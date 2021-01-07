6 января в Ошском городском суде рассмотрели дело о нападении на журналистов «Клоопа». Издание подало в суд на городскую прокуратуру, которая не приняла заявление, написанное на следователя.

Ранее следователи закрыли дело о нападении на оператора Хамидулло Узакова и журналистку Айбике Адилет кызы, не допросив напавших на них спортсменов-чиновников, не поговорив с важными свидетелями и не проведя очную ставку. На суде прокурор предложил аннулировать постановление о закрытии дел и снова их дорасследовать.

Суд и аннулирование закрытия дела

Делом занимается судья городского суда Нурлан Абдыразаков. На заседании также должны были участвовать адвокатесса Мухаё Абдураупова, пострадавшие оператор Хамидулло Узаков и журналистка Айбике Адилет кызы.

Но, по словам Абдурауповой, судья вывел Адилет кызы с заседания «в связи с пандемией». Данное действие судьи адвокатесса считает «нарушением» — учитывая, что журналистка в деле является пострадавшей.

Пострадавший оператор и адвокатесса выразили недоверие судье, в том числе потому, что он ранее работал в прокуратуре. Это ходатайство не было удовлетворено и заседание продолжилось.

«Здесь у нас не только воспрепятствование работе журналиста, а еще есть факты кражи, хулиганства. Потому что один из нападавших взял телефон и сбежал. Поэтому, учитывая все обстоятельства, мы сказали, что следствие было проведено не полностью, попросили аннулировать постановление о сокращении дела и снова отправить следствию», — объяснила Абдураупова.

На заседании старший прокурор Ошской городской прокуратуры Алтынбек Акимбаев сообщил, что дело по заявлению Адилет кызы тоже был сокращено еще 31 декабря прошлого года, однако следователь Илим Гуламов не сообщил об этом адвокатессе и заявительнице.

Прокурор предложил аннулировать постановление о сокращении двух дел по факту нападения на оператора Хамидулло Узакова и журналистку Айбике Адилет кызы. По этой причине слушание было отложено.

«На самом деле, этот материал я прочел сегодня, точнее час назад. Я зашел к главе отдела с заключением о том, что мы и сами можем отменить постановление о сокращении дел. Сказал, что можно отменить постановление и провести дополнительное следствие. Поэтому я сказал адвокатессе тоже, что мы, прокуратура, сами отменим постановление», — сказал прокурор Акимбаев.

В связи с этим, адвокатесса «Клоопа» Мухаё Абдураупова снова написала заявление в прокуратуру, чтобы отменить постановление о сокращении дел по факту нападения на оператора и журналистку.

Абдураупова в своем заявлении написала, что со стороны органов не было предпринято соответствующих объективных мер по определению фактов «кражи» и «хулиганства».

Кроме этого, в заявлении отмечено и то, что нужно рассмотреть ложное показание бойца и, на тот момент, чиновника Достука Жолдошева, который напал на журналистов.

«В связи с вышеперечисленными аргументами, прошу вас отменить постановления о сокращении дел со стороны следователя Гуламова от 31 декабря и со стороны следователя Таджиева от 31 октября 2020 года, и отправить дело на дополнительное досудебное производство», — написано в заявлении.

Нападение на журналистов

В день парламентских выборов 4 октября 2020 года в Оше в участке №5316 расположенного в кафе Памир два человека совершили нападение на оператора и журналиста «Клоопа».

Неизвестные мешали журналистам выйти в прямой эфир. Журналисты в тот же день узнали в одном из нападавших бойца-грэпплера Достука Жолдошова. Кроме того, журналисты выяснили, что он является главой полигона в муниципальном предприятии «Ош-Тазалык».

ГУВД города Ош начал досудебное производство по статье «Воспрепятствование деятельности журналиста». Но 31 октября стало известно о том, что дело по факту нападения на оператора Хамидулло Узакова было сокращено.

В своем постановлении о прекращении дела городская милиция ссылался на результаты судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой на теле Узакова не были обнаружены повреждения. Но во время следствия не был учтен факт воспрепятствования деятельности журналистов.

В результате «Клооп» решил сам расследовать это дело и выяснил, что Жолдошев работал на партию «Биримдик». Журналисты нашли и другого нападавшего. Им оказался сотрудник Ошского аэропорта Манас Алмаматов, который также занимается грэпплингом.