В бишкекских судах распространена практика, когда за судьями закрепляют определенных прокуроров. Журналисты издания Kaktus.media подтвердили ее существование и рассказали о том, как это работает.

В своем расследовании они отметили, что обзвонили все районные суды Бишкека – Свердловский, Первомайский, Октябрьский и Ленинский.

Журналисты опросили десятки секретарей судей, которые заявили, что у каждого судьи есть свой закрепеленный прокурор. Некоторые даже назвали имена прокуроров, закрепленных за их судьями.

При этом, никто из секретарей не смог ответить, на основании каких документов это происходит. Один из секретарей сообщил, что возможно существует устный приказ, так как официальная процедура извещения прокурора занимает больше времени.

«Поэтому в бишкекских судах нашли лазейку, чтобы судьям и прокурорам было «удобно» работать между собой во время процессов, и стали закреплять гособвинителей за судьями», – отмечают журналисты.

Вот как Kaktus.media описывает диалоги с приемными судей, когда их спрашивали о документальных основаниях таких закреплений:

– За нами [закреплена прокурор] Замира Байбагышева.

– Вы не знаете, это какой-то приказ или закон такой о закреплении?

– Нет. У нас нет, — отвечали в приемной.

Журналисты отметили, что такое «удобство» для судей негативно влияет на судебный процесс.

«Было очень удобно»

Одна из бывших судей на условиях анонимности сообщила расследователям, что именно прокуратура приставляет своих сотрудников, а судьям потом сообщают, кто с ними теперь работает.

По ее словам, ей тоже закрепили прокурора на совещании, объяснив это «налаживанием работы» и тем, что «будет меньше [отложенных заседаний] из-за неявки прокурора».

«Это было очень удобно. Я знала, что к следующему процессу у меня будет прокурор, и если нужно будет, я звонила ему на мобильный и напоминала», – поделилась бывшая судья.

Удобство заключается в том, что закрепленные прокуроры обязаны приходить на заседания конкретного судьи или находить себе замену в случае своего отсутствия.

Для официального назначения прокурора на дело нужно отправить извещение и получить ответ. По словам бывшей судьи, это затягивает процесс.

Судейская этика

Согласно Кодексу чести кыргызских судей, судья должен «обеспечивать равное отношение ко всем сторонам судебного дела». При этом, в европейской судебной практике существует документ с рекомендациями о том, как судьям и прокурорам стоит вести себя между собой.

«Судьи и прокуроры должны быть независимы в своих функциях, а также должны быть и выглядеть независимыми друг от друга», – прописано в положениях этого документа.

Если суды затягиваются, то это может стать поводом для обсуждения на дисциплинарной комиссии, которая изучает жалобы на судей. В декабре 2018 года произошел один из таких случаев: судья Свердловского суда Бишкека чуть не подверглась наказанию из-за того, что закрепленный за ней помощник прокурора пропускал суды.

В Генеральной прокуратуре на запрос журналистов о существовании практики закрепления прокуроров не ответили. В ведомстве сослались на конфиденциальность этой информации.

При этом, как отмечают журналисты Kaktus.media, два источника из прокуратуры признали наличие такой практики, также объяснив ее «удобством».

Судебные решения

По данным расследователей, сложно сказать, насколько эта практика распространена на всей территории Кыргызстана, но на ее существование указывает и анализ судебных решений.

Журналисты Kaktus.media проанализировали почти 4,5 тысячи судебных решений с 2013 по 2019 годы. Анализ подтвердил, что за некоторыми судьями в Бишкеке действительно были закреплены прокуроры.

Расследователи выявили несколько устойчивых пар «судья – прокурор», которые работали между собой чаще остальных.

Прокурор Жениш Нуралиев за 2016-2018 годы был обвинителем по 66 делам, из которых 63 были изучены судьей Кымбат Архаровой. Прокурор Нурлан Тагаев 84% своих дел за 2016-2018 годы провел с судьей Инарой Гилязетдиновой.

Судья Санжар Чотонов провел 54% своих дел (188) с одним прокурором — Хабибуллиной. Судья Игорь Шугальский провел с прокурором Абдуразаковым 130 дел – это 60% от всех дел Шугальского.

Жалобы адвокатов

Журналисты Kaktus.media собрали более десятка жалоб адвокатов, заявивших, что закрепление прокуроров за судьями «делает обвинителей ближе к судьям, что нарушает один из фундаментальных принципов судопроизводства – состязательность и равенство сторон».

Из-за подобной практики адвокаты оказываются в худшем положении во время заседаний, так как судья встает на сторону обвинения и не обращает внимания на допускаемые прокурорами ошибки.

«Когда судья и прокурор долгое время работают вместе, так сказать в паре, то часто бывает, что судья, например, не требует с обвинителя предъявить 100% доказательства вины обвиняемого», – отметил адвокат Бактыбек Жумашев.

Адвокатесса Алия Турумбекова поделилась примером из своей практики, когда судья простил прокурору более серьезное нарушение.

«Моего подзащитного тогда незаконно арестовали и держали в СИЗО без каких-либо доказательств и оснований. Судья встал на сторону прокурора, то есть посчитал законным задержание и арест. В ином случае прокурор был бы уволен вместе со следователем, и они были бы привлечены к уголовной ответственности», – рассказала она.

Исследования журналистов «Клоопа» доказали, что большинство судебных решений в Кыргызстане – обвинительное. Расследователи Kaktus.media утверждают, что это происходит из-за неравенства прокуроров и адвокатов.

Согласно базе данных Верховного суда, с 2013 по 2019 год из 4 446 постановлений судов различных инстанций только 166 носят оправдательный характер, еще 24 имеют другое решение. Остальные решения носят обвинительный характер.

Автоматическое распределение дел

Для решения проблемы неявки была создана автоматическая системы назначения прокуроров на дела – модуль автоматического распределения дел. Его начали внедрять в судах Кыргызстана с мая 2016 года, запуск которой состоялся при поддержке Евросоюза и других партнеров.

Сейчас эта система внедрена во всех 64 судах первой инстанции, а в двух из восьми судах второй инстанции она работает в пилотном режиме.

Несмотря на это, в законе «О Верховном суде КР и местных судах» остается лазейка для человеческого фактора – в случае технической неисправности дела распределяет председатель суда.

По мнению юриста Нурбек Токтакунова, техническая неисправность выгодна судьям, потому что создает возможность для коррупции. Такие же опасения выражали составители отчета Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В своем промежуточном докладе за март 2019 года они рекомендовали властям Кыргызстана ввести ответственность за вмешательство и манипуляции в работе системы. Пока правительство не отчитывалось об исправлении ситуации.

Прокуратура и коррупция

Генеральный прокурор и бывший судья Курманкул Зулушев заявил, что практика закрепления прокуроров за судьями существует в двух случаях – если замешана коррупция, или если дело носит политический характер.

Он заверил, что в будущем в стране не будет политических дел и договоренностей с судьями.

«Мы перед работниками прокуратуры будем ставить задачу, чтобы с судьями или другими сотрудниками силовых структур работали только в рамках закона и своих полномочий», – сказал Зулушев.

Позже 10 декабря генпрокурор отметил, что судьи чаще опираются на позицию прокурора при вынесении вердикта, и призвал их не выносить приговоры только на основании обвинения. По его словам, все подобные факты будут направлены в дисциплинарную комиссию.

Глава общественного фонда «Правовая клиника «Адилет»» Чолпон Джакупова заявила, что нынешняя система располагает к коррупционным рискам и может стать рычагом контроля судебной системы.

«Эта система позволяет легко договариваться, и, скажем так, очередная коррупционная ловушка может быть. Потому что, если работать с одним и тем же, легче договариваться, отдавать команды вышестоящим органам», – сказала она.

По словам Джакуповой, нынешняя судебная система зависит от органов исполнительной и законодательной ветвей власти.

«Судьи у нас зависимы и часто просто переписывают доводы гособвинения, не принимая во внимание доводы адвокатов. Потому что набирает их президент, формирующий треть Совета по отбору судей, и под ним сидят ГКНБ и прокуратура. Поэтому у судьи нет возможности быть независимым от гособвинения на процессе», – пояснила она.

По мнению Джакуповой, необходимо менять процесс отбора, назначения и отстранения судейского корпуса, сделать судебную систему независимой. кроме того, важен вопрос качества кадров.

Расследование создано при поддержке проекта TRACK, осуществляемого Internews в Кыргызстане, и является независимой работой редакции. Мнения, высказанные в данном материале, не обязательно отражают позицию Internews и его партнеров.

Над текстом работали: Марат Уралиев, Айдана Абдуваитова, Диля Юсупова

Международный ментор: Инна Кавыржик

Координатор-ментор: Эльдияр Арыкбаев