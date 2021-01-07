ГКНБ сообщил, что супруга одного из кандидатов в президенты подозревается в мошенничестве. Ведомство не сообщило имени подозреваемой, лишь инициалы — У.К. По информации «Акипресс», это Усенканова Кульнара, супруга экс-замглавы МВД Курсана Асанова, который сейчас участвует в выборах президента Кыргызстана.

Сообщается, что против женщины начато досудебное производство. Дело начали по заявлению иностранного инвестора, который утверждает, что передал подозреваемой 5 млн. долларов для ведения общего бизнеса в 2017-2018 годах. Она якобы отказывается возвращать вложенные в бизнес деньги.

Адвокатесса Усенкановой Таалайкуль Токтакунова подтвердила, что ее клиенткой интересуются правоохранительные органы, но говорит, что статуса подозреваемой у нее нет.

Народ, везде распространена информация о том, что якобы супруга кандидата в Президенты подозревается по факту... Опубликовано Таалайгуль Токтакуновой Четверг, 7 января 2021 г.

Кульнара Усенканова (она же упоминается в СМИ как Гульнара Усенканова) уже интересовала правоохранительные органы — ровно год назад. Тогда ее допрашивали, а адвокат Икрамидин Айткулов утверждал, что прокуратура проверяет компании, которые были связаны с ней.

«Проверяются все компании его супруги — те, которые ранее закрылись, и те, где она была руководителем либо владела частью акций. Усенканову вызывают на допрос в качестве свидетеля», — говорил юрист. Тогда генпрокуратура утверждала, что ее допрашивают в рамках дела против Курсана Асанова. Он стал объектом внимания правоохранительных органов после того, как добился сдачи бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева во время штурма его резиденции.

В начале 2020 года Военная прокуратура даже зарегистрировала дело в отношении Кульнары Усенкановой в ЕРПП — это касалось фактов неуплаты налогов фирм, которыми владела Усенканова, хотя сами они уже были ликвидированы. В базе минюста нет компаний, которыми в данным момент руководит Усенканова, или владеет частью акций.



