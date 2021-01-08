Госкомитет национальной безопасности 8 января сообщил, что проверит некоторые аудиозаписи, опубликованные в соцсетях. По данным ГКНБ, согласно этим аудио, некоторые кандидаты в президенты и их сторонники якобы планируют организовать массовые протесты и революцию после президентских выборов и референдума.

В ГКНБ отметили, что по итогам проверки материалы будут направлены на судебно-фоноскопическую и филолого-политологическую экспертизы.

«В результате вышеуказанных экспертиз будет дана юридическая оценка действиям лиц, призывающих к насильственному захвату власти», — сообщили в ГКНБ.

О том, что некоторые кандидаты в президенты ведут подготовку по дестабилизации ситуации в стране говорил и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он 24 декабря на пресс-конференции заявил, что после досрочных президентских выборов ряд кандидатов в президенты привлекут к ответственности за это. При этом имена этих кандидатов не разглашаются.

Такое бывало и раньше

В Кыргызстане не раз задерживали политиков за аудиозаписи, на которых они якобы планируют захват власти или массовые беспорядки. Чаще всего такие задержания случались во время президентства Алмазбека Атамбаева.

Так в 2016 году членов общественного объединения «Народный парламент», которое выступало за отставку президента Алмазбека Атамбаева, задержали из-за слитых якобы разговоров об отставке президента и правительства. Участников движения обвинили в попытке захвата власти и разжигании розни, и осудили на сроки от пяти лет условно до 14 лет лишения свободы.

Также в марте 2016 года спецслужбы обнародовали записи телефонных разговоров экс-депутата парламента IV созыва Кубанычбека Кадырова, экс-помощника министра внутренних дел Временного правительства 2010 года Дуулатбека Турдуналиева и бывшего губернатора Джалал-Абадской области Бектура Асанова. По версии спецслужб, оппозиционеры якобы обсуждали организацию массовых беспорядков.

За попытку насильственного захвата 17 апреля 2017 года Бектура Асанова, Дастана Сарыгулова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова приговорили к тюремным срокам от 4 до 20 лет. Позже оппозиционеры смогли обжаловать приговор, а в 2019 году Верховный суд досрочно освободил Асанова и Кадырова.

Но более громким стало дело в отношении экс-премьер-министра Омурбека Бабанова в 2017 году.

* Бабанов в 2017 году на президентских выборах был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, которого поддерживал президент Алмазбек Атамбаев. Бабанов лидировал во всех опросах и шансы его победы оценивались выше Жээнбековских.

Бабанова и депутата Жогорку Кенеша VI Каната Исаева во время президентской гонки обвинили в подготовке к насильственному захвату власти. Исаев тогда поддержал кандидатуру Бабанова.

По данным генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков», которые произошли бы в случае проигрыша Бабанова на выборах. Выборы Бабанов в итоге проиграл и покинул Кыргызстан, объявив, что уходит из политики. В 2019 году дело в отношении Исаева по насильственному захвату власти вернули на доследование, в итоге он смог вернуться в парламент в качестве депутата.

Некоторые осужденные за подготовку к захвату власти при Атамбаеве были признаны правозащитниками политзаключенными, и большинство из них вышли на свободу во время президентства Сооронбая Жээнбекова.

Досрочные выборы президента пройдут 10 января. В президентской гонке участвуют 17 кандидатов.

Вместе с досрочными выборами 10 января пройдёт и референдум, где кыргызстанцы смогут проголосовать за форму правления — президентскую или парламентскую. Также у них будет возможность отдать свой голос против обоих вариантов.