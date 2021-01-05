Пресс-служба президента сообщила, что и.о. главы государства Талант Мамытов 5 января подписал законопроект об экономической амнистии. Он позволит кыргызстанцам не садиться в тюрьму, а откупиться за ряд преступлений, возместив определенный государством ущерб. Также поможет легализовать незаконно нажитые бизнес и имущество.

Депутаты парламента приняли соответствующий законопроект 23 декабря сразу во втором и третьем чтениях. Тогда против проголосовали только Дастан Бекешев, Айсулуу Мамашова и Наталья Никитенко.

В парламенте приняли во втором и третьем чтениях закон, который позволит не садиться в тюрьму, а откупиться за ряд преступлений. И вот как проходило голосование по этому проекту. pic.twitter.com/AOzz5vwabh — Kloop (@kloopnews) December 23, 2020

Ранее Бекешев назвал инициативу «законным откупом», так как по его мнению она делит нарушителей закона на имущих и неимущих и нарушает конституционное положение о равенстве перед законом.

Кроме того, известно, что жена одного из авторов законопроекта Акылбека Жапарова выплачивает в финпол компенсацию в 200 млн сомов, но как конфликт интересов это никто не учитывает: на соответствующий вопрос Бекешева представитель финпола ответить не смог.

Экономическая амнистия другого Жапарова

По сути новый закон укрепляет и расширяет экономическую амнистию Садыра Жапарова, которая действовала с 21 октября по 21 ноября. Она противоречила действующему законодательству республики, но по данным Генпрокуратуры, амнистией все же воспользовался ряд кыргызстанцев.

О том, что такие поправки в Уголовный кодекс готовятся, заявлял в конце октября депутат Дастан Бекешев. По его словам, поправки, инициированные Садыром Жапаровым, несут большие риски и открывают поле для разного рода злоупотреблений.

«Допустим, поймают какого-нибудь человека, который занимался бизнесом, и скажут: «Ты уклонялся от налогообложения», быстро начнут его расчехлять по этому законопроекту. Естественно, никому не хочется сидеть в СИЗО», — отметил он.

По словам нардепа, каждый согласится на то, чтобы оплатить ущерб и «идти домой». Он добавил, что несмотря на «благие намерения», есть очень большие риски и угрозы по этому законопроекту.

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