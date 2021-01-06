В Бишкеке 6 января на пресс-конференции в агентстве «Кабар» замминистра МВД и другие представители ведомства сообщили, что министерство готово к проведению досрочных выборов президента и референдума. Они пообещали, что в отношении людей недовольных итогами президентских выборов не будут применяться силовые методы. Однако, попытки дестабилизировать обстановку в стране обещают жестко пресекать в рамках закона.

«Клооп» приводит главное из пресс-конференции.

Дестабилизации обстановки не допустим

Замминистра МВД Октябрь Урмамбетов сообщил, что правоохранительные органы принимают необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов и референдума.

Он отметил, что правоохранительные органы осуществляет круглосуточный мониторинг СМИ, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на выявление недостоверной информации.

«Мы знаем, что некоторыми гражданами распространяются ложные сообщения в мессенджере Whatsapp и других социальных сетях, содержание которых направлено дестабилизацию обстановки в обществе. Любые попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в Кыргызстане будут пресекаться в рамках закона жесткими мерами. Министерство внутренних дел не позволит раскачать и дестабилизировать ситуацию, виновные в нарушении правопорядка будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сказал он.

11 тысяч милиционеров

Замминистра МВД сообщил, что в день досрочных выборов президента и референдума общественный порядок будут обеспечивать более 11 тысяч милиционеров. Совместно с сотрудниками милиции порядок будут обеспечивать 9 тысяч дружинников.

Также в день выборов сотрудники милиции будут работать в усиленном режиме.

Силовые методы не будут применяться

Милиционер 5 октября 2020 года. Фото: Клооп

Октябрь Урмамбетов сообщил, что милиция не допустит повторения октябрьских событий после досрочных президентских выборов.

«У нас есть информация, что могут быть попытки провокации и дестабилизации ближе к выборам и после. На данный момент мы проводим проверку. Но сказать, что конкретные кандидаты намерены предпринять такие попытки мы не можем», — сказал замминистра.

* О том, что некоторые кандидаты в президенты ведут подготовку по дестабилизации ситуации в стране говорил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он заявил, что после досрочных президентских выборов ряд кандидатов в президенты привлекут к ответственности за это.

Урмамбетов отметил, что в случае беспорядков руководство МВД не сбежит.

* Во время октябрьских событий тогдашний министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев сбежал бросив свой пост. Местонахождение Джунушалиева до сих пор неизвестно. Его объявили в розыск.

Он также подчеркнул, что у милиции достаточно сил и средств для недопущения дестабилизации и пообещал, что применять силу милиционеры не будут.

Дела по факту подкупа голосов на парламентских выборах

Начальник следственной службы МВД Сыргак Айткурманов сообщил, что после парламентских выборов, итоги которых признаны недействительными, в ЕРПП зарегистрировано 175 преступлений.

По его словам, восемь уголовных дел, в которых фигурируют семь человек, направлены в суд.

«Сейчас эти дела рассматриваются в судах города Оша, Ошской и Баткенской областей. 13 фактов подкупа голосов сейчас расследуются, по остальным дела прекращены за отсутствием состава преступления», — сказал Айткурманов.

Дела по факту беспорядков во время октябрьских событий

5 октября 2020 года. Фото: Клооп

Айткурманов также сообщил, что по делу о массовых беспорядках, которые произошли в ночь с 5 на 6 октября 2020 года на площади Ала-Тоо 5 фактов зарегистрированы в ЕРПП.

«Фигуранты есть, но обвинения пока никому не предъявлено», — сказал он.

Он отметил, что членов ЦИК МВД вызывало на допрос в качестве свидетеле и в отношении них не возбуждено уголовных дел. По его словам, следственные органы допросили более 3000 человек, среди которых политики, члены ЦИК, частные предприниматели и сами сотрудники милиции.

Октябрьские события

5 октября на центральных улицах Бишкеке после объявления результатов парламентских выборов начались массовые протесты. Тысячи несогласных с итогами голосования вышли на митинг.

Митингующие заявляли о нарушении избирательного законодательства, подкуп голосов и использование админресурса со стороны некоторых партий. Протесты переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками, приведшие к смене власти в стране.

Протесты разгоняли светошумовыми гранатами, водометами и резиновыми пулями. По официальной информации, более тысячи людей получили медицинскую помощь, 439 из них оказана первая медицинская помощь.

Десятки добровольцев стали окружать здание парламента и другие гособъекты, чтобы митингующие не смогли пробраться внутрь и разрушить их.

Однако митингующим со второй попытки всё же удалось захватить здание Белого дома. Они зашли внутрь здания, сломали мебель и устроили пожар.

На улицах Бишкека митингующие сожгли несколько милицейских машин. Сотни человек были ранены, погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Кроме него, есть и те, кто лишился глаз и конечностей в результате полученных ранений.

На фоне протестов из колонии были освобождены некоторые политики, в том числе экс-депутат парламента Садыр Жапаров. Он провозгласил себя премьер-министром а затем под давлением сторонников депутаты шестого созыва избрали его на этот пост.

Позже Жапаров добился отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова и занял его место. 14 ноября Жапаров сложил с себя все полномочия, чтобы принять участие в выборах президента 10 января 2021 года.

Вместе с досрочными выборами 10 января пройдёт и референдум, где кыргызстанцы выберут форму правления — президентскую или парламентскую.