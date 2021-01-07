На государственных телеканалах КТРК и ЭЛТР прошли теледебаты групп агитации по вопросу референдума, который пройдет в Кыргызстане 10 января 2020 года. Кыргызстанцы смогут проголосовать только за три варианта: президентская или парламентская форма правления или против обоих вариантов.

Среди групп агитации заявлено 5 видов – выступающие за президентскую, за парламентскую, против президентской, против парламентской и против обоих форм правления.

Против президентской формы

Руководитель группы агитации против президентской формы правления, экс-депутат Бактыбек Калмаматов считает, что президентская форма правления может сформировать только «рабское мышление и уничтожение людей».

«Возвращение к такой системе – это политика реваншистов. Это равноценно тому, что во времена Акаева было в Аксыйском районе, а во времена Бакиева – в апрельские дни около 100 наших сограждан погибли зря. Или означает, что в период правления Жээнбекова парень по имени Умут напрасно отдал свою жизнь», – отметил он.

Он отметил, что государственный переворот, произошедший после протестов 5 октября – «незаконные действия властей и самоуправство», доказывающие, что передавать абсолютную власть одному человеку нельзя.

Калмаматов пояснил, что парламентская система позволит понемногу прийти к управлению страной образованным и компетентным кадрам, «не имеющим ни знакомых, ни родственников во власти».

По его мнению, тем, кто не хочет допустить повторения кровавых событий, произошедших в период президентского правления, стоит проголосовать «против» на референдуме.

Бактыбек Калмаматов также ответил на критику действий шестого созыва парламента, заявив, что парламентаризм не виноват в том, что из 120 депутатов 90 оказались коррупционерами, представителями криминалитета и олигархами, и пришли к власти, пользуясь админресурсом.

«В этом повинны как раз те самые президенты, которые привели эти партии в Жогорку Кенеш. Именно так Акаев в свое время продвинул “Алга, Кыргызстан”, а Бакиев “Ак Жол”. В итоге нет ни этих партий, ни самих бывших президентов. Тот же Атамбаев, который таким образом привел к власти СДПК, сейчас сидит в тюрьме. А Сооронбай Жээнбеков, продвигавший “Биримдик” и “Мекеним Кыргызстан”, покинул свой пост», – сказал он.

По мнению Калмаматова, средоточие власти в одних руках «никогда не приводило ни к чему хорошему». Поэтому единственный путь сохранить государство – это парламентаризм, плюрализм и разнообразие мнений.

Против парламентской формы

Руководитель агитационной группы против парламентской формы правления Мыктыбек Тилек уулу считает, что причина нынешнего плачевного состояния экономики Кыргызстана – то, что в стране бесконечно сменяются премьер-министры. Кроме того, депутаты, пришедшие в парламент, превратили назначение глав министерств и ведомств в бизнес, преследуя свои интересы.

Он также отметил, что многие депутаты под давлением «сразу готовы торговаться, поменять партию», некоторые из них поменяли по 3-4 партии.

«У партий должна быть своя идеология, направление, которого они придерживаются. Но у наших политических организаций этого нет. Мы любим приводить в пример страны Европы, когда говорим о парламентаризме. Но если взглянуть на их историю, то у них представители партий подвергались преследованию за отстаивание своей идеологии, вплоть до того, что сидели за решеткой», – сказал Мыктыбек Тилек уулу.

Руководительница другой группы агитации против парламентской формы правления Дариякан Шабданова заявила, что на протяжении 10 лет граждане содержали 120 депутатов, от которых не было никакого толку.

«Последний пример – как они повели себя во время пандемии, не сделав ничего полезного для своей страны и народа. Плохого больше, чем хорошего. Мы даже не можем потребовать что-то от них, потому что они получают мандаты по партийному списку, покупая себе там места», – сказала она.

По ее мнению, в парламент не проходят компетентные люди, так как у них нет на это денег, а депутатами стали те, кто имеет финансы. При этом, по ее словам, «эти олигархи не считаются с простыми гражданами».

«Парламентская система замучила нас. Нет никакой ответственности. Сколько премьер-министров ушли просто так, не предоставив никаких отчетов и не понеся ответственности», – сказала Шабданова.

Против всех

Руководитель группы агитации против обеих форм правления, гражданский активист Азият Жекшеев в своем выступлении заявил, что все новшества, принятые в Конституции 2010 года, остались на бумаге, а по факту всем в стране продолжает управлять президент.

«Я не понимаю логики тех, кто выступает за абсолютную президентскую власть. Мы ведь на самом деле 29 лет уже живем при такой системе. И что из себя представляет такое правление, уже увидели. Что-то изменится, если мы сейчас узаконим его на бумаге? Нет, конечно», ‒ сказал он.

Он также ответил на слова Мыктыбека Тилек уулу о депутатах, готовы торговаться и менять партии. По его словам, причиной этого также является президент.

«Да, мы это видели и знаем. Но причиной этого является ведь не парламент, а президент. Этим занимаются партии, которые получили благословение главы государства, и с его согласия занимаются этим в Жогорку Кенеше», – сказал Жекшеев.

За парламентскую форму

Руководитель группы агитации за парламентскую форму правления, депутат Дастан Бекешев перечислил причины, по которым принятая в 2010 году Конституция не работает в полную силу, из-за чего парламент «остается безвольным».

По его мнению, основное препятствие состоит в том, что ГКНБ, Генпрокуратура и суды остаются под надзором президента, который зачастую использует их против своих политических оппонентов.

Он отметил, что силовые и правоохранительные органы возбуждают уголовные дела и арестовывают критиков действующей власти, поэтому многие депутаты стараются не выражать свое мнение.

«На парламентских выборах 2015 и 2020 годов многие партии, в том числе и оппозиционные, согласовывали свои списки кандидатов в депутаты с президентом. И такое характерно именно для президентской формы правления. При парламентской же республике партии сильны, и кандидатов в депутаты от них выбирает народ. Все говорят, что “мы видели, что из себя представляет парламентская форма правления”, но это не так», – сказал он.

Референдум

10 января 2021 Кыргызстанцы на референдуме будут голосовать за форму правления. В мире множество смешанных форм правления, но власти Кыргызстана предложили гражданам выбирать только из двух вариантов.

Жителям страны предстоит сделать выбор за то, в какой республике дальше жить — президентской, парламентской — или же проголосовать против обоих вариантов.

Для проведения агитации перед референдумом Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 групп. Из них 8 выступают за президентскую форму правления, против нее агитирует одна группа. 3 команды призывают голосовать за парламентскую систему госустройства, одна группа выступает против нее. За варианты «против всех» агитируют две команды.

Бюллетень будет признан недействительным, если его оставить пустым или отметить более 1 пункта. Голосование будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие более 30% избирателей, включенных в списки для голосования.

Удаленный эфир

На канале Общественной телерадиокорпорации (ОТРК) дебаты прошли 4 января, однако трансляция прямого эфира велась на сайте ОТРК. На канале ОТРК в YouTube запись все еще не выложена.

Ранее ОТРК удалили запись видео-трансляции третьих теледебатов кандидатов в президенты Кыргызстана. 30 декабря них участвовали Бабыржан Тольбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Улукбек Кочкоров, Женишбек Байгуттиев и Абдиль Сегизбаев.

Запись с YouTube-канала ОТРК стала недоступна сразу после завершения теледебатов. Уже 31 декабря запись исчезла с официальной страницы телеканала в Facebook. Хотя записи первого и второго дней все еще можно найти на официальных страницах телеканала.

Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев во время эфира рассказал о том, что он знает о своем оппоненте на пост президента Садыре Жапарове. Он обратился к Жапарову и задал ему несколько вопросов относительно его действий с 2001 по 2019 годы и связях с семьей беглого президента Курманбека Бакиева.

Удаление видеозаписи вызвало бурное возмущение среди пользователей соцсетей и соратников Сегизбаева.

В ОТРК заявили, что видеозапись третьего дня дебатов кандидатов в президенты была удалена из-за носителя информации, который вышел из строя. По данным телеканала, это произошло во время перепубликации видео на YouTube-канале в более высоком качестве.

Запись была восстановлена только 4 января 2021 года. По словам руководства телеканала, было закуплено и установлено новое оборудование.

«Никаких приказов о том, чтобы мы удалили третий день дебатов на YouTube-канале не было. Мы показали всё в прямом эфире. Никакого давления не было. В тот день было много зрителей, на фоне чего произошел технический сбой. У нас сгорел основной сервер», — сказал и.о. гендиректора телеканала Бахтияр Алиев.