В это воскресенье в Кыргызстане пройдут президентские выборы, в которых примет участие 17 кандидатов.

Есть высокая вероятность, что один из этих кандидатов вас очень-очень сильно раздражает. Есть даже немаленькая вероятность, что вы боитесь победы этого кандидата уже в первом туре: мысли об этом вызывают у вас фрустрацию и обиду за украденную революцию…

Что же делать, если вы именно в таком положении? Не терять надежду и ответить на два вопроса под этим абзацем: