средств из бюджета.

Сайпидинов опроверг все обвинения, сказав, что депутаты хотят добиться его увольнения.

Кроме этого, глава Савайского айыл-окмоту запомнился тем, что повесил в своем рабочем кабинете портрет Райымбека Матраимова. Кроме этого, видео, где он отдыхает в Дубае, вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи интернета посчитали, что глава айыл окмоту своим поведением на видео нарушил этику госслужащего.

Оперативники ГКНБ 19 ноября 2020 года провели обыск в рабочем кабинете Сайпидинова на основании уголовного дела по статье «Создание организованной группировки или участие в ней».

Через день Сайпидинов опубликовал обращение в соцсетях и рассказал, что на него давят, потому что он является названным сыном Матраимова. Он попросил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева принять его — встреча прошла уже 23 ноября.

«В ходе разговора глава ГКНБ выслушал все доводы Сайпидинова и поручил соответствующим подразделениям объективно и всесторонне изучить информацию, озвученную им в видеообращении. В свою очередь, Ташиев заверил, что ГКНБ остается вне политики и не занимается преследованием по политическим и другим мотивам», — написала тогда пресс-служба ведомства.

Кроме этого, Сайпидинов был упомянут в истории с выстрелом в ногу спортсмена Тологона Рахманберди уулу в сентябре 2019 года. Спортсмен рассказал, что Сайпидинов приходил к нему в больницу со стрелявшим в него главой спорткомитета Ошской мэрии Кылычбеком Саркарбаевым и потребовал не писать заявление в милицию, угрожая расправой.

Позже силовики задержали Саркарбаева из-за поддельного паспорта и подтвердили его участие в этом инциденте.