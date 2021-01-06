Музыкальная группа из Каракола Youth Harmony сняла клип, в котором исполнила кавер на песню Виктора Цоя «Перемен». Музыканты спели о надежде кыргызстанцев на светлое будущее и новой власти, которая не оправдала её.

«Наша земля, наша страна, наш родной Кыргызстан! Сколько еще твой народ будет болью томим? Эго и власть на троне опять, где же твой новый просвет? За горами надежда, её почти нет.

Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен — перемен, мы ждем перемен» — поют музыканты.

Они отметили, что песня была записана с надеждой на то, что она «откроет сердца людей и подтолкнет к переосмыслению».