Прошло больше года с того момента, как в Китае появилась одна из самых опасных коронавирусных инфекций для человечества — COVID-19 (аббревиатура от английского coronavirus disease 2019).

COVID-19 — это острая респираторная инфекция, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.

Больше миллиона жертв, десятки миллионов зараженных по всему миру, карантин, ограничения, нехватка медоборудования, лекарств и мест в больницах — это часть того, с чем столкнулся мир с появлением коронавируса.

«Клооп» подготовил хронологию всех главных событий связанных с приходом и распространением COVID-19 в мире.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о распространении неизвестного вида пневмонии в городе Ухань. Они официально подтвердили 27 случаев заражения, которые связывали с местным рынком морепродуктов. Основными симптомами нового вируса оказались лихорадка, кашель, утомление, одышка, потеря вкуса и обоняния. При осложнениях болезни у людей развивалась пневмония.

Рынок в Ухане. Фото: arend kuster.

3 января китайские СМИ передали ВОЗ информацию о вспышке заболевания.

9 января в Китае определили, что причиной болезни, которая начала распространяться в Ухане является новый вид коронавируса SARS-CoV-2.

11 января в Китае зарегистрирована первая смерть от коронавируса.

20 января зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией за пределами Китая. Вирус добрался до Таиланда. На следующий день выявили первый случай заражения в США.

22 января власти Китая закрыли город Ухань на карантин.

Ухань. Фото: needpix.com.

27 января действующий на тот момент президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел расширенную рабочую встречу с правительством страны по ситуации с распространяющимся на территории Китая и в некоторых странах мира коронавирусом.

Были озвучены рекомендации разработать план действий по недопущению проникновения вируса на территорию Кыргызстана, а также усилить работу на контрольно-пропускных пунктах страны.

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Однако, не все верили в существование этого вируса. Во всем мире распространились разного рода конспирологические теории и дезинформация о возникновении, лечении и профилактики коронавируса. Самыми популярными стали версии, что вирус является биологическим оружием Билла Гейтса, придуманным для того, чтобы регулировать численность населения или чипировать людей с целью контролирования их поведения.

Кроме того, в мессенджерах распространялись сообщения о том, что определенные травы или отвары спасут от коронавируса.

31 января был выявлен первый случай заражения коронавирусом в России.

2 февраля зафиксирована первая смерть из-за нового коронавируса за пределами Китая – на Филиппинах.

11 февраля Всемирная Организация Здравоохранения присвоила новому коронавирусу официальное название COVID-19. Также ВОЗ сообщила, что вирус наиболее опасен для людей пожилого возраста.

Фото: Pixino.

18 февраля в аэропортах Бишкека и Оша появились люди с тепловизорами, которые проверяли температуру пассажиров. В конце февраля Кыргызстан запретил въезд гражданам из Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии, так как в этих странах была неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Пассажиров из Китая Кыргызстан не принимал еще с начала февраля.

Люди в аэропорте в Кыргызстане.

23 февраля в Италии коронавирусом заболели более 100 человек. Ежегодный карнавал в Венеции пришлось отменить.

Машина скорой помощи в Италии.

26 февраля первый случай смерти в Aмерике. Саудовская Аравия ввела ограничения на въезд паломникам и туристам из-за эпидемии.

1 марта власти Кыргызстана ввели запрет на пересечение госграницы по ID-карте.

11 марта ВОЗ объявила эпидемию COVID-19 пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

13 марта в США объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за того, что в стране выявили больше 1600 зараженных коронавирусом, умерли уже 40 человек.

16 марта правительство Кыргызстана закрыло школы и ВУЗы на двухнедельный карантин. Также был введен запрет на работу ночных клубов, кинотеатров, компьютерных клубов, а также фудкортов и игровых зон в торговых центрах.

17 марта Кыргызстан полностью закрыл границу и запретил въезд иностранцам. Правительство запретило работу ресторанам и кафе, где более 50 посадочных мест, а муфтият приостановил проведение жума-намазов в стране.

В этот же день стало известно о первых трех случаях заражения. Все они были зарегистрированы в Сузакском районе. Это были кыргызстанцы, прибывшие в страну 12 марта после совершения малого хаджа в Саудовской Аравии. Прибывших оттуда граждан не проверяли на наличие коронавирусной инфекции.

Сразу после выявления коронавируса в Кыргызстане, минздрав начал уточнять список всех прилетевших одним рейсом с тремя зараженными гражданами. На следующий день врачи нашли 90 пассажиров и поместили их в обсервацию.

В Сузакском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Вместе с этим в Бишкеке возрастала паника среди населения. Цены на продукты резко выросли, а в аптеках начался дефицит медицинских масок.

Жээнбеков выступил с обращением и призвал всех кыргызстанцев к гражданской ответственности и не поддаваться панике, соблюдать все меры предосторожности.

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков.

Кроме этого, в этот же день ВОЗ объявила о первых испытаниях вакцины против коронавирусной инфекции.

19 марта в Китае впервые с начала эпидемии официально не зарегистрировано ни одного заражения.

20 марта в Кыргызстане выявили еще 3 случая заражения COVID-19 — в Ноокатском районе Ошской области. В тот же день в этом районе власти ввели режим ЧС.

В городах Ош и Джалал-Абад закрыли все учреждения, кроме аптек и продовольственных магазинов, даже общественный транспорт перестал ездить. А в столице курсировали лишь троллейбусы.

Кроме этого, были отменены все международные авиарейсы, за исключением направлений Москва и Новосибирск.

21 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране и рекомендовало гражданам не выходить из дома.

Фото: КТРК.

22 марта на территориях городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Жалал-Абадской области введен режим чрезвычайного положения. Также был введен комендантский час с 20:00 до 7:00. Всего на 24 марта в Кыргызстане было зарегистрировано 42 подтвержденных случая COVID-19.

Действующий на тот момент комендант Бишкека Алмаз Орозалиев развернул вокруг столицы 48 блокпостов. Горожане могли выходить из дома только по трем причинам: покупка лекарств, покупка продуктов и поход к врачу. Все это нужно было указать в маршрутном листе.

По всей стране начали массово проводить дезинфекцию. Особенно в городах и регионах, где был выявлен коронавирус.

Дезинфекция улиц Бишкека. Фото: мэрия Бишкека.

Работу могли продолжать только предприятия, обеспечивающие граждан продуктами питания, топливом и ЖКХ. Многие кыргызстанцы остались без работы и денег на пропитание.

24 марта олимпийские игры в Токио отложены до 2021 года из-за пандемии.

25 марта власти Кыргызстана решили ввести режим чрезвычайного положения по всей стране.

Блокпост на дороге Бишкек-Ош. Фото: АКИpress.

26 марта на первое место по числу заражённых COVID-19 выходит США. 20% населения Земли оказались на карантине из-за коронавируса.

28 марта Правительство России решило закрыть границы — в стране на тот моменты было больше 1,2 тысяч случаев заражения COVID-19.

29 марта Китай заявил об остановке эпидемии в стране.

2 апреля число заболевших в мире превысило один миллион. А в Кыргызстане зарегистрирован первый летальный исход от COVID-19 — скончался 61-летний житель Ноокатского района, у которого ранее был подтвержден коронавирус.

3 апреля выявлены первые случаи заражения среди медиков — семь медработников в Джалал-Абадской области, один в Бишкеке и один в Оше. Единственной областью, где не выявили ни одного случая заражения COVID-19 была Таласская.

6 апреля в Кыргызстане запущена горячая линия 118 для оказания консультативной помощи гражданам по вопросам коронавирусной инфекции.

14 апреля Международный Валютный Фонд заявил о том, что мировая экономика движется к наихудшему спаду со времён великой депрессии.

18 апреля в США начались акции протеста против жестких карантинных мер. Участники акции были возмущены тем, что карантинные меры ухудшают материальное состояние рядовых американцев. Один из лозунгов этого движения — «Дайте мне право заразиться коронавирусом, но не ограничивайте мою свободу».

19 апреля в Берлине около тысячи человек вышли на несанкционированный митинг против ограничения прав и свобод граждан в условиях карантина.

20 апреля в Бразилии прошли протесты против локдауна. Движение возглавил сам президент страны Жаир Болсонару — он был не согласен с позицией парламента и некоторых губернаторов, которые ввели жесткие карантинные меры. Акции протеста прошли и в ряде других стран по всему миру.

По данным ВОЗ на 26 апреля в мире от COVID-19 погибли больше 200 тысяч человек.

28 апреля Совбез обсудил возобновление социально-экономической жизни в стране на фоне заявления минздрава о том, что пандемия пошла на спад. Однако, в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе режим чрезвычайного положения продлили до 10 мая.

С 1 мая началось поэтапное возобновление экономической деятельности по всей стране. На улицах стало больше людей.

15 июня в Кыргызстане выявили сразу 100 новых случаев COVID-19, что стало первым антирекордом по количству заражений за сутки. Число новых случаев COVID-19 начало резко расти. Количество смертей на тот момент достигло 30.

28 июня в мире более 10 млн заразившихся COVID-19. В Кыргызстане коронавирус был выявлен уже во всех районах Кыргызстана.

30 июня минздрав признал, что большинство больниц в Бишкеке для больных COVID-19 и пневмонией заполнено, а врачей недостаточно. Люди начали умирать, не дождавшись медицинской помощи из-за нехватки мест в больницах, кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ. Чтобы разгрузить больницы, власти открыли дневные и ночные стационары.

Дневной стационар. Фото: Кабар.

Появились волонтеры, которые помогали больным. Молодые ребята развозили больных, искали концентраторы, работали в красной зоне вместе с медиками.

Волонтеры спасли жизнь мужчине прямо на улице Бишкека.

Медработники работали на износ, несмотря на нехватку СИЗ, медикаментов и оборудования.

В этот же день депутаты Жогорку Кенеша ушли на каникулы на месяц.

Депутаты парламента. Фото: Кабарлар.

11 июля от осложнений двусторонней пневмонии скончался экс-муфтий Чубак Жалилов. Несмотря на запрет, проводить его в последний путь в его родном селе пришло более тысячи человек.

12 июля официальное число заболевших COVID-19 в Кыргызстане превысило 10 тысяч. Минздрав давал отдельную статистику по заражённым коронавирусом и больным пневмонией.

Количество больных пневмонией с отрицательным ПЦР-анализом становилось все больше. По официальным данным, в стране умерли 132 человека с подтвержденным коронавирусом, и еще 423 человека — с диагнозом «пневмония».

13 июля умерла юная волонтерка Адинай Мурзабекова. Ей был всего 21 год, она училась на пятом курсе КГМА.

Адинай Мурзабекова.

Минздрав сообщил, что в тот вечер Адинай резко стало плохо и у нее начались судороги. Медики 40 минут пытались реанимировать девушку, но она скончалась. Позже власти сообщили, что у нее была двусторонняя пневмония.

Однако коллеги и близкие девушки заявляли, что Адинай не жаловалась на плохое самочувствие, а руководство клиники давили на них, чтобы снять с себя ответственность за ее смерть.

Жээнбеков навестил семью Адинай и наградил ее посмертно медалью «Эрдик» за самоотверженный труд и вклад в борьбу с COVID-19.

16 июля минздрав объединил статистику по COVID-19 и пневмонии. Согласно новой статистике количество выявленых случаев заражения вирусом достигло 25 тысяч, а умерли почти 800 человек. В стране началась паника.

Фото: АКИpress.

30 июля объявлен днем национального траура в Кыргызстане. На тот момент коронавирус унес жизни 1 347 кыргызстанцев. Позже люди начали называть этот тяжелый для всей страны месяц «черным июлем».

11 августа ВОЗ сообщила, что в мире больше 20 млн заразившихся СOVID-19. Российская вакцина «Спутник V» получила временную регистрацию, после которой стартовал третий этап клинических испытаний.

18 сентября в мире больше 30 млн случаев COVID-19. В Европе началась вторая вспышка коронавируса.

29 сентября ВОЗ сообщила о том, что от COVID-19 умерло больше 1 млн человек во всем мире.

30 сентября минобразования Кыргызстана сообщило о том, что школьники с 1-6 классы возобновят обучение в реальном режиме с 6 октября.

2 октября Жээнбеков вместе с близкими покойной волонтёрки Адинай Мурзабековой посетил парк, который назвали в её честь и установил макет будущей стелы в память о жертвах коронавируса.

Фото: Султан Досалиев.

6 октября дети так и не пошли в школу из-за того, что в стране после парламентских выборов 4 октября начались массовые протесты и настал политический кризис. Минздрав и минобразования решили что, ученики определенных классов могут вернуться в школьные стены со второй четверти при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Дети обучались онлайн еще с весны 2020 года. Министерство образования тогда разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал был загружен на специальные сайты ведомства, а также транслировался по телевизору.

Однако большинство родителей и школьников столкнулись с различными проблемами во время онлайн-обучения. Они жаловались на нехватку необходимых для обучения гаджетов, телевизоров и интернета.

19 октября больше 40 млн случаев COVID-19 в мире. Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стала ухудшаться после массовых протестов, вызванных прошедшими с многочисленными нарушениями парламентскими выборами.

30 октября повторный карантин вводят во Франции. Ограничение разной степени строгости возвращают и другие европейские страны. А в Кыргызстане увеличивается количество новых заражений. Ежедневно выявляют по 400-500 новых случаев заражения и от 2 до 5 случаев смерти. Республиканский штаб по коронавирусу прогнозирует вспышку заражений в ноябре.

3 ноября в США прошли выборы президента. Из-за пандемии многие голосовали по почте, что осложнило подсчет результатов и выявление победителя.

4 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах из-за обнаружения у них коронавируса. Специалисты полагают, что вирус передается от животных к человеку и наоборот.

6 ноября ВОЗ сообщила, что коронавирус у норок обнаружен ещё в пяти странах. Это Италия, США, Испания, Швеция и Нидерланды.

8 ноября больше 50 млн случаев заражения COVID-19 в мире.

26 ноября число выявленных в Кыргызстане случаев заражения коронавирусом превысило 70 тысяч. Каждый день регистрируется около 400 новых случаев. Власти ведут переговоры с Россией для получения вакцины «Спутник V».

1 декабря в Кыргызстане возобновили свою работу кинотеатры, фудкорты и компьютерные клубы.

4 декабря Кыргызстан разрешил влёт иностранным гражданам, а также лицам без гражданства при наличии отрицательного ПЦР-анализа.

21 декабря ВОЗ сообщила о новом штамме COVID-19, который мутировал из уханьского. Он забеспокоил правительства и ВОЗ скоростью своего распространения. С 20 декабря в Великобритании действует жесткий карантин.

24 декабря минздрав заявил, что Кыргызстан сможет вакцинировать более 20% населения страны после получения вакцины, одобренной ВОЗ, так как одобрена заявка Кыргызстана на вакцинацию населения в рамках глобальной инициативы COVAX.

*COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним уровнем развития экономики оплатят доноры.

По данным ЮНИСЕФ, на конец 2020 года уже были более 200 вакцин-кандидатов, которые проходят клинические испытания. Некоторые из них находятся на третьей заключительной фазе клинических испытаний: американские фармацевтические компании Moderna и Pfizer, немецкая BioNTech, а также российская вакцина «Спутник V».

29 декабря правительство Кыргызстана сообщило, что в 2020 году Кыргызстан получил $346,8 млн на борьбу с COVID-19. Еще $427,6 млн власти ожидают получить в 2021 году.

На момент публикации материала 7 января 2021 года, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 87 млн человек, 1,9 млн скончались.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 21,3 млн зараженных. Индия находится на втором месте (10,3 млн), на третьем — Бразилия (7,8 млн), на четвертом — Россия (3,2 млн), на пятом — Великобритания (2,8 млн).

В Кыргызстане общее число заражений за все время пандемии достигло 81 991 случая. Из них скончались 1 365 человек, а выздоровели 77 547.

Вёрстка и редактура: Айжамал Джаманкулова.