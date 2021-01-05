Республиканский штаб сообщил, что на 5 января в Кыргызстане выявили 124 случая заражения COVID-19.

Бишкек — 59;

Чуйская область — 51;

Таласская область — 2;

Иссык-Кульская область — 11;

Баткенская область — 1.

При этом, в Ошской, Нарынской и Джалал-Абадской областях не зарегистрировали новых случаев заражения за сутки. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 81 512 случаев заражения коронавирусом.

По данным штаба, за сутки в Кыргызстане не зарегистрировали новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 360 пациентов от осложнений вызванных COVID-19.

С выздоровлением за сутки выписали 227 пациентов. А за все время пандемии 76 955 пациентов переболевших COVID-19.

В штабе также сообщили, что за прошедшие сутки среди медработников выявили три новых случая заражения. Два случая в Чуйской области и один в Бишкеке. С выздоровлением за сутки выписали 11 медиков. За все время пандемии среди медиков выявили 4 126 случаев заражения, а с выздоровлением выписали всего 3 954 медработника.