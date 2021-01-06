Накануне вечером ЦИК на заседании приняла решение не выносить предупреждения Садыру Жапарову за театрализованное представление, которое прошло на одной из его встреч с избирателями в Караколе.

Рабочая группа ЦИК сочла театрализованное представление, в котором кандидата на стадионе благословляли «семь старцев» (жети аке) нарушением закона о выборах.

*Статья 22 Конституционного закона о выборах президента и депутатов ЖК КР (пункт 13. пп.2) говорит, что предвыборная агитация не может включать в себя концерты и театрализованные представления на стадионах и улицах населенных пунктов. Кроме того, запрещаются и спортивные мероприятия с агитационной начинкой и призывами голосовать за какого-либо кандидата.

Она предложила вынести кандидату предупреждение и оштрафовать организатора представления. Представитель Жапарова Александр Мощин признал нарушение, и сказал, что в штабе политика «не хотели устраивать скандал и применять физическую силу».

В ЦИК же нарушения в агитационном мероприятии не нашли. Представитель Жапарова Мощин отметил, что «явного нарушения не было» и его подопечный не мог поступить иначе и остановить происходящее.

«Представляете, если бы их стали выгонять или кандидат сказал покинуть мероприятие. Это бы выглядело не по-человечески. Кандидат вынужден был заслушать пожелания избирателей, которые пришли на встречу. Это их право быть одетыми в национальную одежду», — отметил он.

Идею о предупреждении поддержали пять членов ЦИК, остальные проголосовали против. Однако в комиссии решили привлечь к ответственности организатора мероприятия с представлением и направили эту идею уполномоченному лицу ЦИК.

Нарушения во время предвыборной агитации

ЦИК пока не озвучивала число зафиксированных нарушений во время предвыборной агитации и агитации по выбору формы правления на референдуме. Однако по данным ОФ «Общее дело», уже зафиксированы 53 нарушения. Это 31 случай применения админресурса, 15 случаев подкупа и 7 жалоб на давление, угрозы и шантаж. Часть из них уже проверяет Координационная группа оперативного реагирования.

По данным фонда, больше всего нареканий о нарушениях поступает в адрес кандидата в президенты Садыра Жапарова. Однако пока ни одного предупреждения Садыру Жапарову вынесено не было. Как и другим кандидатам, на нарушения со стороны которых также уже пожаловались.