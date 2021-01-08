Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев уличил кандидата в президенты Садыра Жапарова в том, что в его команде есть люди Максима и Жаныша Бакиевых — младшего сына и брата второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Сегизбаев заявил, что и.о. премьера Артем Новиков — «сын маминой подруги», точнее сын подруги матери Максима Бакиева. Также, по словам экс-главы ГКНБ, представитель Жапарова Александр Мощин — юрист сына беглого президента.

«Сейчас самый близкий, уполномоченный человек Садыра Жапарова — это Александр Мощин. Он личный адвокат Максима Бакиева. Если так посмотреть, то все назначения начиная от Бектура Зулпиева до Бекбосуна Абсаттарова — все они люди Жаныша Бакиева или Максима Бакиева», — сказал Сегизбаев.

Александра Мощина действительно много лет назад связывали с окружением Максима Бакиева.

Связь с Бакиевым Сегизбаев подчеркнул и фактами из уголовного дела.

«Вот решение Верховного суда. Тут написано: «10 августа 2007 года Райкуль Жапарова в присутствии Надиля (друга Максима Бакиева) до 2 часов ночи 11 августа 2007 года произведла насильственный захват инвестиционного банка «Иссык-Куль», путем взлома решетки окна здания.

В дальнейшем Райкуль Жапарова, являясь номинальным председателем банка «Иссык-Куль», выполняла все поручения Надиля по осуществлению деятельности банка». Вот решение суда. Если не знаешь, что сделал родственник, посмотри. Вы захватили банк», — показал документы Сегизбаев.

Документов у Сегизбаева было немало, хотя ОТРК предусмотрительно не показал их крупным планом. Сегизбаев заявил, что Жапаров отмывал деньги вместе с Максимом Бакиевым.

«Вот документы НБКР. Он через этот банк отмыл для Максима Бакиева 5 млрд долларов. Иначе говоря, деньги от наркотрафика, торговли оружием. Он делал оборот этих денег и вытащил чистыми и забрал свои проценты — Максим Бакиев и его и.о. Садыр Жапаров», — сказал он.

При правлении Курманбека Бакиева Жапаров был депутатом парламента, советником президента и комиссаром Национального агентства КР по предупреждению коррупции. Само правление Бакиева известно масштабным рейдерством со стороны его младшего сына Максима Бакиева.

Профинансировали приход Жапарова к власти, по словам Сегизбаева, «ак-жоловцы».

«Самое важное, это фонды Садыра Жапарова. Он говорит что собрал с пенсионеров, ни один тыйын не поступал от пенсионеров. Все ак-жоловцы (партия Бакиева), люди, которые связаны с Жанышем Бакиевым. Они отдали миллионы. Я не увидел, что какой-то пенсионер давал деньги», — сказал кандидат в президенты.

Да кто такие Бакиевы?

Во время предвыборной агитации Садыр Жапаров заявил, что «если народ простит», он вернет в Кыргызстан двух беглых президентов — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, проживающих в России и Беларуси в элитной недвижимости.

Садыр Жапаров сам был среди депутатов, принимавших отставку бежавшего Акаева, а после работал в команде Курманбека Бакиева.

В Кыргызстане бывшего беглого президента Курманбека Бакиева заочно приговорили к 24 годам лишения свободы, а его брата, экс-начальника Службы госохраны Жаныша Бакиева — к пожизненному заключению.

Курманбека Бакиева признали виновным по двум случаям злоупотребления должностными полномочиями, за что он получил по 12 лет с конфискацией имущества. Общий срок его заключения составил 24 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Жаныша Бакиева признали виновным в убийстве, пытках, похищении человека, создании ОПГ и надругательстве над телом умерших.

Сына Бакиева Максима заочно осудили на 25 лет заключения с конфискацией имущества за финансовые махинации и рейдерство.

Всего Бакиев, его родственники и другие приближенные лица обвинены в следующих преступлениях:

Незаконное приобретение особых привилегий для разработки месторождения Джеруй и его дальнейшей продажи третьим лицам;

Присвоение более 2 млрд сомов от клиентов «Азия Универсал Банка» и Социального фонда Кыргызской Республики;

Принуждение к продаже 20% акций компании «Иссык-Куль»;

Незаконное присвоение Максимом Бакиевым и приближенными к нему лицами нежилого здания размером в 904,6 м² и 0,385 га земли, расположенных рядом с издательством «Учкун» по адресу: Бишкек, улица Ибраимова, 24;

Отмывание (легализация) денег и их обнаружение в ячейках «Азия Универсал Банка» и «Кыргызинвестбанка».

Отмывание (легализация) преступных доходов иностранных граждан через «Манас Банк» и компании «Киммел», «Мавал Актив».

Убийство и нанесение телесных повреждений гражданам 7 апреля 2010 года на главной площади Ала-Тоо Бишкека.

Курманбек Бакиев живёт в Беларуси уже 10 лет — он бежал туда вместе с семьёй еще в 2010 году, когда лишился власти в Кыргызстане. Во время столкновений 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и десятки людей погибли на площади у Белого дома.

Несмотря на то, что на родине против членов клана Бакиевых были возбуждены уголовные дела, Александр Лукашенко отказался выдавать его Кыргызстану. Со временем в Беларусь переехали и другие родственники — племянник бывшего президента Асылбек Салиев и внук — сын Марата Бакиева — Руслан Бакиев.

В Беларуси Бакиевы живут в элитной недвижимости и вкладываются в госкорпорации и крупный бизнес.

А Максим Бакиев проживает в Великобритании — у него поместье в графстве Суррей.