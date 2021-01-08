На ОТРК 8 января завершились дебаты между кандидатами в президенты. В последнем дне на прениях выступили Улукбек Кочкоров, Бабыржан Тольбаев, Бактыбек Калмаматов, Женишбек Байгуттиев, Имамидин Ташов и Мыктыбек Арстанбек.

По сравнению с предыдущим днем, эти дебаты прошли довольно спокойно. Кандидаты даже не выражали недовольства вопросами ведущих. Единственное, Мыктыбек Арстанбек сказал, что по их вопросам он может «предугадать, на какие посты пойдут кандидаты после выборов».

Также разительным отличием последнего дня дебатов от других сессий стало то, что никто ни разу не упомянул имя «главного претендента» на пост президента Садыра Жапарова.

Только Калмаматов намекнул на него, когда отвечал на вопрос о популистских заявлениях.

«Когда я был депутатом парламента, я говорил, что мы заберем “Кумтор”, и сейчас так говорю. А люди говорят, что там уже нет золота», — сказал он.

*Контекст: Садыр Жапаров еще с давних пор выступал за национализацию золотодобывающего предприятия «Кумтор». С этой идеей он организовал митинг в 2012 году вместе с Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытовым, который закончился перелезанием через забор Белого дома.

В 2018 году суд признал Жапарова виновным в захвате в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Сразу после того, как Жапарова освободили из заключения его сторонники и его назначили премьер-министром, он заявил, что прекратит свои претензии на «Кумтор», потому что там «закончилось золото».

Однако кандидаты нашли чем заполнить эфирное время — обсуждением Ислама и того, кто сколько раз ездил в хадж. Аллах упоминался и в контексте борьбы с коррупцией, и в обсуждении Конституционной реформы, а также доступных кредитов.

«Вы сами знаете, я два раза ездил в хадж и уже 12 лет читаю пятикратный намаз. Но это наши с Аллахом отношения. Я работал, боясь Аллаха. Я считаю, что политику можно вести чисто с чистым сердцем», — сказал Улугбек Кочкоров.

А Мыктыбек Арстанбек, который основал халяльную индустрию в Кыргызстане, считает, что сейчас общество требует справедливости, которую можно установить «только через религию».

«Законы, придуманные людьми, можно интерпретировать по-разному. Следующее требование — изменения. Для этого нужна сила, которую мы растрачиваем на ненужные вещи. Она может быть восстановлена из религии», — считает Арстанбек.

Меньше всего религию упоминал Женишбек Байгуттиев, который родился и вырос в Советском союзе, в котором его научили, что «религия — это опиум для народа».

«Долгое время я был атеистом, но позже пришло понимание. Я верю в Бога, уважаю свободу вероисповедания. Но я за то, чтобы мы оставались светским государством и против шариатского суда. Я хочу, чтобы у нас был прогресс, развивалась наука», — заявил Байгуттиев.

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