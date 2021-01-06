Антикоррупционная служба ГКНБ раскрыла в Минкульте схему злоупотребления должностным положением, по которой выводились из государственного списка памятников истории и культуры здания и прилегающие к ним участки.

Как сообщает пресс-центр ГКНБ, один из эпизодов связан с сносом типографии «Эркин-Тоо» в центре Бишкека, построенной в 1931 году.

Здание имело историческую ценность: кроме того, что это была первая кыргызская крупная типография и Дом печати, в годы Великой Отечественной войны там формировалась легендарная Панфиловская дивизия.

С 2002 года здание входило в Государственный список памятников истории и культуры КР республиканского значения. Однако в 2015 году акционеры ОАО «Эркин-Тоо», по версии ГКНБ, нарушило закон, вступив в сговор с должностными лицами Минкульта и одной из компаний-застройщиков.

Они вывели здание из числа государственных памятников истории и культуры республиканского значения.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по возврату здания ОАО «Эркин-Тоо» в государственный список памятников истории и культуры», — сообщают в ГКНБ.

Что еще известно о здании типографии «Эркин-Тоо»?

Здание расположено в «золотом квадрате» на земельном участке, ограниченном улицами Тыныстанова, Киевская, бульваром Эркиндик и проспектом Чуй.

В первые годы независимости Кыргызстана оно принадлежало АО «Эркин-Тоо», более 80% акций которого было у государства. Однако в 2001 году Госкомиссия КР по управлению госимуществом и привлечению прямых инвестиций (сейчас ФУГИ) , которую возглавлял тогда Каныбек Иманалиев, нынешний депутат парламента 6 созыва, продал 40% акций госпакета, затем ушли с молотка еще чуть более 40%. Госкомиссия по данным Минюста была соучредителем АО.

Вскоре в 2002 году здание включили в Государственный список памятников истории и культуры КР республиканского значения.Вывести из него здание по закону могло только правительство КР.

Но в 2015 году здание вышло из числа государственных памятников истории и культуры республиканского значения. В Минкульте пояснили, что так решили, потому что оно не подлежит восстановлению и опасно для людей.

В «Бишкекглавархитектуре» же сразу сообщили, что место после сноса пустым не будет.

«На этом месте планируется построить 10-этажный гостинично-деловой комплекс с коммерческими и жилыми блоками, а также автопаркингом», — рассказали в ведомстве.

Однако двое владельцев помещений в этом здании, имеющих «красную книгу», начали оспаривать снос через суд и судиться с владельцами уже ОАО «Эркин-Тоо». Суды шли несколько лет.