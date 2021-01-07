Пресс-служба ГКНБ сообщила, что 6 января бывшего гендиректора свободной экономической зоны «Бишкек» (СЭЗ) Дуйшена Ирсалиева задержали по подозрению в коррупции.

Кроме Ирсалиева, задержан и исполнительный директор СЭЗ Мирадил Бакашов. По данным Госкомитета, Ирсалиева и Бакашова подозревают в том, что они участвовали в коррупционной схеме вывода денег.

Как сообщают в ГКНБ, чиновники СЭЗ Бишкека наладили схему по получению теневых доходов во время государственных закупок и привлекали подконтрольных поставщиков. Эти поставщики передавали «откаты» суммы договора бывшему гендиректору СЭЗ.

«Также установлены факты нерационального использования финансовых средств СЭЗ “Бишкек”, выраженные в осуществлении необоснованных закупок и расходов», — говорится в сообщении.

В ГКНБ добавили, что, кроме коррупционной схемы, на СЭЗ выявили завышение ежегодного бюджета. Предприятие делало отчисление в госбюджет от 2% до 0, 02% с 2016 по 2020 годы.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Коррупция». Задержанных Ирсалиева и Бакашова водворили в СИЗО ГКНБ, следствие по делу продолжается.