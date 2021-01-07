Новость обновлена в 16:15 7 января

Что случилось?

6 января прошли очередные дебаты кандидатов в президенты. Один из них — Аймен Касенов — рассказал о ситуации на Токтогульском водохранилище.

Он заявил, что объём воды в Токтогульском водохранилище менее 7-8 млрд кубометров.

«Критическая точка — это 6 млрд кубов. В этом случае мы на грани катастрофы. Если это действительно так и воды там всего 7-8 млрд кубов, то мы можем потерять Токтогульскую ГЭС. Сможем ли мы выйти из этой ситуации?» — заявил Касенов во время дебатов.

Что ответил Нацэнергохолдинг?

На следующий день на высказывание Касенова отреагировал Нацэнергохолдинг и назвал слова кандидата в президенты «необоснованными».

«Попытка повысить политический рейтинг путем распространения необоснованной информации и введения в заблуждение общественности может негативно отразиться на прохождении осенне-зимнего периода», — заявили в Нацэнергохолдинге.

Они заявили, что на утро 7 января объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 11 млрд 927 млн кубометров. Но «нормальным» считается уровень в 17 миллиардов кубометров и все, что ниже, может привести к перегрузке подстанций электроэнергии и к отключениям.

Что говорят в «Электрических станциях»?

Энергетики «Электрических станций» на пресс-конференции 7 января подтвердили, что уровень воды в водохранилище составляет более 11 млрд кубометров. По словам энергетиков, оперативная обстановка на предприятии нормальная и стабильная, но «ГЭС и ТЭЦ перегружены, сотрудники работают на грани возможностей».

Энергетики отметили, что в этом году достигнут исторический рекорд по потреблению электроэнергии.

«Генерация — 3 тысячи 391 МВт. В аналогичный период прошлого года генерация была на уровне 2 тысячи 908 МВТ. Это говорит о росте внутреннего потребления [электроэнергии]», — сказал технический директор предприятия Алтынбек Айтикеев.

Ведущий инженер режимно-диспетчерской службы «Электрических станций» Иван Гузов сообщил, что водно-энергетический режим на Токтогульском каскаде контролируется ежедневно — снимается отметка на Токтогульской ГЭС и рассчитывается объем воды в водохранилище.

«Данные передаются начальнику смены и другим специалистам. На каждом этапе эти данные контролируются и проверяются. Сейчас благодаря работе персонала мы проходим максимальные нагрузки», — сказал он.

По словам заслуженного строителя Кыргызстана Ибрагима Алиева, заявления кандидата в президенты Аймена Касенов о том, что объём воды в Токтогульском водохранилище менее 7-8 млрд кубометров — некорректны.

«Сейчас у нас вода опустилась на 30 метров ниже отметки, а он говорит, что на 56 метров. Это значит, что мы должны были израсходовать не 7 млрд кубометров, а 14 млрд кубометров. Мы за такой короткий срок не можем спустить столько воды. У нас есть режим и наши специалисты могут сказать, какой объем будет к моменту окончания. Сейчас у нас напряженный график, ГЭС и ТЭЦ перегружены, сотрудники работают на грани возможностей», — сказал он.

Энергетический кризис Кыргызстане

В Кыргызстане давно назревает энергетический кризис. Власти — в лице постоянно меняющихся вице-премьеров, премьеров и президентов — говорят о снижении воды в водохранилище.

Токтогульское водохранилище образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Сама гидроэлектростанция обеспечивает Кыргызстан электроэнергией на 40-50 процентов.

Максимальный объем водохранилища — 19,5 млрд кубометров. В последний раз такой уровень воды был в 2017 году, ранее в 2011, 2010 и 2003 годах. В «Электрических станциях» сообщали, что заполненность водохранилища зависит только от природных условий.

У Кыргызстана уже есть опыт веерных отключений из-за низкого уровня воды при правлении Курманбека Бакиева. Постоянные отключения света негативно сказались на рейтинге этого главы государства, и без того снижавшегося из-за множества других факторов — например, коррупции и рейдерства.

После революции 2010 года и побега клана Бакиевых из Кыргызстана власти страны, встречаясь со снижением воды в водохранилище, обещают жителям недопустить повторения веерных отключений.

Но еще в декабре 2020 уровень воды в водохранилище был выше — 13 миллиардов кубометров. Тогда вице-премьер Равшан Сабиров говорил, что из-за увеличения потребления электроэнергии подстанции сильно перегружены и возможно будут автоматические отключения света. А гендиректор ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев тогда же сообщил, что из-за проблем в казахской энергосистеме договор на импорт электроэнергии сейчас не выполняется в полном объеме.

Соавтор: Ислам Розиев.