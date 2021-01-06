Управление ГКНБ Ошской области запретило юмористам Рахману Разыкову и Абдылде Иманкулову выступать с интермедией «Три пахана». Об этом «Клоопу» сообщил сам Разыков.

По его словам, сотрудники спецслужбы вызвали их на допрос после концерта «Онолмок элек биз качан ортодо турса уч пахан» («Как мы исправимся, если посередине стоят три пахана»).

«[ГКНБ] разрешил ставить остальную интермедию кроме “Трех паханов”. Вот эту интермедию убрали и поставили концерт […] Я спросил: “какое отношение у ГКНБ к концерту?”, ответили, что в интермедии “Три пахана” есть “элементы нарушения закона”. Спросил: “Где именно?”, ответили: “против закона”», — сказал Разыков.

Концерт проходил с 1 по 5 января в театре Бабур города Ош. По словам Разыкова, ГКНБ также допросил и директора театра.

На момент публикации «Клоопу» не удалось связаться с пресс-службой ГКНБ для получения комментария.

О чём эта пьеса?

В интермедии «Три пахана» три заключенных спорят о том, кто в Кыргызстане достоин занять президентский пост. Эти роли исполнили актёры Рахман Разыков, Абдылда Иманкулов и Нарын Молдобаев.

На сцене прозвучали такие слова, как «не хожу на теледебаты, не люблю клеветничать» и «лампочка моя».

Зрители концерта предположили, что это может быть отсылкой на заявления Садыра Жапарова — во время его встречи с жителями Джалал-Абадской области женщина обратилась к нему со словами «Садыр, родненький, лампочка моя!».

Также Жапаров сообщил, что не пошел на дебаты в ОТРК из-за того, что он «не любит разбирать сплетни».

Разыков сообщил, что на концертах им пришлось заменить интермедию «Три пахана» на другую.

Он также добавил, что видео которое распространяется в соцсетях с выступления актёров — смонтированное. На ролике лица комиков на баннере заменили на лица кандидата в президенты Садыра Жапарова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и и.о. президента Таланта Мамытова.

По словам юмориста, власти Джалал-Абадской области запретили им выступать с концертом перед местными жителями. Однако причиной такого решения они назвали ограничения во время режима ЧС.

«А когда сегодня приехали в Джалал-Абад, сказали что тут есть двухдневный концерт, на заседании штаба по противодействию COVID-19 вынесли театру постановление о том “что нельзя собираться народу в связи с ЧС”, остановили продажу билетов», — сообщил Разыков.

Разыков выразил недовольство, что власти дают разрешение на проведение мероприятий в ресторанах и работу ТЦ в Джалал-Абадской области, однако запрещают проведение юмористического концерта.

До этого юмористы жаловались на то, что телеканал «ОшТВ» не выпустил в эфир рекламный ролик их концерта — они это назвали «политическим решением». Но директор телеканала «ОшТВ» Керимбек Калыгулов опроверг эти обвинения.

Ранее Рахман Разыков участвовал в агитационных мероприятиях кандидата в президенты Адахана Мадумарова, также во время парламентских выборов он поддерживал партию «Бутун Кыргызстан».

Мадумаров считается основным оппонентом Жапарова на выборах президента. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев является другом и сопартийцем Жапарова.

Несмотря на пандемию коронавируса власти не запрещали проводить агитмероприятия — кандидаты продолжают проводить многотысячные встречи с избирателями.