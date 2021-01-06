5 января в некоторых районах Бишкека и Чуйской области отключился свет. Это произошло около 18 часов — у кого-то свет вскоре появился, другие были вынуждены ждать в темноте вплоть до 22 часов.

«Национальные электрические сети Кыргызстана» объяснили отключение электроэнергии так: 5 января в 17:43 объединенная энергосистема Центральной Азии отделилась от единой энергосистемы севера Казахстана и это послужило причиной отключения света в части Бишкека и некоторых районах Чуйской области.

В НЭСК отметили, что частота в энергосистеме снижалась до срабатывания автоматической частотной разгрузки (АЧР).

«Причиной стал перебор электроэнергии Узбекской энергосистемой. В 17:59 включен в транзит линии электропередачи-530 (в казахской энергосистеме) и с Кыргызской энергосистемы снято регулирования частоты. В 18:15 включена в транзит ЛЭП-532, ЛЭП-539. Электроснабжение потребителей отключенных от АЧР, было оперативно восстановлено», — сообщили в пресс-службе НЭСК.

Минэнерго Узбекистана сообщило, что в связи с произошедшими внеплановыми отключениями на линиях электропередач единой энергосистемы, связывающей Центральную Азию и Казахстан, в ближайшие часы на территории республики будут наблюдаться краткосрочные отключения электроэнергии.

Гул на ТЭЦ

Также в ночь на 6 октября жителей Бишкека напугал громкий гул со стороны ТЭЦ, который длился около 5-10 минут. В ОАО «Электрические станции» сообщили ИА 24.kg, что на ТЭЦ Бишкека так произошел технологический сброс пара.

«Скорость сбрасываемого пара обычно составляет 7-11 метров в секунду, из-за этого шум достаточно высокий. ТЭЦ Бишкека и все остальные филиалы ОАО «Электрические станции» работают в штатном режиме. Процесс происходит периодически, возможно, на фоне ночной тишины это было немного непривычно слышать», — сказали в пресс-службе.

Не в первый раз

29 октября в некоторых районах Бишкека уже отключилось электричество и отопление. Горожане сообщали, что электричество отключалось с периодичностью в несколько часов.

В «Северэлектро» тогда сообщили, что причиной отключения электричества стала упавшее напряжение на высоковольтной подстанции.

Хотя некоторые горожане предполагали что отключение света может быть связано с аварией на ТЭЦ — в этот день очевидцы наблюдали над теплоэлектроцентралью белые клубы. Однако в Нацэнергохолдинге сообщили, что на ТЭЦ Бишкека аварии не было.

По данным холдинга, выброс пара произошел из-за аварийной защиты оборудования на ТЭЦ, в связи с системной аварией в высоковольтных сетях.

Позже межведомственная комиссия, изучила причины отключения электроэнергии в Бишкеке 29 октября и установила, что «причиной выброса пара с котлов ТЭЦ Бишкека явилось срабатывание механических защит на котельном оборудовании для предотвращения повреждения котельного оборудования от избыточного давления вырабатываемого пара».

По итогам работы комиссии, за допущенные нарушения требований правил по технической безопасности персонал ОАО «Электрические станции», ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» и ОАО «Северэлектро» оштрафовали и назначили внеочередные проверки знаний по электробезопасности.

Проблемы с электроэнергией

По данным властей Кыргызстана, уровень воды на Токтогульском водохранилище заметно снизился по сравнению с предыдущими годами, поэтому сократилось количество вырабатываемой электроэнергии. Раньше к этому времени накапливалось 16-17 млрд кубометров воды, а на 19 декабря 2020 года — всего 13,7 млрд кубометров.

Также из-за наступления зимних холодов потребление электроэнергии населением резко возросло. Власти уже пообещали, что веерных отключений не будет, но призвали беречь электричество, используя газ и уголь для отопления домов.