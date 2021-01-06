Радио «Азаттык» сообщило, что государственная телерадиокомпания «ЭлТР» в одностороннем порядке досрочно расторгла соглашение о показе его телепрограмм. Теперь вместо передач «Азаттыка» ЭлТР будет показывать турецкие, японские мультфильмы и фильмы воспитательного характера, переведенные на кыргызский язык.

По словам гендиректора телерадиокомпании Эрлана Догдурбекова, такое решение принял художественный совет компании ещё до наступления нового года. Согласно этому решению, договор перестанет действовать с 5 февраля 2021 года.

«На 2021 год мы обновляем свой пакет и вносим новые программы. Самое основное — в прайм-тайм мы вводим свои новые переводы [зарубежного] контента. Сейчас среди зрителей есть хороший спрос на переведенные передачи. Зрители нам говорили, что хотят смотреть наши передачи, но они выходят слишком поздно. Нам было необходимо освободить эфир в прайм-тайм для трансляции переведенного контента. Поэтому было принято такое решение. Мы хорошо посотрудничали с «Азаттыком», выражаем благодарность руководству и коллективу радио», — сказал он.

Догдурбеков отметил, что, согласно договору, стороны имеют право его расторгнуть в одностороннем порядке, уведомив об этом вторую сторону за один месяц.

Не пускали в эфир

В «Азаттыке» сообщили, что августе, сентябре и декабре 2020 года ЭлТР несколько раз отказывался пускать в эфир отдельные передачи «Азаттыка» о выборах, жертвах коронавируса, фейковой информации, распространяющейся через социальные сети, и государственном долге Кыргызстана перед Китаем.

«Руководство телеканала заявляло, что в этих передачах содержится однобокая информация. «Азаттык» выразил свое несогласие с этими доводами, отметив, что при подготовке телепрограмм строго соблюдались все правила беспристрастности», — отметили в радио.

Телепередачи «Азаттыка» «Ынгайсыз суроолор», «Эксперттер талдайт», «Биз жана дуйно», «Данисте», «Азаттык Плюс», «Каректе Евразия» по договору показывались в эфире ЭлТР по вечерам в будние дни с 2016 года.

Кадровые перестановки в ЭлТР и критика Жапарова

После октябрьских событий и смены власти в стране, в ЭлТР дважды сменился руководитель. Сначала 19 ноября, генеральным директором телекомпании была назначена журналистка и бывшая директриса газеты «Супер Инфо» Шайиста Шатманова.

Но коллектив ЭлТР не принял нового гендиректора и устроил забастовку. Затем главой телекомпании 30 октября назначили Эрлана Догдурбекова, который был сотрудником и режиссером телерадиокомпании.

Соответствующие распоряжения обо всех назначениях подписал тогдашний премьер-министр Садыр Жапаров.

Ранее Жапаров в интервью телеканалу Region заявил, что «Азаттык» искажает все его слова и таким образом дает читателям неправильную информацию о нём. Он посчитал, что журналисты издания выполняют чьи-то заказы, очерняя политика в своих эфирах и материалах.