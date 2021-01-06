Заведующий реанимационным центром скорой помощи Бишкека Егор Борисов в своем твиттере рассказал, что для всех бригад скорой закупили защитные каски.

В своем твите Борисов сообщил, что решение обеспечить медиков касками приняли из-за событий трехмесячной давности. Очевидно, имеются в виду факты нападения на медиков после митинга 5 октября 2020 года.

Тогда пострадали пять медработников, а также были разбиты шесть машин скорой помощи.

Занимавший на тот момент пост главы минздрава Сабиржан Абдикаримов говорил после этого, что сотрудники здравоохранения вне политики, а сам минздрав с трудом получил новые машины для скорой помощи.

Кроме медиков и машин скорой помощи во время беспорядков пострадали также сотрудники МВД и граждане, пришедшие на мирные акции. Известно, что во время беспорядков 5 октября от полученных травм скончался 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.