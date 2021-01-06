LIVE: Снова без Жапарова. Второй тур дебатов между кандидатами в президенты От Редакция - 06 января 2021 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min readВидео трансляция:Текстовая трансляция: Tweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Сплетни и клевета. Садыр Жапаров объяснил, почему отказался участвовать в теледебатах В Кыргызстане пройдет референдум по форме правления. Объясняем, что это значит и какие варианты выбора есть у граждан страны Силовых методов не будет, но попытки дестабилизировать обстановку во время выборов будут жестко пресекаться — замминистра МВД