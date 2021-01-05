Немецкое международное издание Deutsche Welle сообщило, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 1 января включила вакцину от коронавируса BNT162b2 в реестр средств ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Эта вакцина была разработана немецкой компанией BioNTech и американской компанией Pfizer.

Regulatory experts from around the 🌐 reviewed the data on the Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine’s safety, efficacy & quality. They found that the vaccine met the must-have criteria for safety & efficacy & that the benefits of using it to address the disease offset potential risks pic.twitter.com/XSCQIDlw9b — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 31, 2020

В ВОЗ уточнили, что включение препарата в перечень поможет странам, планирующим его получить, «ускорить свои нормативные процессы утверждения импорта и применения» BNT162b2.

Кроме того, это дает возможность закупить препарат «для распространения в нуждающихся странах», например Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ).

В ВОЗ отметили, что, по оценкам международных экспертов, «вакцина соответствует критериям безопасности и эффективности, а преимущества ее использования для борьбы с болезнью сводят на нет потенциальные риски».

Еврокомиссия 21 декабря окончательно одобрила для применения вакцину от коронавируса BNT162b2. Препарат прошел сертификацию, после того как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило BNT162b2 к использованию.

С 27 декабря в ЕС официально стартовала кампания вакцинации.

По результатам исследований, эффективность вакцины достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет — более 94%. В испытаниях вакцины, снижающей до минимального риск тяжелого течения вирусной пневмонии, участвовали 43,5 тысячи человек, около половины из них получали плацебо.

При этом Кыргызстан делает ставку на российскую вакцину «Спутник V», а также ту вакцину, которую страна сможет получить от Альянса COVAX. По словам главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, Кыргызстан пока не сможет импортировать вакцину от BioNTech и Pfizer, потому что в стране нет подходящих холодильников для хранения этой вакцины.

Ученые разных стран с опасением высказывались о российской вакцине «Спутник V», потому что она не проходила столь тщательных испытаний, как вакцина от BioNTech и Pfizer.

Что говорят ученые о вакцине BNT162b2?

Казахстанский интернет-журнал «Власть» в августе этого года опубликовал материал PhD-молекулярного биолога и вирусолога, научного популяризатора Асель Мусабековой.

Она попросила своих коллег-ученых рассказать подробнее об их фаворитах в технологической гонке. Вот что ей рассказал молекулярный биолог и доктор медицины Назарбаевского университета Мухтар Садыков о вакцине BioNTech и Pfizer.

Мухтар Садыков: Вообще в процессе создания вакцины Biontech подкупает открытость процесса. Достаточно много информации о том, как проходят исследования.

Компания Biontech ставит целью обеспечить 1 млрд доз вакцин достаточно быстро. Этот аспект очень важен, так на данный момент у развивающихся стран нет как такового выбора вакцины — страны встают очередь и «занимают» количество доз заранее.

Мы ясно видим и самих разработчиков — это известные, активно публикующиеся ученые. Мне нравится детальное описание измерения самых разных параметров иммунной системы у испытуемых, включая цитокины (врожденный иммунитет) и Т-клеточный иммунитет. По результату I/II фазы у вакцины достаточно хороший профиль безопасности. Самая главная особенность вакцины Biontech — яркий пример создания вакцины новой формации — максимальная открытость и технологичность.

Что касается сложности иммунного ответа против COVID-19, недавно вышли две статьи в самых цитируемых журналах Nature и Science, что у людей, которые раньше болели коронавирусами (4 штамма коронавируса — возбудители ОРВИ в простудный сезон), были обнаружены Т-клетки памяти. В этих статьях ученые определили конкретные пептиды (цепочки) белка-шипа и других вирусных белков, которые привели к формированию долгосрочного Т-клеточного иммунитета.

Остается только ждать результатов подобных исследований, нo более продолжительных по времени, чтобы понять, насколько долгосрочен этот иммунный ответ, и использовать эти знания в разработке вакцин».