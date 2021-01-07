При штурме Капитолия сторонниками Трампа погибли четыре человека. Три человека погибли возле Капитолия во время столкновений, еще одна женщина была убита в здании охраной Капитолия. Полиция задержала более 50 человек, ранены 14 полицейских.

Что случилось?

Сенат и Палата представителей Конгресса США 6 января собрались на совместное заседание, на котором им предстояло утвердить итоги президентских выборов. Выборы прошли еще 3 ноября, в них участвовало два кандидата — демократ Джозеф Байден и действующий президент-республиканец Дональд Трамп.

Сначала заседание было приостановлено из-за возражений республиканцев, которые отказались утверждать победу демократа Джозефа Байдена.

Одновременно в Вашингтоне проходил многотысячный митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа – «Марш за спасение Америки».

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение», – заявил Трамп, выступая на митинге.

Он призвал своих сторонников пойти к Конгрессу, чтобы «поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен». В итоге к Капитолию пришли тысячи людей, а заседание обернулось штурмом здания сторонниками Трампа. Некоторые из них были вооружены.

Участники митинга прорвали оцепление полиции и проникли в здание Капитолия, после чего заседание было прекращено, а члены Конгресса эвакуированы.

Телеканал NBC со ссылкой на начальника полиции Вашингтона Роберта Конти сообщил о гибели четырех человек во время столкновений. Три человека погибли возле Капитолия во время столкновений, еще одна женщина была убита в здании охраной Капитолия.

Как заявил Конти, три человека погибли в ходе «отдельных неотложных медицинских ситуаций». Других подробностей гибели этих людей он не сообщил, указав лишь, что речь идет об одной женщине и двух мужчинах.

По его словам, в ходе беспорядков 14 сотрудников полиции получили ранения и травмы. Полицейские задержали 52 человека.

Глава полиции Вашингтона также сообщил, что после штурма в здании Капитолия были обнаружены две трубчатые бомбы — одна в офисе Национального комитета Республиканской партии, другая в Национальном комитете Демократической партии.

В грузовике на территории Капитолия полиция нашла огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью.

Американские журналисты подчеркивают, что в последний раз посторонние люди врывались в Капитолий во время американо-британской войны в 1814 году. Тогда все закончилось поджогом здания, являющегося одним из главных символов демократии США.

Призывы Байдена и Трампа

Одним из первых на ситуацию отреагировал действующий президент Трамп, который призвал сторонников выражать недовольство мирно, но не призвал их покинуть Капитолий.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Джозеф Байден выступил с экстренным телеобращением к американцам, назвав происходящее в столице «не протестами, а мятежом». Он призвал Трампа незамедлительно потребовать прекратить «осаду Капитолия».

«Наша демократия подверглась беспрецедентному нападению. В последнее время мы не видели ничего подобного. Это нападение на цитадель свободы, на сам Капитолий. […] Мы видим небольшую группу экстремистов, которые прибегают к беззаконию. Это не разногласия. Это беспорядки. Это хаос. Это граничит с мятежом. И этому надо сейчас же положить конец», — заявил Байден.

После этого Трамп еще раз обратился к участникам протестов, уже с просьбой разойтись.

По данным Пентагона, помогать восстанавливать порядок будут около 1 800 гвардейцев. Кроме того, власти близлежащих штатов Вирджиния и Мэриленд объявили, что направят еще несколько сотен солдат и полицейских в столицу.

Власти Вашингтона объявили о введении в городе комендантского часа, который действовал с 18:00 до 6:00 часов утра 7 января. Мэр города Мюриэл Боузер отметила, что на улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб и имеющим аккредитацию журналистам.

Несколько политиков, в том числе, однопартийцев Трампа, обвинили его в разжигании беспорядков и попытках переворота.

Позже заседания в Сенате и Конгрессе возобновились в 20:00 часов. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден сегодня, несмотря на произошедшее.

Заседание в сенате проходит под председательством вице-президента США Майка Пенса.

Возможный импичмент

Член Палаты представителей США Ильхан Омара в своем твиттере сообщила, что начала готовить документы для инициирования процедуры импичмента Дональда Трампа.

«Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения республики, и мы должны исполнить данную нами присягу», — написала она.

В соответствии с конституцией США, процедуру импичмента президента должна инициировать Палата представителей. В числе оснований для отстранения президента от должности — серьезные правонарушения, включая государственную измену. После утверждения импичмента в нижней палате Конгресса, его должен одобрить сенат.

Если палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, то это будет уже вторая попытка отстранения Трампа от власти.

В декабре 2019 года конгрессмены обвинили его в превышении полномочий из-за блокировки выплат военной помощи Украине на сумму в $391 млн, и в том, что он мешал конгрессу расследовать этот эпизод.

Тогда процедура импичмента была заблокирована сенатом, в котором большинство сохраняли республиканцы.

Заявление посольства Кыргызстана в США

Посольство Кыргызстана в США в ночь на 7 января обратилось к гражданам Кыргызстана «в связи с наблюдающимися массовыми протестами в городе Вашингтон, связанными с подведением итогов выборов президента США».

«Посольство обращается к соотечественникам, проживающим на территории США, с убедительной просьбой соблюдать меры предосторожности и избегать места массового скопления людей», – отметили в диппредставительстве.

Посольство также попросило обращаться в ведомство в случае получения информации о пострадавших или задержанных.

Пока не сообщается о кыргызстанцах, пострадавших во время массовых протестов.