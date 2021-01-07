Кандидаты в президенты Каныбек Иманалиев, Равшан Жээнбеков, Абдиль Сегизбаев и Клара Сооронкулова обратились к руководству общественного телеканала ОТРК и в Национальный демократический институт США. Они попросили обратить внимание на нарушения во время теледебатов, прошедших 6 января на ОТРК. Кандидаты просят вернуть прежних ведущих Алмаза Касымалиева и Светлану Акматалиеву.

* Национальный демократический институт США в рамках проекта поддержки демократических процессов осуществляет поддержку теледебатов во время парламентских и президентских выборов.

Кандидаты в президенты отметили, что ведущие теледебатов Амантур Шергазыев и Зарина Уметалиева продемонстрировали некомпетентность и непрофессионализм.

По их мнению, ведущие не скрывали своей предвзятости и ангажированности, не дали равные информационные возможности для всех участников.

«Ведущие неоднократно выражали свою личную позицию, заведомо предопределяя ответы кандидатов, не скрывали своих намерений влияния на волеизъявление избирателя. […] В данном случае, однобокость вопросов ведущих и намеренное игнорирование ответов кандидатов с целью сократить количество отведенного времени, была отмечена не только самими участниками дебатов, но и избирателями, которые выразили свое возмущение в социальных сетях», — говорится в обращении.

Кандидаты попросили призвать руководство телеканала к ответу. Они также потребовали соблюдать требования проведения теледебатов в соответствии с принципами организации демократических выборов.

Ранее член ЦИК Гульнара Джурабаева сообщила, что координационная группа оперативного реагирования изучит материалы по прошедшим дебатам и высказываниям ведущих.

Что было на дебатах?

На телеканале ОТРК прошёл второй тур дебатов кандидатов в президенты. В первом дне прений 6 января должен был выступать Садыр Жапаров, однако он заявил, что не будет участвовать в теледебатах, потому что там одни «сплетни». Вместо этого он решил встречаться в регионах с жителями страны.

Таким образом, на дебатах участвовали всего пять кандидатов: Канат Исаев, Курсан Асанов, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов и Эльдар Абакиров. Они заявили, что ведущие госканала задают «удобные и заранее прописанные» властью вопросы. Кандидаты считают, что сейчас есть более насущные проблемы, чем обсуждение формы правления или ошибок парламента. Также Канат Исаев намекнул о связи Садыра Жапарова с Китаем.

Раскритиковали гостелеканал и в соцсетях. Пользователи соцсетей посчитали, что ведущие провели дебаты предвзято и непрофессионально.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января. В президентской гонки участвуют 17 кандидатов. Вместе с досрочными выборами 10 января пройдёт и референдум, где кыргызстанцы выберут форму правления — президентскую или парламентскую.