В Бишкеке 5 января на старой площади прошёл митинг за парламентаризм. Возле дома правительства собралось около 200 человек.

На митинге выступали кандидаты в президенты Адахан Мадумаров и Каныбек Иманалиев, которые просили собравшихся 10 января поддержать и проголосовать за парламентскую форму правления.

В своём выступлении Мадумаров напомнил кыргызстанцам о митингах против итогов парламентских выборов в октябре 2020 года. По его словам, требования людей аннулировать итоги голосования обернулись сменой власти.

«5 октября люди вышли не для того, чтобы свергнуть правительство и президента. Они вышли против итогов парламентских выборов, которые прошли с многочисленными нарушениями. Мы не хотели, чтобы кто-то захватил власть. Мы хотели, чтобы услышали голоса народа. Нам нужна законность», — сказал он.

По его словам, к власти пришли лица, которые путём многочисленных нарушений хотят изменить Конституцию для усиления своих полномочий.

««Это статья Конституции мне нравится, давайте её оставим. А эта не нравится, давайте уберём» — так не пойдёт. По закону, сначала в Кыргызстане должен был быть избран новый парламент и только после этого назначены выборы президента. Что сказал президент России про нас? «В Кыргызстане бесконечная чехарда»», — сказал Мадумаров.

Он также напомнил, что на референдуме 10 января кыргызстанцы должны будут выбрать парламентскую или президентскую форму правления, или же проголосовать за «против всех вариантов». По его словам, гражданам должны были предоставить больше вариантов.

«10 января у кыргызстанцев будет только два пути — законность или беспорядки. Они дали народу выбрать только две формы правления в Кыргызстане — президентскую или парламентскую, хотя их должно было быть больше. В Жогорку Кенеше решили провести референдум даже не читая Конституцию», — заявил кандидат.

Референдум по форме правления

Досрочные выборы президента и референдум по выбору формы правления пройдут в Кыргызстане в один день – 10 января 2021 года.

10 декабря парламент одобрил законопроект о референдуме по форме правление сразу во втором и третьем чтениях. За законопроект проголосовали 60 депутатов, против — четыре — Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Айсулуу Мамашова и Каныбек Иманалиев.

Референдум — одно из обещаний, которое Жапаров озвучил перед своими сторонниками после того, как в ночь на 6 октября они освободили его из колонии.

Юристы и независимые наблюдатели не раз сообщали о том, что назначение референдума прошло с массовыми нарушениями законодательства. По их мнению, депутат шестого созыва Акылбек Жапаров, который инициировал его в одиночку, нарушил Конституцию и не имел полномочий даже выдвигать этот проект.

Они также не согласны с проведением президентских выборов и референдума в один день. По их мнению, кыргызстанцы не успеют изучить предвыборные программы кандидатов и вопросы, поднимаемые на референдуме.

Сам Жапаров заявил, что предложил провести референдум по форме правления одновременно с выборами президента, чтобы сэкономить деньги. Он считает, что после волнений именно этот вопрос волнует граждан страны.