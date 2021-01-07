Госкомитет национальный безопасности 7 января вызвал на допрос экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. В комитете сообщили, что продолжается следствие по ряду уголовных дел, в рамках которых одним из фигурантов проходит Бабанов.

«В ходе следствия проводится комплекс следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств совершенных преступлений. В связи с чем, органами следствия Омурбеку Бабанову вручена повестка о явке для производства с его участием следственных действий», — отметили в ГКНБ.

Ранее, при президенте Жээнбекове было известно о восьми делах против Бабанова.

Премьер, кандидат в президенты, беглец

Омурбек Бабанов был избран депутатом парламента в 2005, 2010 и 2015 годах. Его два раза назначали первым вице-премьер-министром страны, а в декабре 2011 года он возглавил правительство на восемь месяцев.

В 2017 году лидер «Республики» Омурбек Бабанов выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Он был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, которого поддерживал во время всей предвыборной кампании глава страны Алмазбек Атамбаев.

Жээнбеков обещал посадить экс-премьера на одном из теледебатов. Давить на Бабанова начали еще во время предвыборной гонки. Различные исследования показывали, что Бабанов был фаворитом населения в предвыборной гонке: в его поддержку подписались 107 тысяч избирателей, его гуглили больше других кандидатов в президенты и назвали вторым лучшим премьер-министром страны.

Проиграв Жээнбекову на выборах, Бабанов покинул страну, а после и вовсе ушел из политики. Позже он вернулся и рассказывал, что его вынудили уехать из страны Атамбаев и Жээнбеков, угрожая его семье.

Во время предвыборной гонки на Бабанова было заведено два уголовных дела, которые, по словам политика, должны были прекратить, если он уедет из Кыргызстана. Однако уголовные дела до сих пор расследуются. Бабанов с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года, обещая не возвращаться в политику.

Бабанов попытался вернуться в политику в октябре 2020 года, чтобы стать премьером, но ретировался после столкновения со сторонниками Садыра Жапарова 9 октября. После Бабанов поддержал кандидатуру Жапарова на пост премьера, а член связанной с ним партии «Республика» Руслан Казакбаев вошел в новый кабмин как глава МИД.