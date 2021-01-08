После этого депутаты избрали его и.о. премьер-министра страны, хотя некоторые парламентарии заявляли о давлении со стороны Жапарова и его соратников. Затем Жапаров и вовсе поставил ультиматум перед президентом Сооронбаем Жээнбековым. После коротких переговоров последний оставил пост главы государства. Через некоторое время Жапарову удалось стать исполняющим обязанности президента. При этом политик не стал отказываться от поста премьер-министра страны.

После прихода к власти Жапаров практически сразу заявил о своих планах участвовать в досрочных выборах президента. Жапаров передвинул выборы в парламент, которые по закону должны были пройти раньше досрочных выборов президента.

Параллельно он продвинул через депутатов закон о проведении конституционной реформы, а также референдума по выбору формы правления в стране.

Обе инициативы Жапарова подверглись критике со стороны юристов, а также гражданских активистов — они неоднократно заявляли, что законопроекты принимались с нарушением регламента и Конституции.

Кроме того, многие ключевые посты в стране заняли его давние близкие друзья. В частности, Камчыбек Ташиев возгалвил ГКНБ, а Талант Мамытов стал спикером парламента и и.о. президента страны. В 2012 году они втроем были задержаны и оказались в суде по обвинениям в попытке захвата власти. Да, именно тогда Ташиев со сторонниками пытался перелезть через забор Белого дома.

Политическая карьера Жапарова началась еще в 2005 году, когда он стал работать в команде президента Курманбека Бакиева. Он успел побыть и его советником, а также какое-то время возглавлял агентство по борьбе с коррупцией. После свержения Бакиева в 2010 году, Жапаров, тем не менее, сумел стать депутатом парламента. В парламент он попал по списку партии «Ата-Журт», лидером которой был Камчыбек Ташиев.

Более подробно о карьере Жапарова можно почитать здесь: Почему осужденного Садыра Жапарова так продвигают в премьер-министры и как он стал так популярен среди некоторых протестующих

Ташиев и Жапаров

Что обещает Жапаров в своей программе?

Как ни странно, новую Конституцию, где будут усилены полномочия президента и его ответственность. При этом в обсуждаемом варианте Конституции президент никому не подотчетен.

Также Жапаров предлагает сменить выборную систему депутатов. Если сейчас люди голосуют за партию, каждая из которых может представить список в 120 депутатов, то Жапаров предлагает вернуться к мажоритарной системе. По замыслу, менее трети депутатов будут избираться по мажоритарной системе, а остальные по партийным спискам.

Жапаров считает, что нужно сократить количество министерств и ведомств, а также обновить кадровый состав госорганов.

Политик обещает за пять лет обновить на 50% личный состав правоохранительных органов, а также ввести жесткий контроль за применением сотрудниками спецсредств и оружия.

По его мнению, необходимо декриминализировать «нетяжкие» статьи Уголовного кодекса и остановить преследование по политическим мотивам.

Он считает, что нужно вводить мораторий на проверки бизнеса и выплачивать компенсации за простой.