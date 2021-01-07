Обе палаты Конгресса США на специальном заседании утвердили результаты выборов. По итогу на выборах президента признана победа кандидата от партии демократов Джозефа Байдена.

Байден получили 306 голосов выборщиков, действующий президент, республиканец Дональд Трамп — 232 голоса. Утверждение голосов выборщиков в Конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Попытки республиканцев оспорить результаты голосования в ряде штатов, в том числе Пенсильвании и Джорджии, оказались безрезультатными.

Действующий президент Дональд Трамп позже заявил, что 20 января спокойно покинет свой офис и уступит место Джо Байдену.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, 20 января будет организованный переходный период. Я покину президентский офис. Но мы продолжим нашу борьбу за честный подсчет голосов. 20 января — конец величайшего первого президентского срока в истории. Но это только начало нашей борьбы, чтобы снова сделать Америку великой», – сказал он.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Выборы президента США прошли еще 3 ноября, в них участвовало два кандидата — демократ Джозеф Байден и действующий президент-республиканец Дональд Трамп.

Штурм Капитолия

Сенат и Палата представителей Конгресса США 6 января собрались на совместное заседание, на котором им предстояло утвердить итоги президентских выборов.

Одновременно в Вашингтоне проходил многотысячный митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа – «Марш за спасение Америки».

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение», – заявил Трамп, выступая на митинге.

Он призвал своих сторонников пойти к Конгрессу, чтобы «поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен». В итоге к Капитолию пришли тысячи людей, а заседание обернулось штурмом здания сторонниками Трампа. Некоторые из них были вооружены.

В результате участники митинга прорвали оцепление полиции и проникли в здание Капитолия, после чего заседание было прекращено, а члены Конгресса эвакуированы.

При штурме Капитолия сторонниками Трампа погибли четыре человека. Три человека погибли возле Капитолия во время столкновений, еще одна женщина была убита в здании охраной Капитолия. Полиция задержала более 50 человек, ранены 14 полицейских.

После произошедших беспорядков член Палаты представителей США Ильхан Омара в своем твиттере сообщила, что начала готовить документы для инициирования процедуры импичмента Дональда Трампа.

«Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения республики, и мы должны исполнить данную нами присягу», — написала она.

Аккаунты Дональда Трампа в Twitter, Instagram и Facebook были заблокированы на 24 часа. Бан будет продлён в случае, если тот снова попробует призвать своих сторонников к новым беспорядкам.