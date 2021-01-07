Пресс-служба правительства сообщила, что золотоизвлекательная фабрика на месторождении Джеруй должна заработать к концу зимы 2021 года.

Об этом договорились на встрече и.о. премьер-министра, вице-премьер Артема Новикова с руководством компании «Альянс Алтын» и представителями жителей Таласской области. Он пообещал, что правительством «будет оказано максимальное содействие в деятельности предприятия».

«Выражаю надежду, что уже к концу зимнего сезона фабрика произведут первый слиток золота. В свою очередь компания будет выполнять все взятые ранее обязательства», — заявил Новиков.

Также он отметил, что инвесторам необходимо улучшить диалог с местным населением, сделать прозрачной отчетность по средствам, которые компания отделяет в регион.

«Еще один важный вопрос – это создание экономических кластеров для производства продукции. Речь идет не только о продуктах питания, но и о продукции промышленных предприятий. Предприятие должно максимально использовать продукцию местного производства. Эти две вещи должны идти параллельно», — подчеркнул чиновник.

Так же Новиков поручил провести анализ строительства хвостохранилища независимыми зарубежными экспертами — при участии местных активистов.

Простой на Джеруе

Завод простаивает с 6 октября 2020 года. Тогда во время смены власти в столице и беспорядков в регионах неизвестные проникли на золоторудное месторождение Джеруй и начали вывозить оттуда имущество. Затем они подожгли одно из зданий компании, ограбили склад и разбили окна машин.

Ущерб из-за нападения на Джеруй составил 15 млн долларов. Милиция начала досудебное производство по факту беспорядков на предприятии, но пока о том, что задержаны подозреваемые или организаторы беспорядков, нет.

Садыр Жапаров, который занял кресла и премьер-министра, и и.о.президента, сказал, что сожалеет о погромах Джеруя и других месторождений, так как они усугубили экономический кризис. Но защитил сельчан, участвовавших в беспорядках и уничтожении чужой собственности.

«Они были мотивированы на эти действия в связи с нежеланием идти на сотрудничество с местным населением, а также несоблюдением международных требований по экологическим вопросам в регионе», — сказал он, но попросил кыргызстанцев больше не повторять подобного, указав, что будет стоять на защите инвесторов.

Позже представители таласцев выдвинули условия инвесторам: отдать долю в 50% от разработки месторождения им или государству и пересмотреть условия работы. Они дали инвесторам «срок до Нового года», чтобы те выполнили ультиматум.

История Джеруя

Джеруй — золоторудное месторождение в Таласской области, второе по объемам золота в Кыргызстане. Его запасы ресурсов оцениваются в 80-96 тонн золота и 10-13 тонн серебра.

Лицензией на разработку месторождения владело ЗАО «Джеруйалтын», дочерняя компания казахской «Visor». Но в 2010 году документ был аннулирован и после того, как Верховный суд оставил это решение в силе, месторождение выставили на торги, хотя «Visor» и отправился в международный арбитраж, чтобы вернуть право на разработку месторождения себе.

Претендовали на разработку три компании: кыргызское предприятие «Кыргызалтын», .российская «Алданзолото ГРК», и российская «Восток-геолдобыча». Победитель должен был не только разрабатывать месторождение. Но и компенсировать «Visor» ущерб: казахские инвесторы подали иск на 548 млн долларов в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне, США.

«Алданзолото ГРК», принадлежащая третьему по величине золотодобытчику в мире компании «Полюс Голд»,отказалась от участия в конкурсе, оценив инвестиционные риски и сам объект. Выиграла право на разработку Джеруя в 2015 году «Восток-геолдобыча», дочерняя компания «Русской платины» Мусы Бажаева.

Однако начать работы сразу не удалось: таласцы несколько месяцев митинговали против разработки месторождения, опасаясь вреда экологии. Участвовали в акции и представители политической партии «Мекенчил», в том числе и Торохан Жунусбеков [который после октябрьских событий 2020 года стал советником гендиректора «Мегакома»].





Жунусбеков заявил, что народ Таласа «никогда не даст разрешение» на разработку месторождения.

«В 2007 году кыргызское правительство продало Джеруй, и тогда еще премьер-министр Атамбаев прибыл в Талас с разъяснительными работами, но таласчане встретили его камнями. Побив стекло машины камнями, жители Таласа тогда уже выразили свою конкретную позицию», — пояснил он.

К концу лета 2015 года «Visor» и «Восток-геолдобыча» подписали мировое соглашение, и казахские бывшие инвесторы отказались от претензий. Кыргызская дочка «Восток-геолдобычи» «Альянс Алтын» начала работы и привлекла немецкую компанию Engineering Dobersek GmbH для строительства золотоизвлекательной фабрики.

В ноябре 2019 года на фабрике запустили пусконаладочные работы, вложив туда 300 млн долларов США, начались первые горные работы. Ожидалось, что ежегодно в бюджет Джеруй будет выплачивать 600 млн долларов США, также на объект привлекли таласцев, обучили их в Казахстане на аналогичных предприятиях. К 2021 году золотоизвлекательная фабрика должна была заработать на полную мощность, но этого не произошло.