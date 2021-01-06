Садыр Жапаров заявил, что считает теледебаты кандидатов в президенты «клеветническими» и поэтому не участвует в них.

Такое заявление Жапаров сделал 4 января на встрече с избирателями в Кара-Сууйском районе Ошской области. По его словам, на дебатах кандидаты не показывают своих программ и не говорят о реформах, которые хотят принять в случае победы.

«Теледебаты стали не теледебатами, а клеветническими дебатами, вы сами видели. Если бы на теледебатах каждый [кандидат] показывал бы свою программу, рассказывал бы каким путем будет ее выполнять, показывал бы дорожную карту, рассказывал бы какие реформы будет делать, если бы была бы гонка программ, тогда стоило бы мне идти на теледебаты. Мне полезнее ездить по регионам, по селам», — заявил Жапаров.

Он добавил, что собирает информацию и жалобы от жителей регионов, чтобы в будущем решить их проблемы.

«Это полезно или полезно то, чтобы я пошел на дебаты и сплетничал? Вот всем нам вместо этого полезнее встречаться с народом. Полезнее быть ближе к народу», — добавил кандидат.

Садыр Жапаров должен был принять участие в первом туре теледебатов на ОТРК 29 декабря, однако не пришел на них. На те дебаты также не пришел кандидат Рашид Тагаев. Тогда ведущий программы Алмаз Касымалиев сообщил, что Тагаев и Жапаров не пришли из-за графиков встреч с избирателями.

Позже стало известно, что Тагаев и вовсе принял решение отказаться от участия в предвыборной гонке.

Несмотря на то, что Жапаров не явился на дебаты это не помешало другим кандидатам в президенты обсудить его. Во время эфира кандидат Арстанбек Абдылдаев более известный как Арстан Алай заявил, что Жапаров никогда не служил народу, «поэтому он не может быть его главой».

В другой день теледебатов о Жапарове всмонил еще один кандидат — экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, который заявил о связях Жапарова с семьей беглого президента Курманбека Бакиева. Кроме этого, Сегизбаев усомнился в источнике средств для избирательного фонда Жапарова. Он предположил, что деньги Жапарову переслали Бакиевы.

После дебатов запись эфира стала недоступной на YouTube канале ОТРК. В самой телекорпорации заявили, что запись удалилась из-за вышедшего из строя оборудования. Позже ОТКР все же восстановил запись дебатов после покупки нового оборудования.