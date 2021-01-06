ЦИК сообщила, что 4 января в Координационную группу оперативного реагирования (КГОР) поступила жалоба на экс-главу аэропорта «Манас» Эрика Шайдинова. В жалобе указано, что Шайдинов якобы предлагал по 2 тысячи сомов жителям Жумгальского района за голос в поддержку кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева.

Также сообщается, что Шайдинов обещал обеспечить большую явку электората на встречу с Сегизбаевым.

В ЦИК сообщили, что члены координационной группы направили материалы в МВД. Сотрудники УВД Жумгальского района начали проверку.

По данным ЦИК, до конца 2020 года в КГОР поступило 34 сообщения о нарушениях избирательного процесса. Из них по 9 фактов подкупа голосов и нарушению предвыборной агитации, ещё 8 случаев использования административного ресурса и столько же по другим нарушениям.

«Начальник Следственной службы МВД указал, что по 9 случаям материалы были списаны в номенклатурные дела, в связи с неподтверждением фактов или отсутствием состава преступления по нарушениям избирательного законодательства. Также он информировал о проводимых проверках по 12 сообщениям, поступившим от Общественного фонда «Общее дело» по нарушениям избирательного законодательства», — сообщили в ЦИК.

По данным ОФ «Общее дело», в Кыргызстане были зафиксированы 53 нарушения. Это 31 случай применения админресурса, 15 случаев подкупа и 7 жалоб на давление, угрозы и шантаж.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года. В этот же день пройдет референдум по форме правления — избиратели будут выбирать между президентской и парламентской формой, или смогут проголосовать против обоих вариантов.

Абдиль Сегизбаев — один из 17 кандидатов на пост президента страны. Он известен своими громкими заявлениями против другого кандидата в президенты Садыра Жапарова.

Во время дебатов 30 декабря 2020 года на канале ОТРК Сегизбаев заявил о том, что Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

Сегизбаев также перечислил несколько событий, которые он связал с Жапаровым: захват банка «Инвестбанк Иссык-Куль» сестрой Жапарова Райкуль, присвоение из него $400 тысяч, а также отмывание $5 млрд для Максима Бакиева через него.

Также силовик затронул продажу месторождения «Жыргалан» Китаю, покупку здания Бишкекского управления ГКНБ за $500 тысяч и передачу месторождения «Жетим-Тоо».

Кроме этого, Сегизбаев усомнился в источнике средств для избирательного фонда Жапарова. Он предположил, что деньги Жапарову переслали Бакиевы.

Бывший глава ГКНБ уже не в первый раз упоминал связь Жапарова и Бакиева. В ответ на это Жапаров во время своей встречи с избирателями в Таласе заявил, что у Сегизбаева «нет на него компромата», и это могут быть лишь «слухи».

Удаленный эфир

Запись видео трансляции с YouTube-канала ОТРК стала недоступна сразу после завершения теледебатов. На следующий день видеозапись исчезла с официальной страницы телеканала в фейсбуке, при этом там остались видео с первых двух дней дебатов.

Тогда штаб Сегизбаева заявил, что удаление эфира было связано с давлением на канал со стороны чиновников. Этот вопрос рассматривала и рабочая группа ЦИК — она порекомендовала комиссии потребовать от ОТРК восстановить видеозапись и оштрафовать гендиректора канала.

Представители ОТРК опровергли все сообщения о давлении на них и уже 4 января перезагрузили запись дебатов на свою официальную страницу.