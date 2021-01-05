Доверенное лицо кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева Айжан Мусаева 5 января направила заявление в Налоговую службу. Мусаева попросила предоставить данные по уплате налогов от кандидата в главы государства Садыра Жапарова. Эту информацию «Клоопу» подтвердила пресс-служба Сегизбаева.

Мусаева обратила внимание налоговиков на данные ЦИК, по которым на счет Жапарова с 23 ноября по 1 декабря 2020 года поступило ровно 15 млн сомов. Источником этих средств указаны «собственные средства кандидата».

«В этой связи, просим предоставить информацию об уплате налогов с данных доходов кандидата, а также период формирования данных доходов и сроки уплаты налогов», — пишет доверенное лицо Сегизбаева.

Такой запрос был направлен в Налоговую, потому что Жапаров до ночи 6 октября находился в колонии — его признали виновным в захвате заложника и приговорили к 11,5 года лишения свободы.

Противостояние Сегизбаева и Жапарова

Это не первый конфликт между оппонентами на пост президента — Жапаровым и бывшим главой ГКНБ Сегизбаевым. Во время дебатов 30 декабря 2020 года на канале ОТРК Сегизбаев заявил о том, что Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

Сегизбаев показал несколько фотографий якобы с тоя Жаныша Бакиева, на который были приглашены лишь его «100 самых близких друзей». На одной из них замечен Жапаров и его друг и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Затем Сегизбаев перечислил несколько событий, которые он связал с Жапаровым: захват банка «Инвестбанк Иссык-Куль» сестрой Жапарова Райкуль, присвоение из него $400 тысяч, а также отмывание $5 млрд для Максима Бакиева через него.

Также силовик затронул продажу месторождения «Жыргалан» Китаю, покупку здания Бишкекского управления ГКНБ за $500 тысяч и передачу месторождения «Жетим-Тоо».

Кроме этого, Сегизбаев усомнился в источнике средств для избирательного фонда Жапарова. Он предположил, что деньги Жапарову переслали Бакиевы.

Бывший глава ГКНБ уже не в первый раз упоминал связь Жапарова и Бакиева. В ответ на это Жапаров во время своей встречи с избирателями в Таласе заявил, что у Сегизбаева «нет на него компромата», и это могут быть лишь «слухи».

Удаленный эфир

Запись видео трансляции с YouTube-канала ОТРК стала недоступна сразу после завершения теледебатов. На следующий день видеозапись исчезла с официальной страницы телеканала в фейсбуке, при этом там остались видео с первых двух дней дебатов.

Тогда штаб Сегизбаева заявил, что удаление эфира было связано с давлением на канал со стороны чиновников. Этот вопрос рассматривала и рабочая группа ЦИК — она порекомендовала комиссии потребовать от ОТРК восстановить видеозапись и оштрафовать гендиректора канала.

Представители ОТРК опровергли все сообщения о давлении на них и уже 4 января перезагрузили запись дебатов на свою официальную страницу.