10 января 2021 в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента. Избиратели будут выбирать главу государства на следующие шесть лет. За кресло президента будут бороться 17 человек. «Клооп» собрал самую важную информацию обо всех кандидатах на пост президента Кыргызстана.
Если вы не хотите читать много текста, то можете посмотреть наше короткое видео о кандидатах:
Садыр Жапаров
Кандидат в президенты с самым большим избирательным фондом на этих выборах. На 31 декабря 2020 года его фонд составил более 62 млн сомов, он успел потратить на свою агиткампанию 57,5 млн сомов.
Более подробно о том, кто спонсирует Жапарова: 12 друзей Садыра: кто финансирует избирательную кампанию Жапарова?
Но еще несколько месяцев назад Жапаров отбывал наказание в колонии — суд признал его виновным за то, что в 2013 году он захватил в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Именно из-за этого уголовного дела Жапаров с 2013 находился за рубежом, вернувшись в Кыргызстане в 2017 году, политик сразу же был задержан сотрудниками Госкомитета нацбезопасности и осужден.
Однако после захвата Белого дома в ночь на 6 октября 2020 года сторонники Жапарова освободили его из заключения. Дальнейшие события развивались стремительно.
Политику удалось добиться снятия с себя судимости по делу о захвате заложников, а также получить оправдательный приговор делу о попытке захвата власти. Юристы считают, что решение по первому делу сомнительное, а решение по второму и вовсе незаконное.
Более подробно о том, как с Жапарова снимали судимости, можно почитать здесь: ГКНБ закрыл дело Жапарова о захвате заложников — с политика снята судимость
Садыр Жапаров, Талант Мамытов и Камчыбек Ташиев захватили власть путем фальсификации решения Верховного суда — адвокат Токтакунов
После этого депутаты избрали его и.о. премьер-министра страны, хотя некоторые парламентарии заявляли о давлении со стороны Жапарова и его соратников. Затем Жапаров и вовсе поставил ультиматум перед президентом Сооронбаем Жээнбековым. После коротких переговоров последний оставил пост главы государства. Через некоторое время Жапарову удалось стать исполняющим обязанности президента. При этом политик не стал отказываться от поста премьер-министра страны.
После прихода к власти Жапаров практически сразу заявил о своих планах участвовать в досрочных выборах президента. Жапаров передвинул выборы в парламент, которые по закону должны были пройти раньше досрочных выборов президента.
Параллельно он продвинул через депутатов закон о проведении конституционной реформы, а также референдума по выбору формы правления в стране.
Обе инициативы Жапарова подверглись критике со стороны юристов, а также гражданских активистов — они неоднократно заявляли, что законопроекты принимались с нарушением регламента и Конституции.
Кроме того, многие ключевые посты в стране заняли его давние близкие друзья. В частности, Камчыбек Ташиев возгалвил ГКНБ, а Талант Мамытов стал спикером парламента и и.о. президента страны. В 2012 году они втроем были задержаны и оказались в суде по обвинениям в попытке захвата власти. Да, именно тогда Ташиев со сторонниками пытался перелезть через забор Белого дома.
Политическая карьера Жапарова началась еще в 2005 году, когда он стал работать в команде президента Курманбека Бакиева. Он успел побыть и его советником, а также какое-то время возглавлял агентство по борьбе с коррупцией. После свержения Бакиева в 2010 году, Жапаров, тем не менее, сумел стать депутатом парламента. В парламент он попал по списку партии «Ата-Журт», лидером которой был Камчыбек Ташиев.
Более подробно о карьере Жапарова можно почитать здесь: Почему осужденного Садыра Жапарова так продвигают в премьер-министры и как он стал так популярен среди некоторых протестующих
Что обещает Жапаров в своей программе?
Как ни странно, новую Конституцию, где будут усилены полномочия президента и его ответственность. При этом в обсуждаемом варианте Конституции президент никому не подотчетен.
Также Жапаров предлагает сменить выборную систему депутатов. Если сейчас люди голосуют за партию, каждая из которых может представить список в 120 депутатов, то Жапаров предлагает вернуться к мажоритарной системе. По замыслу, менее трети депутатов будут избираться по мажоритарной системе, а остальные по партийным спискам.
Жапаров считает, что нужно сократить количество министерств и ведомств, а также обновить кадровый состав госорганов.
Политик обещает за пять лет обновить на 50% личный состав правоохранительных органов, а также ввести жесткий контроль за применением сотрудниками спецсредств и оружия.
По его мнению, необходимо декриминализировать «нетяжкие» статьи Уголовного кодекса и остановить преследование по политическим мотивам.
Он считает, что нужно вводить мораторий на проверки бизнеса и выплачивать компенсации за простой.
Канатбек Исаев
Лидер партии «Кыргызстан», которая пришла в парламент в 2015 году. Это политобъединение считают «лояльным к власти».
Вскоре после октябрьских событий временно стал спикером парламента. Отказался быть и.о. президента и ушел с должности спикера, передав эти полномочия однопартийцу Таланту Мамытову — близкому соратнику Садыра Жапарова. Свой отказ исполнять обязанности главы страны объяснил участием в выборах президента.
У Исаева богатый политический опыт. В 2016 году он выступил против поправок в Конституцию, предложенных на тот момент президентом Алмазбеком Атамбаевым. На фоне этого его сместили с поста главы фракции «Кыргызстан» в парламенте.
В 2017 году он публично поддержал кандидатуру Омурбека Бабанова на выборах, который тогда был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.
Тогда в отношении Исаева возбудили два уголовных дела — по коррупции и насильственному захвату власти. Политик какое-то время провел в СИЗО. Впрочем, в 2019 году Верховный суд оправдал его по делу о коррупции, а дело по насильственному захвату власти было отправлено на доследование. После этого Исаев и вовсе вернулся в парламент в качестве депутата.
На парламентских выборах 2020 года с партией «Кыргызстан» было связано несколько скандалов.
Представители «Кыргызстана» не успели вовремя зарегистрировать политобъединение в ЦИК из-за чего потом судились. В итоге суд принял решение, что они могут участвовать в выборах.
В середине сентября член партии и на тот момент спикер парламента Дастан Джумабеков подарил 50 тысяч сомов роженице из Таласской области, которая назвала своего сына в его честь. Он навестил ее в роддоме в ходе рабочей поездки в качестве спикера парламента. Сначала пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что деньги были выделены из фонда семьи самого Джумабекова. Но позже пресс-секретарь спикера заявил, что 50 тысяч сомов выделил фонд торага.
Член ЦИК Атыр Абдрахматова посчитала этой попыткой подкупить избирателя и попросила коллег рассмотреть этот вопрос. Однако члены Центризбиркома сначала отказались включать его в повестку, а позже проголосовали против исключения Джумабекова из списка кандидатов.
Более подробно прочитать о партии и Канатбеке Исаеве можно здесь: Суйунчу в 50 тысяч сомов, связи с ОПГ и кок-бору. Чем известна партия «Кыргызстан» и ее кандидаты?
Что обещает Исаев в своей программе?
Его программа начинается со слов о том, что главные люди в стране — учителя, фермеры и врачи. Поэтому он обещает врачам и учителям зарплату, как у депутатов, а также льготы и беспроцентные кредиты.
Он считает, что нужно жестко регулировать цены на лекарства в период ЧС и ЧП.
Политик обещает провести реорганизацию пенсионного фонда и обеспечить социальные гарантии для малоимущих и людей с инвалидностью.
Тех, кто будет угрожать бизнесу, политик обещает посадить в тюрьму, а всю страну превратить в свободную экономическую зону для развития предпринимательства.
В сфере госуправления Исаев выступает за парламентаризм, но при этом обещает снять неприкосновенность с депутатов и прописать ответственность партий. Он также выступает за сокращение госаппарата и самостоятельные сильные регионы с собственным бюджетом.
Политик предлагает отказаться от назначения судей президентом, что поможет сформировать независимый суд.
Исаев считает, что нужно повышать роль и качество работы СМИ, поэтому выступает за свободу слова.
В международной политике приоритетом оставляет долгосрочные отношения с Россией.
Арстанбек Мыктыбек
Журналист и глава центра развития халал-индустрии. Впрочем, известно о нем немного. Какое-то время Мыктыбек работал на ОТРК, а затем на ЭлТР. Также был преподавателем, а еще у него есть звание заслуженного деятеля искусств Кыргызстана.
Что обещает Мыктыбек в своей программе?
Программа Арстанбека Мыктыбека очень краткая и она сосредоточена на пяти концепциях для народа Кыргызстана.
Первая концепция затрагивает национальное самосознание, которое будет выстраиваться на изучении истории кыргызов, просвещении и переходу от материального к духовному совершенству.
Вторая концепция строится на заботе о будущем поколении. Она включает в себя следующие ценности: женщина — мать, а семья — первична.
Третья концепция касается развития страны. Мыктыбек считает, что Кыргызстан должен быть экономически и политически независим, поэтому нужно развития энергетику и легкую промышленность. Он обещает избирателям справедливые налоги и финансовую независимость.
Четвертая концепция рассказывает о политических компонентах — единстве и бдительности в выборе союзников, что бы это ни значило.
Пятая концепция концентрируется на вере — Мыктыбек предлагает избавиться от атеистического мракобесия через повышение религиозной грамотности и достойное отношение к национальным ценностям.
Клара Сооронкулова
Единственная женщина среди всех кандидатов за пост президента. Лидер партии «Реформа», экс-судья Конституционной палаты. Она покинула свою должность, когда за ее отставку с третьей попытки проголосовал парламент, потому что она назвала закон об обязательной биометрической регистрации «антиконституционным». Этот закон продвигался, когда президентом был Алмазбек Атамбаев. Основная проблема была в том, что человек лишался права голоса на выборах, если не сдал биометрические данные — отпечатки пальцев.
Кстати, ее партии удалось участвовать в парламентских выборах благодаря тому, что им удалось собрать краудфандингом 5 млн сомов залога. Во время предвыборного периода члены партии подвергались травле в соцсетях.
Также Сооронкулову во время выборов пытались связать с фигурантом журналистских расследований Райымбеком Матраимовым, которого считают причастным к выводу из страны $700 млн. Сама Сооронкулова позже подтвердила, что встречалась с Матраимовым.
«С Райымбеком Матраимовым я встретилась 10 октября прошлого года […] Он сначала согласился прийти на передачу, но потом отказался. Тогда были разговоры о выборах, о партиях», — сказала Сооронкулова.
По ее словам, от Матраимова ей поступило предложение пойти на выборы вместе. Однако она отказалась, так как на тот момент была исполнительным секретарем партии «Улуттар биримдиги».
«Я сказала ему: “Я в “Улуттар биримдиги””, мы также собираемся участвовать на выборах. Вдобавок моя репутация для меня очень дорога, я не могу пойти на такие репутационные потери, присоединиться к вам я не могу […] Про вас столько говорят, недавно вышло расследование “Азаттыка”. Как вы будете участвовать на выборах после этого расследования?” [Раим Матраимов] сказал, что он “очень чист”. Встреча закончилась фразой: “Если вы чистый, то докажите это народу”», — сказала Сооронкулова.
После митингов и отмены результатов парламентских выборов, где «Реформа» набрала почти 1% избирателей, Сооронкулова выступала за объединение политсил и выход в правовое поле.
В итоге власть в стране захватил Садыр Жапаров и она стала его оппоненткой — она оспаривала закон о переносе выборов в парламент и проведении конституционной реформы в Конституционной палате, Сооронкулова также пыталась через суд снять Жапарова с предвыборной гонки.
Подробнее о Кларе Сооронкуловой и ее партии можно прочесть здесь: Травля, давление и Матраимовы. Как партия «Реформа» собиралась на эти выборы?
Что обещает Сооронкулова в своей программе?
Даже в своей предвыборной программе Сооронкулова выступает против референдума, предложенного Жапаровым.
«Нам навязывают надуманный референдум и новую Конституцию, устанавливающую авторитарную власть Президента. Последствия этих процессов могут отбросить нас на десятки лет назад и сохранить в государстве власть узурпаторов», — говорится в ее программе.
Она выступает против президента-хана и узурпатора. «Нам нужен нормальный президент – компетентный и ответственный слуга народа, неукоснительно соблюдающий Конституцию. Нам нужен гарант независимости всех ветвей власти».
Сооронкулова настаивает, что для выхода из политического кризиса нужно как можно быстрее провести парламентские выборы.
У нее есть предложения и по борьбе с коррупцией — проверять декларации чиновников на незаконное обогащение, сделать открытыми данные по имуществу чиновников, обязать чиновников раскрывать родственные связи.
Справедливости в судах Сооронкулова предлагает добиться через более тщательный отбор судей и проверку их на незаконное обогащение.
Кандидатка считает, ГКНБ должен заниматься разведкой и контрразведкой, защитой границ и госсекретов, а контролировать его должен парламент. По мнению Сооронкуловой, нужно прекратить практику необоснованного засекречивания информации.
Отдельным пунктом у кандидатки идут идеи по защите прав женщин и детей. Сооронкулова считает, что 2021 год необходимо объявить «Годом борьбы с семейным насилием». Для искоренения семейного насилия кандидатка предлагает усилить ответственность милиции и судов за покрывательство и оправдание насильников. Также Сооронкулова предлагает оказывать адресную поддержку женскому предпринимательству.
Имамидин Ташов
Бизнесмен и глава строительной компании KG Group. Известен тем, что подарил квартиру семье Улана Эгизбаева, погибшего журналиста-расследователя из «Азаттыка». В 2019 году Ташов построил исторический мемориал в Джалал-Абаде. В 2020 году баллотировался в парламент от партии «Замандаш».
На этих выборах на Ташова пожаловались в ЦИК из-за квартиры, которую он якобы подарил семье Умутбека Алтынбек уулу, погибшего 5 октября во время митингов в Бишкеке. Также Ташова оштрафовали на 7500 сомов за нарушение правил агитации.
Что обещает Ташов в своей программе?
В первые три года своего правления в случае победы он обещает полностью выплатить внешний долг Китаю, решить все приграничные вопросы и бороться с коррупцией.
Далее в программе Ташов указаны 20 пунктов, включающих в себя различные планы, к примеру благополучие в каждой семье, здоровую нацию, инклюзивную экономику и так далее. Однако в программе не описаны способы, которыми Ташов собирается этого достигать.
Абдиль Сегизбаев
Бывший глава Госкомитета нацбезопасности. В начале своей карьеры Сегизбаев был пресс-секретарем первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. До того, как Сегизбаев возглавил ГКНБ, он работал в нескольких международных организациях в Кыргызстане.
Известен тем, что раскрутил так называемое дело «Белизгейта». В 2016 году Сегизбаев заявил, что его ведомство получило из островного государства Белиз документы, которые якобы подтверждали причастность членов фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова к коррупционной схеме. Это дело стало причиной их уголовного преследования. Впрочем, «ата мекеновцы» все отрицали, а сам Сегизбаев в 2018 году заявил, что никаких документов из Белиза в ГКНБ так и не поступило. Ушел с поста главы ГКНБ на фоне конфликта между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым.
На этих выборах активно выступает против Садыра Жапарова и уже неоднократно заявлял о его связях со свергнутым президентом страны Курманбеком Бакиевым. Сам же Жапаров опровергает это: «Видит Бог, что не брал ни тыйына у Бакиевых. Я никак не связан с Бакиевыми, не брал никаких финансов у них и не буду брать».
Читать подробнее о заявлениях Сегизбаева: «Отмывал деньги от наркотрафика». Сегизбаев о Жапарове и Максиме Бакиеве
Что обещает Сегизбаев в своей программе?
Программа Абдиля Сегизбаева разбита на семь направлений, в которых, по его мнению, нужно провести реформы.
Сегизбаев считает, что нужно формировать образ современного кыргызстанца, который будет уважать культуру и традиции страны.
Как и другие кандидаты, он предлагает реформировать судбеную систему, чтобы она стала независимой. Также как и других кандидатов, у Сегизбаева в программе заложена и борьба с коррупцией, но не указаны какие-то конкретные способы.
Кандидат в президенты также предлагает реформировать органы нацбезопасности, но не описывает, как.
В программе Сегизбаева также есть развитие экономики и социальной сферы. Экономику предлагается развивать через создание условий для бизнеса и уменьшения бюрократии.
В социальной сфере Сегизбаев предлагает развивать региональное здравоохранение, повышать качество обучения медиков и улучшать дистанционное обучение, чтобы обеспечить доступ к образованию в любом месте.
Адахан Мадумаров
Бессменный лидер партии «Бутун Кыргызстан», успел поработать и спикером, и депутатом парламента. Неоднократный кандидат в президенты. На двух последних выборах занимал второе и третье места. Мадумаров и его партия имеют довольно высокую популярность среди мигрантов, особенно за рубежом. На парламентских выборах в октябре 2020 года «Бутун Кыргызстан» почти обеспечила себе места в парламенте, но результаты голосования были отменены.
Подробнее о Мадумарове и его партии можно прочитать здесь: Попытка №3. Что предлагает избирателям «Бутун Кыргызстан» на выборах 2020?
Мадумаров также выступает против Садыра Жапарова — он обвинил его в давлении на кыргызстанцев.
«За него работу делают тысячи государственных сотрудников. Вам может казаться, что он молчит, никого не критикует, а остальные объединились против него. Нет, нужно понять, что языком этого джигита говорят десятки тысяч курьеров», — сказал он.
Также он намекнул на то, что Жапарову помогают именно «курьеры» партий «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик», которые «запугивали» жителей каждого села на выборах в парламент.
Подробнее о высказываниях Мадумарова в адрес Жапарова можно почитать здесь: Исаев и Мадумаров обвинили ОТРК в «провластности» и объединились против Жапарова. Как прошли дебаты кандидатов в президенты?
Что обещает Мадумаров в своей программе?
Одним из главных пунктов программы Мадумаров стало возвращение Кыргызстана в правовое поле. Чтобы вернуть страну в правовое поле Мадумаров обещает в случае победы отменить все нормативно-правовые акты, принятые в нарушение Конституции после октябрьских событий и смены власти в Кыргызстане. Вместе с этим лидер «Бутун Кыргызстан» планирует провести повторные выборы депутатов в Жогорку Кенеш.
Уже после этого Мадумаров обещает провести изменения в ряде сфере экономики. Он также обещает «обеспечить поддержку сферам творческой жизни», повысить пенсии и «дать шанс молодежи для самореализации».
Аймен Касенов
Про Аймена Касенова известно немного — был членом правления Российско-кыргызского фонда развития, а также работал в отделениях «Газпрома» в Бишкеке и Душанбе. В 2015 году был советником Кубанычбека Кулматова, который тогда занимал пост мэра Бишкека.
На теледебатах выступил против референдума по форме правления, который, как и выборы президента, пройдет 10 января 2021 года.
Кроме того, Касенов заявил, что в Токтогульском водохранилище осталось всего 7-8 млрд кубометров воды. «Мы можем все потерять. Для того, чтобы восстановить воду, нам нужно копить ее в течение трех лет. Также понижается давление на турбину и может произойти катастрофа».
На это заявление касенова сразу же отреагировал Нацэнергохолдинг, который заявил, что в водохранилище более 11 млрд кубометров воды. При этом энергетики признали, что ТЭЦ и ГЭС перегружены и работают на грани возможностей.
Подробнее про это вы можете прочитать здесь: «ГЭС и ТЭЦ перегружены». Как энергетики отреагировали на заявление Касенова о катастрофически низком объеме воды в Токтогульском водохранилище
Что обещает Касенов в своей программе?
В своей предвыборной программе Касенов выделил пять стратегических приоритетов для развития страны в случае победы на выборах.
Первым приоритетом он ставит национальное возрождение. Он считает, что нужно пробудить национальное сознание через обращение к традиционным ценностям — справедливости, ответственности и искренности. Касенов считает, что нужно поддерживать духовный рост общества и традиционные религии, которые воспитывают народ.
Приоритетом №2 Касенов поставил построение государственности. Он считает, что госустройство должно обеспечить верховенство власти народа.
Третий приоритет — формирование общества нового поколения через сохранение и укрепление национальных традиций и института семьи.
Экономический базис — четвертый приоритет. Фундаментальный принцип новой экономики: «Все, что исходит от земли, – это правильная программа жизни». Приоритеты – органическое сельское хозяйство и развитие гидроэнергетического потенциала. Привлечение глобальных инвесторов с современными чистыми и ответственными технологиями.
Последний принцип — развитие регионов. Предлагает подходить к развитию каждого региона индивидуально.
Улугбек Кочкоров
Бывший министр соцтруда. Ушел с должности после прихода к власти Садыра Жапарова. Сам Кочкоров утверждал, что узнал о своем увольнении из соцсетей. Жапаров же заявил, что хотел вернуть Кочкорова в ГКНБ, по его профильному образованию.
«Улукбек Кочкоров по своему образованию, по профилю должен был работать в ГКНБ. У нас в планах было увести его в ГКНБ, а на его место назначить женщину. Мы не хотим, чтобы он остался без работы, такие кадры нам нужны. И у меня нет с ним плохих отношений, а наоборот, в 2010 году мы вместе шли на выборы от партии «Ата-Журт». Без работы он не останется», — заявил Жапаров.
Кочкоров уже был кандидатом в президенты в 2017 году, но не набрал большого количества голосов. Он баллотировался в депутаты парламента и на выборах 4 октября, идя в списках провластной партии «Биримдик», которую связывали Сооронбаем Жээнбековым.
Что обещает Кочкоров в своей программе?
В программе экс-министра труда и соцразвития есть конкретные обещания связанные с пособиями, пенсиями и кредитами. Кочкоров обещает, что при условии реализации его программы «КУТ — Благосостояние» ожидается ежегодное повышение стипендий на 1 000 сомов, пенсий на 1 200 сомов и зарплат бюджетникам на 3 000 сомов. А ипотечное кредитование будут выдавать под 2% годовых сроком до 30 лет.
Он также обещает построить цифровое государство, чтобы граждане получали все услуги быстро и без лишней бюрократии.
Женишбек Байгуттиев
Бывший советник Курманбека Бакиева, а также экс-министр экономического регулирования. После апрельских событий 2010 ушел из политики в банковскую сферу – последние десять лет работает советником совета директоров банка «Толубай».
Что обещает Байгуттиев в своей программе?
Байгуттиев в своей программе дает обещания не только по определенным срокам, но и называет конкретные цифры. Так в случае победы (кстати его программа называется «Победа»), он за шесть лет президентства обещает довести бюджет страны до 500 млрд сомов. На 2021 год депутаты приняли бюджет с учетом дефицита в 181 млрд сомов.
Кандидат также обещает построить за шесть лет 180 фабрик и заводов, включая военно-промышленный комплекс совместно с Россией. На этом сотрудничество с Россией не закончится, при поддержке партнера Байгуттиев обещает построить ГЭС Камбар-Ата-1 и Верхне-Нарынский каскад ГЭС, а также довести до проектной мощности ГЭС Камбар-Ата-2.
Как и другие кандидаты, он обещает погасить внешний долг перед Китаем, повысить уровень жизни граждан, например, повысив зарплаты бюджетникам в четыре раза. Он обещает призвать к ответу всех коррупционеров и победить бедность.
Эльдар Абакиров
Экс-заместитель министра экономики. На последних парламентских выборах шел кандидатом от партии «Ата Мекен». Пострадал во время октябрьских событий — его ранило осколками.
В одном из своих интервью летом 2020 года рассказал о масштабах коррупции на таможне. Впрочем, тогда же ГТС Кыргызстана опровергла его слова и назвала Абакирова «некомпетентным и несведущим в работе таможенных служб».
Примечательно, что его заявление фактически подтвердило те схемы, о которых писали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в своих расследованиях о коррупции на таможне. Главный фигурант этих расследований — экс-зампред Таможенной службы Райымбек Матраимов.
Что обещает Абакиров в своей программе?
Абакиров считает, что главное для развития Кыргызстана — это люди. В случае победы, он обещает привести команду «порядочных, прогрессивно мыслящих людей», которые приведут систему в порядок.
Его программа состоит из шести пунктов, первый из которых — эффективный президент. Он считает, что эффективности президенту не нужно много охраны, госрезиденция и много денег на содержание своего аппарата. По его мнению, президент должен опираться на команду порядочных и прогрессивных людей — это второй пункт его программы.
Третье, он хочет отдать власть народу, потому что ему нужно доверять. В четвертом пункте Абакиров прописывает, что президент должен разработать стратегию развития экономики при поддержке экспертов.
Отдельно он прописывает эффективное использование налогов и автоматизацию процессов по сбору налогов.
Пятый пункт его программы касается выборов, он считает, что нужно автоматизировать процессы на выборах акимов и мэров.
Последний пункт касается безопасности, Абакиров считает, что президент должен гарантировать кыргызстанцам защиту, вне зависимости от этноса и вероисповедания.
Курсан Асанов
Бывший депутат от СДПК (пришел в парламент в 2010 году), бывший заместитель министра внутренних дел, а также кандидат в депутаты от партии «Бутун Кыргызстан» на последних выборах. Особую известность Асанов получил во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Тогда именно он убедил бывшего президента сдаться властям — процесс переговоров был заснят на видео.
Впрочем, затем Асанов попал в опалу — глава МВД Кашкар Джунушалиев назвал действия своего заместителя «предательством интересов кыргызской милиции», и на основании «утраты к нему доверия» попросил премьер-министра уволить его. Поводом для этого стали выводы служебного расследования — Асанов оставил свой пост и вместо обеспечения безопасности «занимался самопиаром», попросив сотрудников снимать переговоры с Атамбаевым.
Глава правительства согласился с прошением Джунушалиева, а позже в отношении Асанова возбудили несколько уголовных дел, в том числе и по факту нарушений при штурме дома Атамбаева в Кой-Таше. Сейчас Асанов находится под подпиской о невыезде.
Ранее Асанов заявлял, что его уволили, потому что власти ставили лишь одну задачу — не брать Атамбаева живым. На последних теледебатах он сказал, что гордится своими действиями в Кой-Таше.
«Про Кой-Ташские события 7-8-августа — тогдашний глава государства и глава ГКНБ своими халатными действиями опозорили Кыргызстан перед всем миром. Я в тот день путем переговоров вывел Атамбаева оттуда живым. Я своими действиями спас наших граждан и сторонников Атамбаева от пуль — этим я только горжусь. Время все расставит по своим местам», — сказал он.
7 января ГКНБ заявил, что подозревает супругу Асанова в мошенничестве. Дело начали по заявлению иностранного инвестора, который утверждает, что передал подозреваемой $5 млн для ведения общего бизнеса в 2017-2018 годах. Она якобы отказывается возвращать вложенные в бизнес деньги.
Сам Асанов обратился в Генпрокуратуру, обвинив ГКНБ в нарушении избирательного законодательства.
«В сообщении ГКНБ указывалось, что подозреваемая является женой одного из кандидатов в президенты. Считаем, что опубликование является грубым нарушением избирательного законодательства, поскольку оно непосредственно касается кандидата Курсана Асанова», – отмечается в обращении.
Что обещает Асанов в своей программе?
Асанов считает, что стабильность и порядок в стране находятся под угрозой, поэтому, если он станет президентом, то обязательно даст людям уверенность в завтрашнем дне.
Курсан Асанов разделил свою программу на семь основных пунктов. Также как и ряд других кандидатов, Асанов обещает реформировать суды — ввести суд присяжных, ввести независимую международную арбитражную систему и ограничить сроки рассмотрения судебных дел.
Он также обещает создавать новые рабочие места, через национальные проекты и развивать зеленую экономику по стандартам Евросоюза. Как и другие кандидаты, Асанов обещает, в случае победы, развивать образование и здравоохранение.
Арстанбек Абдылдаев
Является одним из самых ярких и известных участников президентской гонки, даже несмотря на отсутствие политического опыта. Впрочем, известность Абдылдаеву, также известному как Арстан Алай, принесли не политические амбиции, а его высказывания и предсказания, которые стали мемами.
На мемы он разошелся после слов о том, что «зима не будет» и «Путин — биоробот» еще много лет назад, а в 2019 году он успел объявить себя божеством и рассказать, что именно он наслал коронавирус, который обойдет Кыргызстан стороной. Однако коронавирус не обошел Кыргызстан.
Также он предсказывал, что после выборов в парламент Сооронбай Жээнбеков не будет президентом. Предсказание сбылось — Жээнбеков ушел в отставку 15 октября.
На последних теледебатах Алай сказал, что Садыр Жапаров недолго пробыв непосредственно у власти — премьером и и.о. президента — сделал «бардак». Кроме того, он заявил что у прежних лидеров было «рабское мышление».
«Как говорят, те, кто потешается над Арстаном Алаем, сами становятся посмешищем», — сказал он.
Кстати, Алай также заявил, что именно ему предначертано стать президентом Кыргызстана. Ну, по крайней мере, Вселенная ему что-то там нашептала.
Что предлагает Абдылдаев в своей «Вселенной программе»?
Арстан Алай в своей программе говорит, что человечество «должно выйти из рабства, земных соблазнов и обрести величие, ангельские качества».
Кроме выхода из рабства, Абдылдаев обещает открыть тайну смерти и перейти к бессмертию. А средний возраст человека станет 2 тысячи лет. В другом пункте кандидата говорится, что «человечество познает природу, тайну вселенной и обретет гармонию».
«Вселенная дала не только программу для человечества, но и одарила Арстан-Алая Энергией. Народы мира оказались в тупике и в тревоге ищут пути спасения, и я, как представитель Вселенной, выведу человечество из кризиса, определю истину, спасу от испытания смерти. Первым на путь встанет страна Кыргызов, а народы мира присоединятся к Кыргызскому государству», — заявляет Алай.
Равшан Джеенбеков
У него довольно богатый политический опыт — его карьера началась еще при Аскаре Акаеве. При Курманбеке Бакиеве уехал работать послом Кыргызстана в Малайзию, откуда начал критиковать власти. Был депутатом парламента с 2010 по 2015 год
Джеенбеков — сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Поддерживал последнего во время событий в Кой-Таше, за что впоследствии оказался под арестом. Признавался, что лично общался с Садыром Жапаровым, пока они оба сидели в заключении.
Джеенбеков вышел на свободу после захвата Белого дома в ночь на 6 октября, сейчас находится под подпиской о невыезде.
Что предлагает Джеенбеков в своей программе?
Джеенбеков не раз заявлял в своих интервью и теледебатах, что станет последним президентом Кыргызстана. Это одна из основных целей его программы. За три года он обещает ликвидировать институт главы государства. Он также обещает прямые выборы мэров городов, губернаторов областей и глав сельских округов — сейчас на эти должности чиновники назначаются.
Джнеебеков обещает ввести систему, при которой в кабмин будут брать 50% кадров с европейским или американским образованием. Также как и многие кандидаты, Джеенбеков планирует реформировать судебную систему и силовой блок — ГКНБ будет разделено на разведку и контрразведку, с коррупцией будет бороться независимый Следственный комитет, а правоохранительные органы будут под контролем парламента и общества.
Бактыбек Калмаматов
В целом, о нем известно совсем немного. Основал фонд «Биз Барбыз», а также был депутатом парламента с 2010 по 2015 годы.
Что предлагает Калмаматов в своей программе?
Приоритеты предвыборной программы Калмаматова разделены на два шага. В первом он собирается отменить все акты, принятые после начала политического кризиса. В этом же пункте он обещает провести ревизию законодательной базы и инвентаризацию государственного и частного имущества.
Следующим шагом Калмаматова будет борьба с коррупцией, внедрение люстрации и реформы. В случае избрания, Калмаматов обещает внедрить по всему Кыргызстану интернет нового поколения — 5G. Кроме этого, в планах кандидата есть строительство железной дороги по «Великому шелковому пути», что, по его мнению, сделает Кыргызстан трансграничным стратегическим центром.
Бабур Тольбаев
Бизнесмен, блогер и теперь уже кандидат в президенты. Тольбаев руководит микрокредитной компанией «Мол Булак». В одном из интервью Тольбаев рассказывал, что 10 лет работал дворником и вставал в пять утра, чтобы подметать двор. Три года назад утверждал, что в политику не собирается, потому что ему хочется и дальше бегать по любимому Ботаническому саду без телохранителей.
В 2017 году Тольбев в одном из интервью заявил следующее: «Многие женщины хотят быть супербизнесвумэн, лидерами — это все хрень, извиняюсь. Феминизм — это терроризм, это та же форма радикализма», — сказал он.
По его мнению, женщинам не обязательно получать высшее образование, а надо до 30 лет выйти замуж, чтобы «родить максимальное количество детей».
Тогда эти заявления вызвали бурные обсуждения в соцсетях, а феминистки назвали их «опасными для общества».
Подробнее о заявлениях Тольбаева можно прочитать здесь: Меценат Бабур Тольбаев назвал женское лидерство «хренью». Феминистки посчитали его слова опасными
Что обещает Тольбаев в своей программе?
В своей программе бизнесмен обещает ввести в госорганах систему ключевого показателя эффективности. По заверениям Тольбаева, это позволит сэкономить $400 млн ежегодно.
Тольбаев также обещает продолжить внедрение цифровизации, но усиленными темпами. Для развития образования кандидат обещает создать программу молодого учителя, внедрить официальную систему повышения зарплат, а увеличение финансирования системы образования будет происходить за счет оптимизации бюджета.
Каныбек Иманалиев
Депутат четырех созывов парламента и один из самых ярких критиков конституционной реформы, а также референдума, предлагаемых Садыром Жапаровым. В последнее время выходит на гражданские марши. Иманалиева можно было увидеть и на марше за сохранение действующей Конституции, и на марше против смога в Бишкеке.
Выступил в защиту «Азаттыка», когда Садыр Жапаров заявил, что издание «искажает смысл его слов».
А еще Иманалиев заявлял, что на него очень сложно найти уголовное дело. Ну, почти так же тяжело, как найти крокодила в реке Нарын.
В 2019 году Иманалиев публично поссорился с пресс-секретарем премьер-министра Адилетом Султаналиевым и того уволили.
Суть скандала заключалась в том, что Каныбек Иманалиев обвинил правительство в копипасте казахских постановлений. Султаналиев оппонировал ему и использовал цитату-мем самого депутата про крокодилов в реке Нарын. Это не понравилось главе пресс-службы парламента Ибраиму Нуракун уулу — он посчитал ее неуместной. Он обвинил Султаналиева в унижении достоинства депутата Иманалиева.
Подробнее об этом скандале можно прочесть здесь: Крокодиловый скандал: Пресс-секретаря премьера накажут за «унижение» депутата Иманалиева
Что обещает Иманалиев в своей программе ?
Иманалиев разделил свою предвыборную программу на 12 пунктов. В них он обещает внедрить программу «Искоренение насилия против женщин, детей, пожилых» и проект «Общественный труд» для снижения безработицы.
Он обещает провести реформу в ГКНБ, передать Генпрокуратуру в Министерство юстиции и отменить обязательный призыв на военную службу. Для развития инноваций Иманалиев обещает привлечь в страну 100 международных технологических компаний.
Для защиты экологии Иманалиев хочет принять экологический кодекс, защищать горные ледники и создавать национальные заповедники. Он также обещает упростить налогообложения для малого и среднего бизнеса и снизить ставку отчислений в Социальный фонд.
Соавторы: Рустам Халимов, Ислам Розиев.