Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента, у которых подтвердили коронавирус. Смерти зафиксировали в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 363 человека с COVID-19.

Штаб также сообщил, что за сутки вирус выявили у 170 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице.

Бишкек — 54;

Ош — 8;

Чуйская область — 49;

Ошская область — 16;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 10;

Иссык-Кульская область — 20;

Джалал-Абадская область — 10.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 81 826 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 206 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 77 376 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 7 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 885 пациентов.

Кроме этого, еще 1 277 пациентов лечатся амбулаторно.

Среди медработников выявили 6 новых случаев заражения COVID-19 — по два в Бишкеке и Чуйской области, и по одному в Иссык-Кульской и Таласской областях.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 9 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 134 медиков, из которых всего выздоровели 3 975 медработников.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».