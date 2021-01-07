ГКНБ сообщил о том, что 6 января был задержан глава Сарайского айыл өкмөтү Замирбек Тургунбаев. Спецслужбы обвиняют Тургунбаева в злоупотреблении должностным положением.

ГКНБ сообщил, что глава айыл өкмөтү при строительстве средней школы на 720 мест в селе Киров завысил объемы выполненных работ на общую сумму более 24 млн. сомов.

«Должностные лица Сарайского айыл окмоту и «Акмат Курулуш» (…) завысили стоимость некоторых работ, а отдельные виды работ указали повторно (…) причинив ущерб государству на общую сумму 24 млн 209 тысяч сомов», — сообщили еще в декабре 2020 года в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кроме этого, сообщается, что он вместе с ответственными лицам сдал в эксплуатацию школу, построенную с нарушениями. Следствие по делу продолжается.

Обыск и названный сын Матраимова

Ранее, 19 ноября, провели обыски в кабинетах и домах не только главы Сарайского айыл өкмөтү, но и у его коллеги — главы Савайского айыл өкмөтү Мунарбека Сайпидинова. Сайпидинов известен, как названный сын экс-зампреда таможни и фигуранта расследований о коррупции и контрабанде Райымбека Матраимова.

Сайпидинов после обыска пожаловался главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву на «политическое давление».

Тургунбаев последовал примеру Сайпидинова и также обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, пожаловался на то, что сотрудники ГКНБ во время обыска угрожали его маме и ребенку. ГКНБ сообщил, что в доме Замирбека Тургунбаева было найдено оружие — его передали на экспертизу.

Также Тургунбаев сообщил, что он находится за рубежом в связи со здоровьем, после лечения он встретится с Ташиевым — «тогда он, если хочет, может его расстрелять».

Тургунбаев стал известен после того, как на него 2018 году пожаловались депутаты айыльного кенеша.

Депутаты отметили, что до прихода Тургунбаева бюджет айыл окмоту достиг 160 млн сомов, но после того, как его назначили, эта сумма сократилась на 65 млн сомов. Но Тургунбаев отверг все обвинения в свой адрес.

На парламентских выборах 4 октября 2020 года Тургунбаев был кандидатом в депутаты от партии Матраимовых «Мекеним Кыргызстан».