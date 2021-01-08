Пресс-служба мэрии Бишкека 8 января сообщила о поэтапном возобновлении работы школ и детсадов с конца января. Решение было принято на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.

По данным мэрии, в столице «немного стабилизировалась эпидситуация».

«С 18 января в школу пойдут 1, 5, 9 и 11 классы. Дети будут учиться в две смены, рассадка будет производиться в шахматном порядке. В этом режиме школьники будут учиться до 1 февраля, пока специалисты и эпидемиологи будут проводить мониторинг учебного процесса в эпоху пандемии. Если показатели будут стабильными, предположительно начнется второй этап – в школу пойдут все ученики», — сообщили в мэрии.

Перед тем, как вернуть детей в школу, в школах планируется провести медицинский осмотр учителей и дезинфекцию кабинетов.

«Отметим, что будет предусмотрена возможность обучения в режиме онлайн, для детей, которые по различным причинам не смогут посещать уроки оффлайн. Данная практика широко используется в городах и странах, которые также находятся в процессе поэтапного возобновления работы образовательных организаций», — сообщили в муниципалитете.

Что касается детских садов, то мэрия планирует возобновить их работу с 20 января.

Возобновление оффлайн-обучения

Министерство образования еще 30 сентября сообщало, что все школы Кыргызстана смогут возобновить свою работу уже с 6 октября. Так первыми должны были пойти в школу ученики с 1 по 6 классы. Однако после прошедших парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане начались массовые протесты — из-за октябрьской нестабильности минздрав и минобраз решили отменить свой приказ о возобновлении обучения.

Вторая учебная четверть в школах Кыргызстана началась 11 ноября, однако не все ученики вернулись в школьные стены. Минобразования тогда сообщило, что традиционные занятия возобновятся всего в 1 489 школах страны, которые находятся в регионах с благоприятной эпидситуацией. А школьники Бишкека и Оша продолжат учиться онлайн.

Позже в минобразования отметили, что сначала к обучению приступят ученики вторых-шестых классов. При благоприятной эпидемиологической обстановке в школе, следующими к обучению приступят ученики 9 и 11 классов.

Минобразования разработало специальные рекомендации для школ. Они касаются ношения масок, санитарных условий в туалетах и выхода детей на свежий воздух.

Ученики школ Кыргызстана обучаются из дома ещё с 8 апреля прошлого учебного года. Министерство образования тогда разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал был загружен на специальные сайты ведомства, а также транслировался по телевизору.

Однако большинство родителей и школьников столкнулись с различными проблемами во время онлайн-обучения. Они жаловались на нехватку необходимых для обучения гаджетов, телевизоров и интернета.

На 8 января 2021 года минздрав Кыргызстана признал заражение коронавирусом 81 991 человек. Из них 1 365 пациентов считаются умершими от осложнений COVID-19, а 77 547 человек были выписаны с выздоровлением.