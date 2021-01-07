Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева сообщила, что координационная группа оперативного реагирования изучит материалы по дебатам кандидатов в президенты прошедших 6 января на общественном телеканале ОТРК. На дебатах кандидаты обвинили телеканал в «провластности», а ведущих в непрофессионализме.
По словам Джурабаевой, вопросы ведущих направленные на то, чтобы кандидаты больше говорили о минусах парламентской формы правления и показывали положительные стороны президентской формы правления — были непрофессиональны. Она подчеркнула, что журналисты не должны вести агитацию.
«Мы должны отреагировать на эти высказывания. Наша координационная группа изучит материалы», — сказала она ИА 24.kg.
Что было на дебатах?
На телеканале ОТРК прошёл второй тур дебатов кандидатов в президенты. В первом дне прений 6 января должен был выступать Садыр Жапаров, однако он заявил, что не будет участвовать в теледебатах, потому что там одни «сплетни». Вместо этого он решил встречаться в регионах с жителями страны.
Таким образом, на дебатах участвовали всего пять кандидатов: Канат Исаев, Курсан Асанов, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов и Эльдар Абакиров. Они заявили, что ведущие госканала задают «удобные и заранее прописанные» властью вопросы. Кандидаты считают, что сейчас есть более насущные проблемы, чем обсуждение формы правления или ошибок парламента. Также Канат Исаев намекнул о связи Садыра Жапарова с Китаем.
Раскритиковали гостелеканал и в соцсетях. Пользователи соцсетей посчитали, что ведущие провели дебаты предвзято и непрофессионально.
Досрочные выборы президента назначены на 10 января. В президентской гонки участвуют 17 кандидатов. Вместе с досрочными выборами 10 января пройдёт и референдум, где кыргызстанцы выберут форму правления — президентскую или парламентскую.