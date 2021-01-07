При штурме Капитолия сторонниками Трампа погибли четыре человека. Три человека погибли возле Капитолия во время столкновений, еще одна женщина была убита в здании охраной Капитолия. Полиция задержала более 50 человек, ранены 14 полицейских.
Что случилось?
Сенат и Палата представителей Конгресса США 6 января собрались на совместное заседание, на котором им предстояло утвердить итоги президентских выборов. Выборы прошли еще 3 ноября, в них участвовало два кандидата — демократ Джозеф Байден и действующий президент-республиканец Дональд Трамп.
Сначала заседание было приостановлено из-за возражений республиканцев, которые отказались утверждать победу демократа Джозефа Байдена.
Одновременно в Вашингтоне проходил многотысячный митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа – «Марш за спасение Америки».
«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение», – заявил Трамп, выступая на митинге.
Он призвал своих сторонников пойти к Конгрессу, чтобы «поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен». В итоге к Капитолию пришли тысячи людей, а заседание обернулось штурмом здания сторонниками Трампа. Некоторые из них были вооружены.
Участники митинга прорвали оцепление полиции и проникли в здание Капитолия, после чего заседание было прекращено, а члены Конгресса эвакуированы.
Телеканал NBC со ссылкой на начальника полиции Вашингтона Роберта Конти сообщил о гибели четырех человек во время столкновений. Три человека погибли возле Капитолия во время столкновений, еще одна женщина была убита в здании охраной Капитолия.
Как заявил Конти, три человека погибли в ходе «отдельных неотложных медицинских ситуаций». Других подробностей гибели этих людей он не сообщил, указав лишь, что речь идет об одной женщине и двух мужчинах.
По его словам, в ходе беспорядков 14 сотрудников полиции получили ранения и травмы. Полицейские задержали 52 человека.
Глава полиции Вашингтона также сообщил, что после штурма в здании Капитолия были обнаружены две трубчатые бомбы — одна в офисе Национального комитета Республиканской партии, другая в Национальном комитете Демократической партии.
В грузовике на территории Капитолия полиция нашла огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью.
Американские журналисты подчеркивают, что в последний раз посторонние люди врывались в Капитолий во время американо-британской войны в 1814 году. Тогда все закончилось поджогом здания, являющегося одним из главных символов демократии США.
Призывы Байдена и Трампа
Одним из первых на ситуацию отреагировал действующий президент Трамп, который призвал сторонников выражать недовольство мирно, но не призвал их покинуть Капитолий.
Джозеф Байден выступил с экстренным телеобращением к американцам, назвав происходящее в столице «не протестами, а мятежом». Он призвал Трампа незамедлительно потребовать прекратить «осаду Капитолия».
«Наша демократия подверглась беспрецедентному нападению. В последнее время мы не видели ничего подобного. Это нападение на цитадель свободы, на сам Капитолий. […] Мы видим небольшую группу экстремистов, которые прибегают к беззаконию. Это не разногласия. Это беспорядки. Это хаос. Это граничит с мятежом. И этому надо сейчас же положить конец», — заявил Байден.
После этого Трамп еще раз обратился к участникам протестов, уже с просьбой разойтись.
По данным Пентагона, помогать восстанавливать порядок будут около 1 800 гвардейцев. Кроме того, власти близлежащих штатов Вирджиния и Мэриленд объявили, что направят еще несколько сотен солдат и полицейских в столицу.
Власти Вашингтона объявили о введении в городе комендантского часа, который действовал с 18:00 до 6:00 часов утра 7 января. Мэр города Мюриэл Боузер отметила, что на улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб и имеющим аккредитацию журналистам.
Несколько политиков, в том числе, однопартийцев Трампа, обвинили его в разжигании беспорядков и попытках переворота.
Позже заседания в Сенате и Конгрессе возобновились в 20:00 часов. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден сегодня, несмотря на произошедшее.
Заседание в сенате проходит под председательством вице-президента США Майка Пенса.
Возможный импичмент
Член Палаты представителей США Ильхан Омара в своем твиттере сообщила, что начала готовить документы для инициирования процедуры импичмента Дональда Трампа.
«Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения республики, и мы должны исполнить данную нами присягу», — написала она.
В соответствии с конституцией США, процедуру импичмента президента должна инициировать Палата представителей. В числе оснований для отстранения президента от должности — серьезные правонарушения, включая государственную измену. После утверждения импичмента в нижней палате Конгресса, его должен одобрить сенат.
Если палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, то это будет уже вторая попытка отстранения Трампа от власти.
В декабре 2019 года конгрессмены обвинили его в превышении полномочий из-за блокировки выплат военной помощи Украине на сумму в $391 млн, и в том, что он мешал конгрессу расследовать этот эпизод.
Тогда процедура импичмента была заблокирована сенатом, в котором большинство сохраняли республиканцы.
Заявление посольства Кыргызстана в США
Посольство Кыргызстана в США в ночь на 7 января обратилось к гражданам Кыргызстана «в связи с наблюдающимися массовыми протестами в городе Вашингтон, связанными с подведением итогов выборов президента США».
«Посольство обращается к соотечественникам, проживающим на территории США, с убедительной просьбой соблюдать меры предосторожности и избегать места массового скопления людей», – отметили в диппредставительстве.
Посольство также попросило обращаться в ведомство в случае получения информации о пострадавших или задержанных.
Пока не сообщается о кыргызстанцах, пострадавших во время массовых протестов.