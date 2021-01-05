Советником главы международного аэропорта «Манас» Бактыбека Сыдыкова стал журналист Дайырбек Орунбеков. Эту информацию журналистам «Клоопа» подтвердила пресс-секретарь аэропорта Алия Курбанова.

На парламентских выборах 2020 года Орунбеков поддерживал политическую партию «Биримдик». Кроме того он связан фейк-фермами, которые поддерживают клан Матраимовых. Это стало известно после расследования «Клоопа» о фейк-фермах.

Информацию об этом подтвердили два источника, один из которых трудился на правительство, а второй был лично знаком с куратором этих ферм.

«Орунбеков действительно работал в интересах клана Матраимовых до того, как ушел в предвыборный штаб партии “Биримдик”», — рассказала его знакомая журналистка. Также, по ее словам, на него работают примерно 20 журналистов.

Редакция попыталась связаться с Дайырбеком Орунбековым. Официально он отвечать отказался, но неофициально опроверг свою связь с фейками. Однако подтвердил, что работал на семью Матраимовых во время пандемии, раздавая гумпомощь.

21 октября 2020 года главой международного аэропорта «Манас» был назначен депутат парламента, кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» Бактыбек Сыдыков. Партия «Мекеним Кыргызстан» связана с кланом Матраимовых.

По предварительным итогам парламентских выборов, которые прошли 4 октября 2020 года, победили провластные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». «Биримдик» связывали с на тот момент президентом Сооронбаем Жээнбековым. Результаты выборов породили недовольство и после митингов и захвата Белого дома их отменили. Это привело к смене власти в стране.

Президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку. Внеочередные президентские выборы назначены на 10 января — основной кандидат Садыр Жапаров, который вышел из колонии на волне митингов в ночь на 6 октября. Он отбывал наказание за захват заложника, но после выхода добился отмены предыдущих судебных решений. Юристы считают отмену приговоров в отношении него неправомерными.

Кто такой Дайырбек Орунбеков?

Дайырбек Орунбеков с ноября 2018 года до парламентских выборов, которые прошли 4 октября 2020 года, работал советником экс-министра минсоцразвития Улукбека Кочкорова.

В прошлом Орунбеков был критиком режима президента Алмазбека Атамбаева. В 2014 году журналист в своей статье обвинил экс-президента и других политиков в причастности к межэтническим столкновениям на юге Кыргызстана в июне 2010 года.

Статья Орунбекова стала причиной судебного разбирательства. Генеральная прокуратура, защищая «честь и достоинство» Атамбаева, подала в суд на Орунбекова и выиграла дело. От журналиста потребовали выплатить бывшему президенту 2 млн сомов в качестве компенсации за нанесенный ущерб.

Журналист сказал, что у него нет таких денег и начал сбор средств для выплаты штрафа — по одному сому с человека. В начале августа 2016 года Генпрокуратура завела уголовное дело на журналиста из-за того, что он не выполнил решение суда и не выплатил компенсацию.

В феврале 2017 года уголовное дело против Дайырбека Орунбекова досрочно прекратили после того, как президентом стал Сооронбай Жээнбеков.

Клан Матраимовых

Матраимовы — один из влиятельнейших кланов в стране. В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В нем они рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым.

Информатор журналистов — Айеркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Райымбека Матраимова. За 11 дней до выхода расследования Саймаити был убит в Стамбуле, где он жил в последние годы после испортившихся отношений с кланом Абдукадыр.

Со сменой власти с Кыргызстане начались небольшие подвижки в этом деле — Райымбек Матраимов был задержан, но выпущен под подписку о невыезде в тот же день. Однако он выплатил властям страны 2 млрд долларов имуществом и деньгами. Власти обещают, что скоро его дело будет передано в суд. Также Матаримова и его жену Уулкан Тургунову США включили в санкционный список «Магнитского».