Пресс-служба Финансовой полиции сообщила, что ведомство начало досудебное производство в отношении ответственных лиц на ТЭЦ Бишкека.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье “Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации”», — говорится в сообщении финпола.

Проверку начали, чтобы найти причины выброса загрязняющих веществ в воздух столицы. Одним из инициаторов проверки выступил и.о.премьера, вице-премьер Артем Новиков.

Смог в Бишкеке

Проблема смога и загрязнения воздуха в Бишкека остается актуальной уже не первую зиму. С наступлением холодов столицу покрывает густая пелена смога, которую видно невооруженным глазом.

При этом, власти Бишкека и правительство долгое время не принимали конкретных мер по улучшению экологической ситуации в городе. Ранее и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев признался, что не может бороться со смогом, однако призвал граждан обращаться в правительство, чтобы уже оно приняло меры для выхода из ситуации.

А правительство 6 января все же утвердило план комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском, Аламудунском районах и Чуйской области

План правительства рассчитан на 2021-2023 годы. В него входит 40 пунктов, которые должны выполнить в течение трех лет ряд государственных ведомств.

В частности, планируется проводить анализ заболеваемости населения из-за воздействия экологических факторов и приобрести автоматические станции мониторинга качества воздуха.