Пользователь фейсбука Азамат Кожогулов 5 января опубликовал видеообращение жителей Чуйской области к кандидату в президенты Садыру Жапарову.

*Сам аккаунт «Азамат Кожогулов» не имеет личных фотографий и публикует посты в поддержку кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева, хотя в этом видео ничего про бывшего главу ГКНБ нет.

«Ты окружил себя бандитами. Мы 5 октября выходили [на протесты] из-за несправедливости, выступая против нее. Сейчас все богачи, которые бегали за [партии] “Биримдик”, “Мекеним Кыргызстан” и “Кыргызстан”, без стыда бегают за тебя и поддерживают. Где тогда справедливость?» – спросил один из мужчин в видеообращении.

Он заявил, что из-за такой несправедливости Чуйский народ не поддержит Жапарова, потому что он «говорил, что будет с народом, но все идет неправильно».

Мужчина также упоминает об обещании Жапарова вернуть «Кумтор» народу Кыргызстана, и о том, что тот поменял свою позицию после освобождения, заявив, что золота там уже практически не осталось.

«Все что ты говорил — ложь. Говорил, что Райым-миллион будет посажен, но так и не посадил его. Из-за Райыма Сооронбай ушел, и теперь ты рассказываешь сказки, мол, сделаю так, сделаю то. Прекращай вот это все», – сказал житель Чуйской области.

Затем другие мужчины на видео хором заявляют, что недовольны и не поддержат Жапарова.

Золото Кумтора

10 октября 2020 года Садыр Жапаров, занимавший тогда пост премьер-министра, выступил на внеочередном заседании Жогорку Кенеша и заявил, что отказался от идеи национализации Кумтора.

Отвечая на вопрос своего ближайшего соратника и на тот момент депутата Таланта Мамытова (ныне и.о. президента), Жапаров сказал, что 2 года назад в интервью изданию «Супер-Инфо» сказал, что уже нет смысла национализировать «Кумтор», так как золота там не осталось.

По его мнению, в 2019 году премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выделил «Кумтору» дополнительно 16 тысяч гектаров земли, потому что раньше золото добывали только в центральном карьере, а теперь в нем не осталось запасов.

«А поскольку в центральном карьере закончилось золото, поэтому я и сказал в своем интервью, что уже не имеет смысла возвращать “Кумтор”», – сказал он.

Позже журналисты издания Factcheck.kg опровергли слова Жапарова, доказав, что на месторождении «Кумтор» еще более 100 тонн запасов золота на 5,1 млрд долларов.

Дело Матраимова

Райымбек Матраимов — экс-зампред таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

20 октября Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни.

Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой. В ГКНБ сообщили, что бывший таможенник заключил сделку со следствием и обещал до конца 2020 года выплатить в казну 2 млрд сомов.

На момент задержания Матраимова в законодательстве Кыргызстане не было положений о том, что кого-то могут освободить от уголовной ответственности, если он компенсирует ущерб — такие поправки в Уголовный кодекс только 5 января 2021 года подписал и.о. президента Талант Мамытов.

По данным ГКНБ, следствие по делу Матраимова еще не завершено — они рассматривают его причастность к коррупции в таможне после его увольнения с поста замглавы. Следователи будут изучать его связи с международной контрабандой — Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан. В ГКНБ пообещали в скором времени передать все документы в суд.