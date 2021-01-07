Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева сообщила, что координационная группа оперативного реагирования изучит материалы по дебатам кандидатов в президенты прошедших 6 января на общественном телеканале ОТРК. На дебатах кандидаты обвинили телеканал в «провластности», а ведущих в непрофессионализме.

По словам Джурабаевой, вопросы ведущих направленные на то, чтобы кандидаты больше говорили о минусах парламентской формы правления и показывали положительные стороны президентской формы правления — были непрофессиональны. Она подчеркнула, что журналисты не должны вести агитацию.

«Мы должны отреагировать на эти высказывания. Наша координационная группа изучит материалы», — сказала она ИА 24.kg.

Что было на дебатах?

На телеканале ОТРК прошёл второй тур дебатов кандидатов в президенты. В первом дне прений 6 января должен был выступать Садыр Жапаров, однако он заявил, что не будет участвовать в теледебатах, потому что там одни «сплетни». Вместо этого он решил встречаться в регионах с жителями страны.

Таким образом, на дебатах участвовали всего пять кандидатов: Канат Исаев, Курсан Асанов, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов и Эльдар Абакиров. Они заявили, что ведущие госканала задают «удобные и заранее прописанные» властью вопросы. Кандидаты считают, что сейчас есть более насущные проблемы, чем обсуждение формы правления или ошибок парламента. Также Канат Исаев намекнул о связи Садыра Жапарова с Китаем.

Раскритиковали гостелеканал и в соцсетях. Пользователи соцсетей посчитали, что ведущие провели дебаты предвзято и непрофессионально.

Вопрос ведущей на дебатах в КТРК: Уважаемые кандидаты, как вы видите свою политическую победу в случае победы? Какой-то глубоко политико-философский вопрос получился, другой уровень! При мне как-то вопросы что ли проще были 🙂😛😛😛 — ilim karypbekov (@ilimkm) January 6, 2021

Досрочные выборы президента назначены на 10 января. В президентской гонки участвуют 17 кандидатов. Вместе с досрочными выборами 10 января пройдёт и референдум, где кыргызстанцы выберут форму правления — президентскую или парламентскую.