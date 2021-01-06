Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умер один пациент, у которого подтвердили коронавирус. Смерть зафиксировали в Бишкеке.
По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умер 1 361 человек с COVID-19.
Штаб также сообщил, что за сутки вирус выявили у 144 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице.
- Бишкек — 60;
- Ош — 5;
- Чуйская область — 30;
- Ошская область — 10;
- Нарынская область — 3;
- Таласская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 22;
- Джалал-Абадская область — 11;
- Баткенская область — 2.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 81 656 случаев заражения коронавирусом.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 215 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 77 170 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб также отметил, что на 6 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 912 пациентов.
Кроме этого, еще 1 288 пациентов лечатся амбулаторно.
Среди медработников выявили два новых случая заражения COVID-19 — по одному Иссык-Кульской и Нарынской областях. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 12 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 128 медиков, из которых всего выздоровели 3 966 медработников.