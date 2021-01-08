В штабе кандидата в президенты Курсана Асанова сообщили, что 8 января от имени политика было направлено заявление в Генпрокуратуру на имя генпрокурора Курманкула Зулушева.

В нем указывается, что 7 января Госкомитетом нацбезопасности были опубликованы материалы, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию кандидата.

«В сообщении ГКНБ указывалось, что подозреваемая является женой одного из кандидатов в президенты. Считаем, что опубликование является грубым нарушением избирательного законодательства, поскольку оно непосредственно касается кандидата Курсана Асанова», – отмечается в обращении.

Как поясняется в заявлении, сейчас проводится предвыборная агитационная кампания, а указанные материалы имеют все признаки агитации против Асанова.

В тексте есть отсылка к закону «О выборах», согласно которому, распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или служебными обязанностями, признается предвыборной агитацией.

Согласно обращению, ГКНБ грубо нарушил часть 3 статьи 5 Конституции, по которой государство, его органы и должностные лица не могут выходить за рамки своих полномочий.

Кроме этого, был нарушен ряд и других законов, а также права самого Асанова и его супруги.

В письме генпрокурора Зулушева призывают зарегистрировать заявление в ЕРПП и начать досудебное производство по факту злоупотребления админресурсом со стороны ГКНБ.

Кандидат Курсан Асанов просит обязать ГКНБ и интернет-издания опубликовать опровержение на статью, «основанную на заведомо ложных сведениях, наносящих ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата».

«В случае невыполнения требования оставляем за собой право обращения в суд с исковым заявлением о возмещении многомиллионного морального вреда Асанову и его супруге. В случае возмещения морального вреда кандидат намерен направить всю сумму детям-сиротам», – написано в заявлении.

Обвинение жены Асанова

ГКНБ 7 января сообщил, что супруга одного из кандидатов в президенты подозревается в мошенничестве. Ведомство не сообщило имени подозреваемой, лишь инициалы — У.К. По информации «Акипресс», это Усенканова Кульнара, супруга экс-замглавы МВД Курсана Асанова, который сейчас участвует в выборах президента Кыргызстана.

Сообщается, что против женщины начато досудебное производство. Дело начали по заявлению иностранного инвестора, который утверждает, что передал подозреваемой $5 млн для ведения общего бизнеса в 2017-2018 годах. Она якобы отказывается возвращать вложенные в бизнес деньги.

Адвокатесса Усенкановой Таалайкуль Токтакунова подтвердила, что ее клиенткой интересуются правоохранительные органы, но заявила, что статуса подозреваемой у нее нет.

Народ, везде распространена информация о том, что якобы супруга кандидата в Президенты подозревается по факту... Опубликовано Таалайгуль Токтакуновой Четверг, 7 января 2021 г.

В начале 2020 года Военная прокуратура даже зарегистрировала дело в отношении Кульнары Усенкановой в ЕРПП — это касалось фактов неуплаты налогов фирм, которыми владела Усенканова, хотя сами они уже были ликвидированы.

В базе минюста нет компаний, которыми в данным момент руководит Усенканова, или владеет частью акций.

Кульнара Усенканова (она же упоминается в СМИ как Гульнара Усенканова) уже интересовала правоохранительные органы — ровно год назад. Тогда ее допрашивали, а адвокат Икрамидин Айткулов утверждал, что прокуратура проверяет компании, которые были связаны с ней.

«Проверяются все компании его супруги — те, которые ранее закрылись, и те, где она была руководителем, либо владела частью акций. Усенканову вызывают на допрос в качестве свидетеля», — говорил юрист.

Тогда генпрокуратура утверждала, что ее допрашивают в рамках дела против Курсана Асанова. Он стал объектом внимания правоохранительных органов после того, как во время штурма резиденции бывшего президента путем переговоров добился того, что Алмазбек Атамбаев.

Глава МВД Кашкар Джунушалиев назвал действия своего заместителя «предательством интересов кыргызской милиции», и на основании «утраты к нему доверия» попросил премьер-министра уволить его. Поводом для этого стали выводы служебного расследования — Асанов оставил свой пост и вместо обеспечения безопасности «занимался самопиаром», попросив сотрудников снимать переговоры с Атамбаевым.

Глава правительства согласился с прошением Джунушалиева, а позже в отношении Асанова возбудили несколько уголовных дел, в том числе и по факту нарушений при штурме дома Атамбаева в Кой-Таше. Сейчас Асанов находится под подпиской о невыезде.