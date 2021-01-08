На телеканале ОТРК 6 января прошел второй тур дебатов кандидатов в президенты. В них участвовали всего пять кандидатов, так как Садыр Жапаров снова отказался придти: Канат Исаев, Курсан Асанов, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов и Эльдар Абакиров.

После эфира зрителя раскритиковали гостелеканал в соцсетях. Пользователи посчитали, что ведущие провели дебаты предвзято и непрофессионально.

Издание Factcheck.kg 7 декабря опубликовало материал, в котором, в рамках своей рубрики «Медиакритика», разобрало, что не так было на этих дебатах.

Запрет ЦИК

Сразу после разъяснения правил теледебатов ведущий Амантур Шергазиев сообщил, что в ОТРК поступило официальное оповещение от Центризбиркома с подписью замглавы комиссии Абдыжапара Бекматова.

В нем прописывалось «ограничение на призывы к голосованию против одного из кандидатов, высказывание возможных негативных прогнозов при избрании того или иного кандидата, а также на распространение явно негативной информации про кандидатов, которая может породить негативное отношение избирателей к кандидатам».

По словам Шергазиева, это оповещение соответствует избирательному законодательству и было направлено на канал после первого тура дебатов.

Кандидат Адахан Мадумаров попросил ведущего показать ему это письмо, которое «запрещает упоминать имя определенного “святого” человека». Кандидат Курсан Асанов отметил, что раз в законодательстве прописана такая норма, то надо было напомнить о ней еще во время первого тура дебатов.

Factcheck.kg проверил слова ведущих и выяснил — в законе действительно есть подобное ограничение.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева назвала его «идиотской нормой, принятой депутатами парламента в 2019 году».

«Они сами себе постелили солому, тем самым отгородили себя от критики. Во всем мире так и проходят дебаты. В свободной демократической стране это часть агитационного процесса. Когда ты своих оппонентов дизвуалируешь, показывая последствия выбора», – сказала она журналистам Factcheck.kg.

Беспристрастность

Во время теледебатов кандидат Адахан Мадумаров раскритиковал Садыра Жапарова за неучастие в дебатах.

«Наш канал дает всем одинаковое время и использование нашей трибуны для агитации, но прийти или не прийти это дело каждого кандидата», – ответила на критику ведущая Зарина Уметалиева.

«Вас кто-то просил комментировать? Вы всего лишь ведущая», — возмутился Мадумаров.

Анализируя этот эпизод, Factcheck.kg отметил, что ведущая Уметалиева, «вступая в полемику с одним кандидатом и защищая интересы другого кандидата», нарушила базовые принципы журналистики – беспристрастность и нейтральность.

Повторения

Во время теледебатов ведущие неоднократно задавали вопросы, касающиеся формы государственного устройства в Кыргызстане. В первом раунде вопрос звучал так: «Почему в 2010 году у народа не спросили какая форма правления приемлема для кыргызстанцев?»

Практически все кандидаты сошлись на мнении, что нет смысла обсуждать прошлое, и стоит сосредоточиться на вопросах возврата в правовое поле, смога, гидроэнергетики, поднятия экономики.

Ведущие спросили, должен ли народ сам выбрать форму правления. Затем были вопросы о том, «был ли переход к парламентской форме правления был революционным, а не эволюционным» и «мы не готовы к парламентской форме правления».

Таким образом, все три вопроса на кыргызском языке в первом раунде касались референдума и формы правления.

Кандидаты несколько раз озвучивали свои позиции по этим вопросам и просили перейти к другим темам. Когда Канат Исаев сказал, что при президентской форме правления было не лучше, ведущая настаивала на своем, заявив, что в Кыргызстане дискредитировали парламентскую форму правления.

По данным Factcheck.kg, всего о референдуме и форме правление ведущими было задано восемь вопросов.

Издание Factcheck.kg в своем анализе поясняет, что задавая вопросы по одной и той же теме, ведущие использовали метод манипуляции – «повторение».

«Повторение также может использовать фразы, изображения и другой контент, действующий на подсознание. Этот вид манипуляции используется для фиксации определенного образа в подсознании аудитории», – отмечает издание.

Анонимный авторитет

«По мнению многих экспертов парламентская форма правления у нас не оправдалась. В период парламентского правления расцвела безответственность, коррупция, мздоимство. Почему парламентская форма у нас не сработала?» – вновь спросила ведущая Зарина Уметалиева у кандидатов.

Журналисты Factcheck.kg пояснили, что этот вопрос содержит манипуляцию — «анонимный авторитет».

«Манипулятор ссылается на экспертов. При этом имена этих экспертов и авторитетов не озвучиваются. Примеры: “Ученые на основании многолетних исследований установили”, “Доктора рекомендуют”, “Источник из ближайшего президентского окружения, который пожелал остаться неизвестным, сообщает”», – отметили в издании.

По данным Factcheck.kg, ссылки на несуществующий авторитет придавали ведущей «солидность и вес в глазах обывателей».

Апелляция к большинству

Во время теледебатов кандидатам был задан вопрос о том, находится ли Кыргызстан «в поисках своего пути».

Кандидаты повторили, что уже отвечали на этот вопрос.

Чуть позже произошла перепалка между Мадумаровым и ведущей Зариной Уметалиевой. На ее вопрос о том, насколько кризис во время пандемии повлиял на «отторжение» народа к парламенту, ушедшему на каникулы, политик сказал, что сейчас «не время говорить о прошлом».

Тогда ведущая настояла на том, чтобы он ответил на вопрос, потому что этого «требует народ».

«В период пандемии породило в обществе отторжение от парламента. Когда они безответственно ушли, и это очень сильно обсуждалось в соцсетях. Поэтому сложилось мнение, что к парламентаризму мы не готовы», – сказала она.

Журналисты Factcheck.kg отмечают, что используя обороты «требует народ» и «в обществе сложилось мнение», ведущая использовала такую пропаганду как «апелляция к большинству».

Прогноз погоды и «стереотип»

«По прогнозам синоптиков 10-января будет тепло до 10 градусов. Практика показывает, что это способствует активности граждан на выборах. Как Вы считаете, кто победит? Будете согласны с итогами выборов или выведите сторонников на площадь?» – задали вопрос ведущий Амантур Шергазиев.

Как отмечает Factcheck.kg, ведущий своим вопросом нарушает принципы беспристрастности и нейтральности, заранее давая понять аудитории результаты голосования.

Кроме того, Шергазиев использовал такой вид манипуляции, как «стереотип». Своим вопросам о «выводе сторонников на площадь», он вызывает у зрителей негативные ассоциации, связанные с митингами и беспорядками.

По итогам прошедших теледебатов журналисты Factcheck.kg сделали несколько выводов о работе ведущих ОТРК Амантура Шергазиева и Зарины Уметалиевой во время теледебатов 6 января.

«Нарушили базовые принципы журналистики, открыто навязывали свою точку зрения. Использовали такие виды манипуляции, как “повторение”, “апелляция к большинству”, “стереотипы”, “анонимный авторитет”», – отметило издание.

Кроме того, согласно анализу Factcheck.kg, ведущие нарушили десятую статью Этического кодекса журналиста: «Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга».

Журналисты отметили, что ОТРК финансируется за счет республиканского бюджета — один день ее работы обходится кыргызстанцам в более 1 млн сомов (400 млн сомов в год).

Теледебаты

На телеканале ОТРК прошёл второй тур дебатов кандидатов в президенты. В первом дне прений 6 января должен был выступать Садыр Жапаров, однако он заявил, что не будет участвовать в теледебатах, потому что там одни «сплетни». Вместо этого он решил встречаться в регионах с жителями страны.

Таким образом, на дебатах участвовали всего пять кандидатов: Канат Исаев, Курсан Асанов, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов и Эльдар Абакиров. Они заявили, что ведущие госканала задают «удобные и заранее прописанные» властью вопросы.

Кандидаты считают, что сейчас есть более насущные проблемы, чем обсуждение формы правления или ошибок парламента. Также Канат Исаев намекнул о связи Садыра Жапарова с Китаем.

Раскритиковали гостелеканал и в соцсетях. Пользователи соцсетей посчитали, что ведущие провели дебаты предвзято и непрофессионально.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева сообщила, что координационная группа оперативного реагирования изучит материалы по прошедшим дебатам и высказываниям ведущих.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января. В президентской гонки участвуют 17 кандидатов. Вместе с досрочными выборами 10 января пройдёт и референдум, где кыргызстанцы выберут форму правления — президентскую или парламентскую.