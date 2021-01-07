И.о. президента Талант Мамытов подписал указ о назначении семи новых судей в Бишкеке, и двоих в Иссык-Кульском и Нарынском облсудах. В их числе юристка Лейла Байдаева, которая назначена судьей Свердловского райсуда в Бишкеке.

Байдаева представляет интересы депутата ЖК Искендера Матраимова, его супруги Минавар Жумаевой и Фонда Исмаила Матраимова в деле по иску Матраимовых против «Клоопа» и других СМИ, которое рассматривается в Свердловском райсуде.

Иск Матраимовых против журналистов

В ноябре 2019 года вышло совместное расследование «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о масштабной многолетней контрабанде товаров из Китая через Кыргызстан — все это было возможным из-за коррупции на таможне.

Убитый до выхода расследования бизнесмен Айэркен Саймаити был одним из информаторов журналистов и передал им документы, доказывающие факты коррупции и контрабанды. Фигурантами расследования были глава контрабанды Хабибула Абдукадыр и экс-зампред таможни Райымбек Матраимов.

Члены клана Матраимовых подали иск против СМИ, требуя рассекретить имена журналистов-расследователей, удалить из расследования упоминания семьи и выплатить им более 60 млн сомов в качестве компенсации морального вреда — из них 12,5 млн сомов от редакции «Клоопа».

Свердловский райсуд принял исковое заявление о защите чести, достоинства семьи Матраимовых и фонда имени Исмаила Матраимова 10 декабря 2019 года. В тот же день без рассмотрения по существу дела было удовлетворено требование об аресте банковских счетов всех ответчиков. Однако потом арест со счетов сняли.

Адвокаты журналистов выступили с ходатайством об отводе судьи и переводе дела в другой суд.

Но адвокатка Матраимовых Лейла Байдаева заявила, что ходатайство об отводе судьи и переводе дела в другой суд незаконно.

«По поводу сомнений в автоматизированной системе нет никаких доводов. Вы на всю страну распространили это расследование. Мы просим отказать в удовлетворении ходатайства. Вы намеренно затягиваете рассмотрение дела», — обвинила защиту журналистов она.

Ходатайства адвокатов журналистов судья признала несостоятельными — было решено, что дело и дальше будет рассматриваться в Свердловском районном суде.

Дело переносилось уже двенадцать раз, последнее слушание назначили на 15 января 2021 года.

Что еще известно о Лейле Байдаевой?

Лейла Байдаева — юристка со стажем более 20 лет. Сначала она работала в юридической фирме «Советник» (1999-2003 годы), затем в юридической компании ОсОО «Бишкек-Пекин» ( 2003 год-настоящее время).

По данным ОЮЛ «Таза Шайлоо», проводившей мониторинг работы Совета по отбору судей в 2015 году, Байдаева баллотировалась на должность судьи Ленинского райсуда. Она прошла все испытания, но после личной встречи с ней бывший президент Алмазбек Атамбаев вернул ее кандидатуру в Совет по отбору судей КР.

Причина в отчете «Таза Шайлоо» не указывается, по данным же ОО «Институт общественного анализа» это было сделано «с мотивировкой, что у кандидата недостаточно волевых качеств для занятия должности судьи».

Параллельно со службой в «Бишкек-Пекин» Байдаева занималась научной работой, и в 2019 году стала преподавать на кафедре дипломатии и международного права в Международном университете Кыргызстана.

В том же 2019 году она защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Имплементация конституционного принципа равенства всех перед законом и судом в современном Кыргызстане».

Осенью 2019 года Байдаева, по данным ОО «Институт общественного анализа», проходила конкурсный отбор на должность судьи Первомайского районного суда.