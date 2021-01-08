В Кыргызстане 10 января 2021 года пройдут досрочные выборы президента. Все 17 кандидатов уже представили свою предвыборную программу. Обещаний у них много: они уверяют, что поднимут зарплаты учителям и врачам, начнут борьбу с коррупцией и улучшат жизнь кыргызстанцев.

Вот только о проблемах женщин и решении проблем с гендерным неравенством говорят единицы. Дата-журналистка Савия Хасанова заметила, что эти темы подняли лишь два кандидата.

«Между тем, постоянно приходится отбиваться (преимущественно от мужчин, но и от женщин тоже) от комментов в стиле: «Ой, ну че это у нас нет гендерного равенства? Работайте (Зарабатывайте деньги/Делайте, что хотите/Живите), кто вам мешает?». Мешают. Выдают замуж, навязывают гендерные роли, не дают доступ к образованию, создают стеклянные потолки. Убивают», — отметила Хасанова.

На своей страничке в фейсбуке она собрала 8 фактов о гендерном неравенстве в Кыргызстане.

В Кыргызстане на носу выборы и, как заметила Александра Филатова, только ДВА из 17 кандидатов в президенты говорят о... Опубликовано Savia Hasanova Четверг, 7 января 2021 г.