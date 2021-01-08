В Кыргызстане 10 января 2021 года пройдут досрочные выборы президента. Все 17 кандидатов уже представили свою предвыборную программу. Обещаний у них много: они уверяют, что поднимут зарплаты учителям и врачам, начнут борьбу с коррупцией и улучшат жизнь кыргызстанцев.
Вот только о проблемах женщин и решении проблем с гендерным неравенством говорят единицы. Дата-журналистка Савия Хасанова заметила, что эти темы подняли лишь два кандидата.
«Между тем, постоянно приходится отбиваться (преимущественно от мужчин, но и от женщин тоже) от комментов в стиле: «Ой, ну че это у нас нет гендерного равенства? Работайте (Зарабатывайте деньги/Делайте, что хотите/Живите), кто вам мешает?». Мешают. Выдают замуж, навязывают гендерные роли, не дают доступ к образованию, создают стеклянные потолки. Убивают», — отметила Хасанова.
На своей страничке в фейсбуке она собрала 8 фактов о гендерном неравенстве в Кыргызстане.
- Восемь из десяти убийств женщин в Кыргызстане совершают мужчины.
- За последние десять лет 1696 девочек младше 18 лет было выдано замуж и только 43 мальчика женились.
- Число студенток на технических специальностях в вузах составляет только треть от всех студентов этих специальностей.
- На каждые 100 сомов заработанные мужчиной, женщина зарабатывает 72 сома.
- Работающие женщины в Кыргызстане тратят на домашние дела в три раза больше времени, чем мужчины.
- 96% виновных в домашнем насилии — мужчины. В основном, это мужья, избивающие своих жен.
- Из всех руководителей бизнеса, только 28% – женщины.
- За последние 4 года число депутаток в Жогорку Кенеше не превышало 20 — это 17% от всех депутатов.
«Это далеко не полный список, ребята», — заключила Хасанова.