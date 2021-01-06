Пострадавшие во время октябрьских событий обратились к властям и политикам, которые призывали народ выйти за отмену итогов парламентских выборов. Они считают, что их «кинули», так как ни один из политиков по сей день ни разу не помог раненым.

Пострадавшим нужна помощь

Пострадавшие создали общественное объединение «Шумкарлар», в которую вошли 29 человек — в основном те, кто получил ранения в глаза.

По их данным, во время разгона на 6 октября всего пострадало 1 150 человек, около 150 нуждаются в лечении, 45 из них находятся в тяжелом состоянии, восьми требуются операции на глаза.

«Сто человек сейчас лежат дома и не могут работать. Тем, у кого проблемы с глазами, нельзя поднимать свыше 3 кг. Сейчас зима, отопительный сезон, а эти парни не могут даже топить свои дома, потому что не могут элементарно закинуть в печку уголь. Также у них нет денег, потому что не могут работать, а им нужно кормить семьи. Им нужно восстановить здоровье», — говорят пострадавшие.

Они подчеркнули, что никто протестующих не привозил и они приехали своих ходом. По их словам, лидеры партий, которые выступали на митинге и кричали «Кетсин!», в тяжелые дни исчезли.

Заявления на мобильных операторов и экс-президента

Члены «Шумкарлар» написали заявление в Генпрокуратуру на экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Они считают, что экс-президент не предпринял никаких действий и отдавал приказы силовым структурам разгонять свой народ с применением спецсредств и стреляя снарядами со слезоточивым газом.

Пострадавшие также написали заявления в Генпрокуратуру на операторов связи — Beeline, О! и MegaCom. По их мнению, сотовые операторы глушили сигнал в ночь с 5 на 6 октября. В связи с этим пострадавшие не могли позвонить в скорую, чтобы она оказала им своевременную помощь.

«Простой народ бегал, останавливал проезжающие мимо машины и просил довезти раненых до больниц. Они потеряли время, их можно было спасти», — говорят они.

Пострадавшие призвали всех политиков, которые призывали людей выйти на площадь и добиваться справедливости, не бросать свой народ, получив должность. Они обратились лично к Эльвире Сурабалдиевой, Сыймыку Жапыкееву, Рыскелди Момбекову, Адахану Мадумарову и другим лидерам, которые организовали митинги 5 октября.

По их словам, они неоднократно обращались к этим политикам, показывали справки и медицинские заключения, просили помощи, но на них не обращают внимания.

«Они только говорят, что помогут завтра. Но завтра не наступает. А ребятам нужна срочная помощь», — сказали пострадавшие.

Октябрьские события

5 октября на центральных улицах Бишкеке после объявления результатов парламентских выборов начались массовые протесты. Тысячи несогласных с итогами голосования вышли на митинг.

Митингующие заявляли о нарушении избирательного законодательства, подкуп голосов и использование админресурса со стороны некоторых партий. Протесты переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками, приведшие к смене власти в стране.

Протесты разгоняли светошумовыми гранатами, водометами и резиновыми пулями. По официальной информации, более тысячи людей получили медицинскую помощь, 439 из них оказана первая медицинская помощь.

Десятки добровольцев стали окружать здание парламента и другие гособъекты, чтобы митингующие не смогли пробраться внутрь и разрушить их.

Однако митингующим со второй попытки всё же удалось захватить здание Белого дома. Они зашли внутрь здания, сломали мебель и устроили пожар.

На улицах Бишкека митингующие сожгли несколько милицейских машин. Сотни человек были ранены, погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Кроме него, есть и те, кто лишился глаз и конечностей в результате полученных ранений.

На фоне протестов из колонии были освобождены некоторые политики, в том числе экс-депутат парламента Садыр Жапаров. Он провозгласил себя премьер-министром а затем под давлением сторонников депутаты шестого созыва избрали его на этот пост.

Позже Жапаров добился отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова и занял его место. 14 ноября Жапаров сложил с себя все полномочия, чтобы принять участие в выборах президента 10 января 2021 года.