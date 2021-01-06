10 января 2021 Кыргызстанцы на референдуме будут голосовать за форму правления. В мире множество смешанных форм правления, но власти Кыргызстана предложили гражданам выбирать только из двух вариантов. Жителям страны предстоит сделать выбор за то, в какой республике дальше жить — президентской, парламентской — или же проголосовать против обоих вариантов. «Клооп» подготовил объяснение, чем эти формы правления отличаются друг от друга.

Президентская республика – это когда всем руководит один человек?

Если кратко, да. При такой форме правления вся власть сосредоточена в руках одного человека — обычно это президент. Конечно, в стране есть и премьер-министр, и парламент, однако их полномочия существенно ограничены.

У президента же очень широкие полномочия — он может формировать правительство, руководит им, а также ни перед кем не отчитывается. Также президент самостоятельно ведет и внешнюю политику страны.

Очень часто сторонники президентской формы правления говорят, что это, наоборот, хорошо. Мол, пусть вся власть будет в руках одного человека, будет с кого спросить.

Однако ситуация, когда вся власть сосредоточена в руках одного человека, может грозить авторитаризмом и диктатурой.

В мире десятки стран с президентской формой правления, в некоторых из них должности премьер-министра и вовсе нет. К ним можно отнести Афганистан, Чили, Колумбию и, как бы это не было удивительно, США.

Президентская форма правления популярна и на постсоветском пространстве. При этом в некоторых постсоветских странах один человек находится у власти десятки лет.

К примеру, Владимир Путин суммарно находится на посту президента России уже 16 лет. Нурсултан Назарбаев правил Казахстаном 29 лет. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов правил страной 25 лет, пока не умер. Эмомали «Лидер нации» Рахмон руководит Таджикистаном уже 26 лет.

Столько же у власти находится и президент Беларуси Александр Лукашенко, который объявил о своей победе на последних президентских выборах, прошедших в августе 2020 года. Однако США и лидеры стран Европы не признали победу Лукашенко на выборах, а в самой Беларуси уже полгода не утихают гражданские акции протеста несогласных с итогами голосования.

Кыргызстан до 2010 года был президентской республикой. Однако за это время кыргызстанцы свергли двух президентов — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Оба свергнутых правителя сосредоточили всю власть в своих руках и не понесли никакой ответственности за свои преступления в бытность президентства.

А если в стране парламентская форма правления, то кто ею управляет?

Ответ кроется в вопросе: парламент. В некоторых странах с парламентской формой правления граждане сначала выбирают депутатов, а те избирают и премьер-министра, и президента. К тому же, парламентарии формируют кабинет министров.

Таким образом, основная власть в стране распределена между парламентом и премьер-министром.

Президенту, в таком случае, отведена церемониальная функция. Например, он совершает деловые визиты по стране или зарубежом.

Премьер-министр отчитывается перед парламентом, а президент нет. К тому же, президент не может сам уволить премьер-министра. Глава государства может лишь уволить отдельных членов правительства, но только после того, как это одобрит премьер-министр.

Ярким примером такой формы устройства является Германия. Вы знали, что президентом Германии является Франк-Вальтер Штайнмайер? Если нет, то ничего страшного. Ведь чаще всего вы слышали про канцлера, по сути премьер-министра, Ангелу Меркель, которая и принимает все важные для страны решения, ведь основная власть сосредоточена именно в ее руках.

Какая же форма правления в Кыргызстане?

В Кыргызстане смешанная форма правления. Это означает, что вся власть разделена между парламентом и президентом. В нашей стране президента всегда избирал народ, а не депутаты.

Парламент также избирает премьер-министра и правительство, которые затем отчитываются перед депутатами, а не перед президентом.

Тем не менее, у президента довольно широкие полномочия.

К примеру, он может накладывать вето на некоторые законы парламента, отправлять в отставку министров, а также вводить режимы ЧП или ЧС, как это было в этом году. Также ему вовсе необязательно отчитываться за свои действия перед парламентом.

У премьер-министра в Кыргызстане такой возможности нет. Глава правительства обязан выступать перед депутатами и рассказывать о работе министерств и ведомств.

В Кыргызстане смешанную форму правления приняли после апрельской революции 2010 года — тогда была принята новая Конституция, в которой авторы ограничили полномочия президента и значительно усилили роль парламента.

Несмотря на это, правление Алмазбека Атамбаева, который возглавил Кыргызстан в 2011 году, запомнилось тем, что его администрация имела большое влияние на депутатов. Некоторые из парламентариев и вовсе утверждали, что решения и требования по некоторым законопроектам напрямую исходили из администрации Атамбаева.

Что будет после референдума?

Если Кыргызстанцы проголосуют за парламентскую или президентскую форму правления, то в стране должна будет пройти конституционная реформа. Это нужно сделать для того, чтобы прописать новые функции ветвей власти.

Что же будет, если больше всего голосов кыргызстанцы отдадут за вариант «Против всех»? По идее, все должно остаться как есть, но в Кыргызстане все непредсказуемо.